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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241003/موسكو-نرسل-بانتظام-بيانات-عن-جرائم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-إلى-الأمم-المتحدة-1093382990.html
موسكو: نرسل بانتظام بيانات عن جرائم القوات المسلحة الأوكرانية إلى الأمم المتحدة
موسكو: نرسل بانتظام بيانات عن جرائم القوات المسلحة الأوكرانية إلى الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة المختص بموضوع جرائم نظام كييف في الخارجية الروسية، أن موسكو ترسل بانتظام إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T05:02+0000
2024-10-03T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "كان لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السابق كمية كبيرة من البيانات التي كانت وما زالت ترسل إليها بانتظام من قبل وحدات وزارة الخارجية الروسية على أساس التحقيقات التي أجرتها هيئات التحقيق لدينا في جرائم مسلحي كييف، بما في ذلك ما يتعلق بالسجناء، ولكن في معظم الأحيان تجاهلت الوكالة ببساطة هذه البيانات".وأضاف: "هذه المعلومات لم تكن سرا؛ لقد تم تجاهلها عمدا، في محاولة لتبرئة نظام كييف".وأوضح أن نشر البيانات المتعلقة بتعذيب أسرى الحرب الروس على يد القوات المسلحة الأوكرانية يرتبط بـ "مهمة سياسية تنحدر من الأعلى لمحاصرة كييف، التي تمادت في ادعاءاتها ومطالبها تجاه الغرب".وشدد ميروشنيك على أن نشر البيانات المتعلقة بالتعذيب يجب أن يجبر دافعي الضرائب الغربيين على التفكير في الجهة التي يتم توجيه ضرائبهم إليها ولماذا يدعمون نظام القتلة واللصوص والمغتصبين.وفي وقت سابق، أكد بيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) حول الوضع في أوكرانيا، أن أكثر من نصف السجناء العسكريين الروس الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته الأمم المتحدة قد تعرضوا للتعذيب.وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الغالبية العظمى من حالات التعذيب حدثت في أماكن احتجاز غير رسمية - المرائب والأقبية والمنازل الخاصة أو أثناء النقل إلى مركز الاحتجاز.وفي الوقت نفسه، أكد الخبراء دوليون أن مكتب المدعي العام الأوكراني لم يقاضِ أي شخص بتهمة قتل وتعذيب أسرى الحرب، ولم يتم فتح سوى خمسة تحقيقات أولية فقط.وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير أسرى روس في صفقة تبادل بوساطة إماراتية
https://sarabic.ae/20241001/الأمم-المتحدة-أكثر-من-نصف-أسرى-الحرب-تعرضوا-للتعذيب-في-أوكرانيا-1093309562.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا, العالم

موسكو: نرسل بانتظام بيانات عن جرائم القوات المسلحة الأوكرانية إلى الأمم المتحدة

05:02 GMT 03.10.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© ROMAN PILIPEY
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صرح روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة المختص بموضوع جرائم نظام كييف في الخارجية الروسية، أن موسكو ترسل بانتظام إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانات حول جرائم القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك ضد أسرى الحرب الروس، لكن في الغالب تجاهلت الوكالة هذه البيانات.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "كان لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السابق كمية كبيرة من البيانات التي كانت وما زالت ترسل إليها بانتظام من قبل وحدات وزارة الخارجية الروسية على أساس التحقيقات التي أجرتها هيئات التحقيق لدينا في جرائم مسلحي كييف، بما في ذلك ما يتعلق بالسجناء، ولكن في معظم الأحيان تجاهلت الوكالة ببساطة هذه البيانات".

وأشار إلى أن كييف تسيء معاملة أسرى الحرب والمدنيين الأسرى بشكل منهجي منذ عشر سنوات.

وأضاف: "هذه المعلومات لم تكن سرا؛ لقد تم تجاهلها عمدا، في محاولة لتبرئة نظام كييف".

وعلق على بيان المفوضية السامية: "يمكن اعتبار هذا التقرير مجرد "بصيص من أمل" من قبل منظمة دولية، تجاهلت في السابق أي معلومات عن الأعمال الإجرامية لنظام كييف بكل الطرق الممكنة، مفضلة الحديث عنها فقط باعتبارها بعض أوجه القصور في تصرفات كييف".

وأوضح أن نشر البيانات المتعلقة بتعذيب أسرى الحرب الروس على يد القوات المسلحة الأوكرانية يرتبط بـ "مهمة سياسية تنحدر من الأعلى لمحاصرة كييف، التي تمادت في ادعاءاتها ومطالبها تجاه الغرب".
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وشدد ميروشنيك على أن نشر البيانات المتعلقة بالتعذيب يجب أن يجبر دافعي الضرائب الغربيين على التفكير في الجهة التي يتم توجيه ضرائبهم إليها ولماذا يدعمون نظام القتلة واللصوص والمغتصبين.
وفي وقت سابق، أكد بيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) حول الوضع في أوكرانيا، أن أكثر من نصف السجناء العسكريين الروس الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته الأمم المتحدة قد تعرضوا للتعذيب.
وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الغالبية العظمى من حالات التعذيب حدثت في أماكن احتجاز غير رسمية - المرائب والأقبية والمنازل الخاصة أو أثناء النقل إلى مركز الاحتجاز.

وعادةً ما كانت الوحدات التابعة القوات المسلحة الأوكرانية وقوات الأمن الأوكرانية بعمليات البلطجة في مقاطعات كييف وخاركوف وخيرسون وزابوروجيه وكذلك في أراضي جمهورية دونيتسك ولوغانسك.

وفي الوقت نفسه، أكد الخبراء دوليون أن مكتب المدعي العام الأوكراني لم يقاضِ أي شخص بتهمة قتل وتعذيب أسرى الحرب، ولم يتم فتح سوى خمسة تحقيقات أولية فقط.
وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير أسرى روس في صفقة تبادل بوساطة إماراتية
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