https://sarabic.ae/20250119/الخارجية-الروسية-الجرائم-ضد-المدنيين-في-كورسك-تكشف-عن-نهج-نظام-كييف-الإرهابي-1096933760.html
الخارجية الروسية: الجرائم ضد المدنيين في كورسك تكشف عن نهج نظام كييف الإرهابي
الخارجية الروسية: الجرائم ضد المدنيين في كورسك تكشف عن نهج نظام كييف الإرهابي
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن مرتكبي الفظائع ضد المدنيين في مقاطعة كورسك الروسية، سيعاقبون على الرغم من عدم وجود أمل... 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T12:04+0000
2025-01-19T12:04+0000
2025-01-19T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت زاخاروفا، في تعليق على موقع وزارة الخارجية الروسية: "هذا هو بالضبط ما تتوقعه دول الغرب الجماعي وسياسيوها شخصيًا، الذين يغطون على النازيين في كييف ويشجعونهم، من أعضاء حركة بانديرا. إنهم يتجاهلون بسخرية أعمالهم الإجرامية، ويواصلون الموافقة على توريد الأسلحة إلى نظام كييف وعرقلة محاولات إجراء تحقيقات دولية في جرائمه".وأضافت: "كل هذا يؤكد مرة أخرى أن إبادة جميع الروس هي من بين القيم الأوروبية، التي يدافع عنها نظام كييف كما يدّعي رعاة المتحضرين من البانديريين. ولذلك، من الواضح أننا هذه المرة أيضًا لن نسمع أي رد فعل واضح من المؤسسات الدولية مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة وإداراتها المتخصصة في عمليات القتل الوحشية للمدنيين".وفتحت لجنة التحقيق قضية جنائية بشأن الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلحون أوكرانيون في منطقة سودجا بمقاطعة كورسك، والذي أدى إلى قتل مدنيين في المنطقة.وتبين أنه في يناير/ كانون الثاني 2025، قام مسلحون من القوات المسلحة الأوكرانية، أثناء تواجدهم في قرية روسكوي بوريتشنويي، بقتل ما لا يقل عن7 مدنيين روس، كانوا يختبئون في قبو مبنى سكني.وقال جنود من وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجنود الروس عثروا على جثث مدنيين تعرضوا للتعذيب على يد الجيش الأوكراني، ولا سيما كبار السن، بمن فيهم المقيدون في أقبية المنازل في قرية روسكوي بوريشينوي في منطقة سودجا بمقاطعة كورسك، التي تم تحريرها من قبل القوات الروسية".وقد قام الجيش الأوكراني بتعذيب كبار السن، الذين لم يتسنى لهم الوقت لإخلاء القرية، حيث تم اقتيادهم إلى القبو وإلقاء العديد من القنابل اليدوية هناك. وزوّد الجيش الروسي وكالة "سبوتنيك"، بلقطات تم تصويرها في القرية.لحظة تحرير بلدة نوفوإيفانوفكا في مقاطعة كورسك الحدودية... فيديوأوكرانيا تستعين بصحفيين أجانب لتصوير سجناء بمستشفى سومي لاتهام روسيا باستهداف مدنيين
https://sarabic.ae/20250117/القوات-الأوكرانية-تنقل-وحدات-الاحتياط-إلى-مقاطعة-كورسك---1096859333.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية: الجرائم ضد المدنيين في كورسك تكشف عن نهج نظام كييف الإرهابي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن مرتكبي الفظائع ضد المدنيين في مقاطعة كورسك الروسية، سيعاقبون على الرغم من عدم وجود أمل بالمؤسسات الدولية في هذا الشأن.
وقالت زاخاروفا، في تعليق على موقع وزارة الخارجية الروسية: "هذا هو بالضبط ما تتوقعه دول الغرب الجماعي وسياسيوها شخصيًا، الذين يغطون على النازيين في كييف ويشجعونهم، من أعضاء حركة بانديرا. إنهم يتجاهلون بسخرية أعمالهم الإجرامية، ويواصلون الموافقة على توريد الأسلحة إلى نظام كييف وعرقلة محاولات إجراء تحقيقات دولية في جرائمه".
وأشارت إلى أن "الغرب يتظاهر بأن شيئاً رهيباً لا يحدث، رغم أن هذا يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف".
وأضافت: "كل هذا يؤكد مرة أخرى أن إبادة جميع الروس هي من بين القيم الأوروبية، التي يدافع عنها نظام كييف كما يدّعي رعاة المتحضرين من البانديريين. ولذلك، من الواضح أننا هذه المرة أيضًا لن نسمع أي رد فعل واضح من المؤسسات الدولية مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة وإداراتها المتخصصة في عمليات القتل الوحشية للمدنيين".
وتابعت: "نحن ندرك أنه من غير المجدي بالفعل مناشدة أولئك الذين لا يزالون متمسكين بالقبضة الغربية ولن يفعلوا أي شيء لإرساء العدالة والعثور على المسؤولين ومعاقبتهم. سنفعل ذلك بأنفسنا. ستنفذ هيئات التحقيق الروسية جميع الإجراءات اللازمة لتحديد المسؤولين، وفي المستقبل سينالون العقاب المستحق والحتمي وعقوبات السجن الحقيقية، كما يحدث بالفعل بالنسبة للعديد من الجرائم الأخرى التي كشف عنها نظام كييف".
وفتحت لجنة التحقيق قضية جنائية بشأن الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلحون أوكرانيون في منطقة سودجا بمقاطعة كورسك، والذي أدى إلى قتل مدنيين في المنطقة.
وتبين أنه في يناير/ كانون الثاني 2025، قام مسلحون من القوات المسلحة الأوكرانية، أثناء تواجدهم في قرية روسكوي بوريتشنويي، بقتل ما لا يقل عن7 مدنيين روس، كانوا يختبئون في قبو مبنى سكني.
وقال جنود من وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجنود الروس عثروا على جثث مدنيين تعرضوا للتعذيب على يد الجيش الأوكراني، ولا سيما كبار السن، بمن فيهم المقيدون في أقبية المنازل في قرية روسكوي بوريشينوي في منطقة سودجا بمقاطعة كورسك، التي تم تحريرها من قبل القوات الروسية".
وقد قام الجيش الأوكراني بتعذيب كبار السن، الذين لم يتسنى لهم الوقت لإخلاء القرية، حيث تم اقتيادهم إلى القبو وإلقاء العديد من القنابل اليدوية هناك. وزوّد الجيش الروسي وكالة "سبوتنيك"، بلقطات تم تصويرها في القرية.