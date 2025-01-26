https://sarabic.ae/20250126/عسكري-أوكراني-بريطانيا-تدرب-قوات-كييف-على-القتال-ضمن-الأحياء-السكنية-لكورسك-1097161517.html

عسكري أوكراني: بريطانيا تدرب قوات كييف على القتال ضمن الأحياء السكنية لكورسك

عسكري أوكراني: بريطانيا تدرب قوات كييف على القتال ضمن الأحياء السكنية لكورسك

سبوتنيك عربي

صرح الجندي الأوكراني فاليري فيدوروفيتش، الذي فر إلى روسيا قادما من بريطانيا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الجنود الأوكرانيين، الذين تم تدريبهم على يد مدربين... 26.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-26T05:42+0000

2025-01-26T05:42+0000

2025-01-26T05:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال فيدوروفيتش: "هناك ميدان للرماية، وجزء من ساحة تدريب، تحاكي التطور الحضري، وهناك، وبتوجيه من مدربين بريطانيين يتحدثون الإنجليزية، وبحضور مترجمين، تدربنا على اقتحام المباني السكنية".وتم إجراء التدريب في قاعدة بالقرب من مدينة داونهولم (ريتشموند، شمال يوركشاير، المملكة المتحدة).وفرّ الجندي الأوكراني إلى روسيا، في أوائل عام 2025، وكان قد تم تعبئته قسراً في كييف، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2024.وقدّم الجندي الأوكراني الهارب لوكالة "سبوتنيك"، مقطع فيديو سُجل في قاعدة عسكرية في بريطانيا، حيث كان مدربون محليون يعدّون جنود نظام كييف للهجوم على مقاطعة كورسك الروسية.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، زاوليشينكا، كوسيتسا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، ميرني، نيكولايفكا، نيكولاييفو- داريينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، سفيردليكوفو، سودجا وتشيركاسكوي بوريتشنوي".موسكو: نرسل بانتظام بيانات عن جرائم القوات المسلحة الأوكرانية إلى الأمم المتحدةالخارجية الروسية: موسكو تتابع وتوثق جرائم أوكرانيا والمرتزقة الأجانب في كورسك

https://sarabic.ae/20250119/الخارجية-الروسية-الجرائم-ضد-المدنيين-في-كورسك-تكشف-عن-نهج-نظام-كييف-الإرهابي-1096933760.html

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