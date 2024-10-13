https://sarabic.ae/20241013/مصدر-الجيش-الروسي-يخترق-دفاعات-القوات-الأوكرانية-ويرفع-علم-روسيا-في-بلدة-ليفادنوي-1093705975.html

مصدر: الجيش الروسي يخترق دفاعات القوات الأوكرانية ويرفع علم روسيا في بلدة ليفادنوي

مصدر: الجيش الروسي يخترق دفاعات القوات الأوكرانية ويرفع علم روسيا في بلدة ليفادنوي

سبوتنيك عربي

أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن القوات الروسية اخترقت دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية في... 13.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-13T12:42+0000

2024-10-13T12:42+0000

2024-10-13T12:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال: "لقد فاجأت قواتنا العدو، واخترقت دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية من الجنوب، وتقدمت ثلاثة كيلومترات إلى الأمام... في اتجاه فريميف من جبهة زابوروجيه".وأوضح روغوف أن القوات المسلحة الأوكرانية استولت على القرية في يونيو/حزيران الماضي، مستفيدة من تفوقها العددي الكبير. ووفقًا لروغوف، حاول العدو مرة أخرى الليلة الماضية استعادة المواقع التي خسرها، "ولكن تم تحيدها عند الاقتراب في الضواحي".بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في 4 يونيو/حزيران 2023، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه فاشل".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

https://sarabic.ae/20241013/-دعونا-لا-نخدع-أنفسناضابط-غربي-متقاعد-يعترف-بأن-روسيا-هي-التي-ستملي-شروطها-1093704368.html

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