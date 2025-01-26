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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250126/عسكري-أوكراني-بريطانيا-تدرب-قوات-كييف-على-القتال-ضمن-الأحياء-السكنية-لكورسك-1097161517.html
عسكري أوكراني: بريطانيا تدرب قوات كييف على القتال ضمن الأحياء السكنية لكورسك
عسكري أوكراني: بريطانيا تدرب قوات كييف على القتال ضمن الأحياء السكنية لكورسك
سبوتنيك عربي
صرح الجندي الأوكراني فاليري فيدوروفيتش، الذي فر إلى روسيا قادما من بريطانيا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الجنود الأوكرانيين، الذين تم تدريبهم على يد مدربين... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T05:42+0000
2025-01-26T05:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال فيدوروفيتش: "هناك ميدان للرماية، وجزء من ساحة تدريب، تحاكي التطور الحضري، وهناك، وبتوجيه من مدربين بريطانيين يتحدثون الإنجليزية، وبحضور مترجمين، تدربنا على اقتحام المباني السكنية".وتم إجراء التدريب في قاعدة بالقرب من مدينة داونهولم (ريتشموند، شمال يوركشاير، المملكة المتحدة).وفرّ الجندي الأوكراني إلى روسيا، في أوائل عام 2025، وكان قد تم تعبئته قسراً في كييف، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2024.وقدّم الجندي الأوكراني الهارب لوكالة "سبوتنيك"، مقطع فيديو سُجل في قاعدة عسكرية في بريطانيا، حيث كان مدربون محليون يعدّون جنود نظام كييف للهجوم على مقاطعة كورسك الروسية.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، زاوليشينكا، كوسيتسا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، ميرني، نيكولايفكا، نيكولاييفو- داريينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، سفيردليكوفو، سودجا وتشيركاسكوي بوريتشنوي".موسكو: نرسل بانتظام بيانات عن جرائم القوات المسلحة الأوكرانية إلى الأمم المتحدةالخارجية الروسية: موسكو تتابع وتوثق جرائم أوكرانيا والمرتزقة الأجانب في كورسك
https://sarabic.ae/20250119/الخارجية-الروسية-الجرائم-ضد-المدنيين-في-كورسك-تكشف-عن-نهج-نظام-كييف-الإرهابي-1096933760.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

عسكري أوكراني: بريطانيا تدرب قوات كييف على القتال ضمن الأحياء السكنية لكورسك

05:42 GMT 26.01.2025
© Sputnik . Пресс-служба врио губернатора Курской области / الانتقال إلى بنك الصورمبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024
مبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© Sputnik . Пресс-служба врио губернатора Курской области
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تابعنا عبر
صرح الجندي الأوكراني فاليري فيدوروفيتش، الذي فر إلى روسيا قادما من بريطانيا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الجنود الأوكرانيين، الذين تم تدريبهم على يد مدربين بريطانيين، في قاعدة شمال يوركشاير، تدربوا على القتال في المناطق السكنية بالمدينة قبل إرسالهم إلى مقاطعة كورسك".
وقال فيدوروفيتش: "هناك ميدان للرماية، وجزء من ساحة تدريب، تحاكي التطور الحضري، وهناك، وبتوجيه من مدربين بريطانيين يتحدثون الإنجليزية، وبحضور مترجمين، تدربنا على اقتحام المباني السكنية".

وأضاف: "بعد التجهيز، كان من المفترض أن يتم إرسالنا إلى سودجا (مدينة في مقاطعة كورسك الروسية)".

وتم إجراء التدريب في قاعدة بالقرب من مدينة داونهولم (ريتشموند، شمال يوركشاير، المملكة المتحدة).
تحرير بلدة نوفويفانوفكا في منطقة سودجانسكي بمقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: الجرائم ضد المدنيين في كورسك تكشف عن نهج نظام كييف الإرهابي
19 يناير, 12:04 GMT
وفرّ الجندي الأوكراني إلى روسيا، في أوائل عام 2025، وكان قد تم تعبئته قسراً في كييف، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2024.
وقدّم الجندي الأوكراني الهارب لوكالة "سبوتنيك"، مقطع فيديو سُجل في قاعدة عسكرية في بريطانيا، حيث كان مدربون محليون يعدّون جنود نظام كييف للهجوم على مقاطعة كورسك الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 360 عسكريا، إضافة إلى معدات عسكرية، خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، زاوليشينكا، كوسيتسا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، ميرني، نيكولايفكا، نيكولاييفو- داريينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، سفيردليكوفو، سودجا وتشيركاسكوي بوريتشنوي".
موسكو: نرسل بانتظام بيانات عن جرائم القوات المسلحة الأوكرانية إلى الأمم المتحدة
الخارجية الروسية: موسكو تتابع وتوثق جرائم أوكرانيا والمرتزقة الأجانب في كورسك
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
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