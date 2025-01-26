https://sarabic.ae/20250126/عسكري-أوكراني-بريطانيا-تدرب-قوات-كييف-على-القتال-ضمن-الأحياء-السكنية-لكورسك-1097161517.html
عسكري أوكراني: بريطانيا تدرب قوات كييف على القتال ضمن الأحياء السكنية لكورسك
عسكري أوكراني: بريطانيا تدرب قوات كييف على القتال ضمن الأحياء السكنية لكورسك
سبوتنيك عربي
صرح الجندي الأوكراني فاليري فيدوروفيتش، الذي فر إلى روسيا قادما من بريطانيا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الجنود الأوكرانيين، الذين تم تدريبهم على يد مدربين... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T05:42+0000
2025-01-26T05:42+0000
2025-01-26T05:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0a/1091609423_0:228:1254:933_1920x0_80_0_0_d8128f61f4177a49380e757fc8cf2204.jpg
وقال فيدوروفيتش: "هناك ميدان للرماية، وجزء من ساحة تدريب، تحاكي التطور الحضري، وهناك، وبتوجيه من مدربين بريطانيين يتحدثون الإنجليزية، وبحضور مترجمين، تدربنا على اقتحام المباني السكنية".وتم إجراء التدريب في قاعدة بالقرب من مدينة داونهولم (ريتشموند، شمال يوركشاير، المملكة المتحدة).وفرّ الجندي الأوكراني إلى روسيا، في أوائل عام 2025، وكان قد تم تعبئته قسراً في كييف، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2024.وقدّم الجندي الأوكراني الهارب لوكالة "سبوتنيك"، مقطع فيديو سُجل في قاعدة عسكرية في بريطانيا، حيث كان مدربون محليون يعدّون جنود نظام كييف للهجوم على مقاطعة كورسك الروسية.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، زاوليشينكا، كوسيتسا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، ميرني، نيكولايفكا، نيكولاييفو- داريينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، سفيردليكوفو، سودجا وتشيركاسكوي بوريتشنوي".موسكو: نرسل بانتظام بيانات عن جرائم القوات المسلحة الأوكرانية إلى الأمم المتحدةالخارجية الروسية: موسكو تتابع وتوثق جرائم أوكرانيا والمرتزقة الأجانب في كورسك
https://sarabic.ae/20250119/الخارجية-الروسية-الجرائم-ضد-المدنيين-في-كورسك-تكشف-عن-نهج-نظام-كييف-الإرهابي-1096933760.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0a/1091609423_0:0:1254:941_1920x0_80_0_0_9d80c1fcd8722ed118743bccd9faeb84.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
عسكري أوكراني: بريطانيا تدرب قوات كييف على القتال ضمن الأحياء السكنية لكورسك
صرح الجندي الأوكراني فاليري فيدوروفيتش، الذي فر إلى روسيا قادما من بريطانيا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الجنود الأوكرانيين، الذين تم تدريبهم على يد مدربين بريطانيين، في قاعدة شمال يوركشاير، تدربوا على القتال في المناطق السكنية بالمدينة قبل إرسالهم إلى مقاطعة كورسك".
وقال فيدوروفيتش: "هناك ميدان للرماية، وجزء من ساحة تدريب، تحاكي التطور الحضري، وهناك، وبتوجيه من مدربين بريطانيين يتحدثون الإنجليزية، وبحضور مترجمين، تدربنا على اقتحام المباني السكنية".
وأضاف: "بعد التجهيز، كان من المفترض أن يتم إرسالنا إلى سودجا (مدينة في مقاطعة كورسك الروسية)".
وتم إجراء التدريب في قاعدة بالقرب من مدينة داونهولم (ريتشموند، شمال يوركشاير، المملكة المتحدة).
وفرّ الجندي الأوكراني إلى روسيا، في أوائل عام 2025، وكان قد تم تعبئته قسراً في كييف، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2024.
وقدّم الجندي الأوكراني
الهارب لوكالة "سبوتنيك"، مقطع فيديو سُجل في قاعدة عسكرية في بريطانيا، حيث كان مدربون محليون يعدّون جنود نظام كييف للهجوم على مقاطعة كورسك الروسية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 360 عسكريا، إضافة إلى معدات عسكرية، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، زاوليشينكا، كوسيتسا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، ميرني، نيكولايفكا، نيكولاييفو- داريينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، سفيردليكوفو، سودجا وتشيركاسكوي بوريتشنوي".