https://sarabic.ae/20240914/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-أسرى-روس-كانوا-لدى-قوات-نظام-كييف--1092708285.html
وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير أسرى روس في صفقة تبادل بوساطة إماراتية
وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير أسرى روس في صفقة تبادل بوساطة إماراتية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأنه تم عملية تبادل عسكريين روس بعساكر أوكرانيين بوساطة إماراتية. 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T11:11+0000
2024-09-14T11:11+0000
2024-09-14T11:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "في 14 سبتمبر (أيلول الجاري) 2024، ونتيجة لعملية تفاوض، تمت إعادة 103 عسكريين روس تم أسرهم في مقاطعة كورسك، وفي المقابل، تم نقل 103 أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "سيتم نقل جميع العسكريين المفرج عنهم إلى روسيا لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".لحظة أسر 18 جنديا أوكرانيا في مقاطعة كورسك الروسية... فيديووتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.إعلام: واشنطن تتجهز لقرار جديد بشأن أوكرانيا بسبب هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسكودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20240208/الدفاع-روسيا-وأوكرانيا-تتبادلان-أسرى-حرب-بصيغة-100-مقابل-100-بوساطة-إماراتية-1085886843.html
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روسيا, العالم
وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير أسرى روس في صفقة تبادل بوساطة إماراتية
11:11 GMT 14.09.2024 (تم التحديث: 11:13 GMT 14.09.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأنه تم عملية تبادل عسكريين روس بعساكر أوكرانيين بوساطة إماراتية.
وقالت الدفاع الروسية: "في 14 سبتمبر (أيلول الجاري) 2024، ونتيجة لعملية تفاوض، تمت إعادة 103 عسكريين روس تم أسرهم في مقاطعة كورسك، وفي المقابل، تم نقل 103 أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار الدفاع إلى أن "جميع الأفراد العسكريين الروس موجودون حاليًا على أراضي بيلاروسيا، حيث يتم تزويدهم بالمساعدة النفسية والطبية اللازمة، كما يتم منحهم الفرصة للاتصال بأقاربهم".
وأضاف البيان: "سيتم نقل جميع العسكريين المفرج عنهم إلى روسيا لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإنه خلال عودة العسكريين الروس من الأسر، قدمت الإمارات العربية المتحدة جهود وساطة إنسانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.