https://sarabic.ae/20241003/موسكو-نرسل-بانتظام-بيانات-عن-جرائم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-إلى-الأمم-المتحدة-1093382990.html

موسكو: نرسل بانتظام بيانات عن جرائم القوات المسلحة الأوكرانية إلى الأمم المتحدة

موسكو: نرسل بانتظام بيانات عن جرائم القوات المسلحة الأوكرانية إلى الأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

صرح روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة المختص بموضوع جرائم نظام كييف في الخارجية الروسية، أن موسكو ترسل بانتظام إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع... 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T05:02+0000

2024-10-03T05:02+0000

2024-10-03T05:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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العالم

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وقال لوكالة "سبوتنيك": "كان لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السابق كمية كبيرة من البيانات التي كانت وما زالت ترسل إليها بانتظام من قبل وحدات وزارة الخارجية الروسية على أساس التحقيقات التي أجرتها هيئات التحقيق لدينا في جرائم مسلحي كييف، بما في ذلك ما يتعلق بالسجناء، ولكن في معظم الأحيان تجاهلت الوكالة ببساطة هذه البيانات".وأضاف: "هذه المعلومات لم تكن سرا؛ لقد تم تجاهلها عمدا، في محاولة لتبرئة نظام كييف".وأوضح أن نشر البيانات المتعلقة بتعذيب أسرى الحرب الروس على يد القوات المسلحة الأوكرانية يرتبط بـ "مهمة سياسية تنحدر من الأعلى لمحاصرة كييف، التي تمادت في ادعاءاتها ومطالبها تجاه الغرب".وشدد ميروشنيك على أن نشر البيانات المتعلقة بالتعذيب يجب أن يجبر دافعي الضرائب الغربيين على التفكير في الجهة التي يتم توجيه ضرائبهم إليها ولماذا يدعمون نظام القتلة واللصوص والمغتصبين.وفي وقت سابق، أكد بيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) حول الوضع في أوكرانيا، أن أكثر من نصف السجناء العسكريين الروس الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته الأمم المتحدة قد تعرضوا للتعذيب.وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الغالبية العظمى من حالات التعذيب حدثت في أماكن احتجاز غير رسمية - المرائب والأقبية والمنازل الخاصة أو أثناء النقل إلى مركز الاحتجاز.وفي الوقت نفسه، أكد الخبراء دوليون أن مكتب المدعي العام الأوكراني لم يقاضِ أي شخص بتهمة قتل وتعذيب أسرى الحرب، ولم يتم فتح سوى خمسة تحقيقات أولية فقط.وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير أسرى روس في صفقة تبادل بوساطة إماراتية

https://sarabic.ae/20241001/الأمم-المتحدة-أكثر-من-نصف-أسرى-الحرب-تعرضوا-للتعذيب-في-أوكرانيا-1093309562.html

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