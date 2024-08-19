أوكرانيا تستعين بصحفيين أجانب لتصوير سجناء بمستشفى سومي لاتهام روسيا باستهداف مدنيين

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المقهى الثقافي
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مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
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30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
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السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
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تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240819/أوكرانيا-تستعين-بصحفيين-أجانب-لتصوير-سجناء-بمستشفى-سومي-لاتهام-روسيا-باستهداف-مدنيين-1091875621.html
أوكرانيا تستعين بصحفيين أجانب لتصوير سجناء بمستشفى سومي لاتهام روسيا باستهداف مدنيين
أوكرانيا تستعين بصحفيين أجانب لتصوير سجناء بمستشفى سومي لاتهام روسيا باستهداف مدنيين
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر مطلع بأن موظفي المركز الأوكراني للمعلومات والعمليات النفسية استعانوا بصحفيين أجانب لتصوير السجناء الروس في مستشفى سومي الإقليمي، من أجل اتهام القوات... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T04:13+0000
2024-08-19T04:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
فبركة
أخبار مفبركة
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في يوم السبت الماضي، نُقل السجناء العسكريين والمدنيين الروس إلى مستشفى سومي الإقليمي". مشيرًا إلى أنه "تم وضعهم بطريقة منظمة على الأسرة وهم يتلقون مساعدات أمام عدسات كاميرات الصحفيين الأجانب. وبعد ذلك، دعا السجناء الجيش الروسي بشكل رسمي إلى عدم إطلاق النار على قرى منطقة سودجانسك والمستشفى الإقليمي في سومي".وأضاف المصدر: "لم يعد نظام الرعاية الصحية الإقليمي هنا (سومي أوبلاست) قادرًا على التعامل مع الجرحى".وأكد المصدر المطلع أن الغرض من تلك التقارير المفبركة هو محاولة اتهام القوات المسلحة الروسية بمهاجمة المدنيين، والإيهام بأن سكان منطقة كورسك الحدودية يشعرون بالامتنان لقوات كييف من أجل مساعدتهم، وذلك أمام الجمهور الغربي.وشنت وحدات من قوات نظام كييف، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240818/مشاهد-توثق-تدمير-القوات-الروسية-لموقع-مختص-بقذائف-الهاون-تابع-لقوات-كييف-فيديو-1091867423.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, فبركة, أخبار مفبركة
روسيا, القوات الأوكرانية, فبركة, أخبار مفبركة

أوكرانيا تستعين بصحفيين أجانب لتصوير سجناء بمستشفى سومي لاتهام روسيا باستهداف مدنيين

04:13 GMT 19.08.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationالقوات الروسية تستولي على "روشيل سيناتور" كندية الصنع في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تستولي على روشيل سيناتور كندية الصنع في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفاد مصدر مطلع بأن موظفي المركز الأوكراني للمعلومات والعمليات النفسية استعانوا بصحفيين أجانب لتصوير السجناء الروس في مستشفى سومي الإقليمي، من أجل اتهام القوات المسلحة الروسية بقصف السكان المدنيين في منطقة كورسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في يوم السبت الماضي، نُقل السجناء العسكريين والمدنيين الروس إلى مستشفى سومي الإقليمي". مشيرًا إلى أنه "تم وضعهم بطريقة منظمة على الأسرة وهم يتلقون مساعدات أمام عدسات كاميرات الصحفيين الأجانب. وبعد ذلك، دعا السجناء الجيش الروسي بشكل رسمي إلى عدم إطلاق النار على قرى منطقة سودجانسك والمستشفى الإقليمي في سومي".
ولفت المصدر إلى أنه طُلب من السجناء أن يعربوا عن امتنانهم من أجل "تحريرهم"، في حين نُقل بعض السجناء الذين شاركوا في العرض من المستشفى بعد التصوير.
وأضاف المصدر: "لم يعد نظام الرعاية الصحية الإقليمي هنا (سومي أوبلاست) قادرًا على التعامل مع الجرحى".
وأكد المصدر المطلع أن الغرض من تلك التقارير المفبركة هو محاولة اتهام القوات المسلحة الروسية بمهاجمة المدنيين، والإيهام بأن سكان منطقة كورسك الحدودية يشعرون بالامتنان لقوات كييف من أجل مساعدتهم، وذلك أمام الجمهور الغربي.
وشنت وحدات من قوات نظام كييف، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي".
شاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو
أمس, 15:57 GMT
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس ونتنياهو يتبادلان الاتهامات بشأن عرقلة وقف إطلاق النار01:33 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهت17 أغسطس, 05:18 GMT
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