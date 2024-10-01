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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241001/الأمم-المتحدة-أكثر-من-نصف-أسرى-الحرب-تعرضوا-للتعذيب-في-أوكرانيا-1093309562.html
الأمم المتحدة: أكثر من نصف أسرى الحرب تعرضوا للتعذيب في أوكرانيا
الأمم المتحدة: أكثر من نصف أسرى الحرب تعرضوا للتعذيب في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد بيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) حول الوضع في أوكرانيا، أن أكثر من نصف السجناء العسكريين الروس الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته الأمم... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T11:12+0000
2024-10-01T11:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال البيان: "من بين 205 من أسرى الحرب الروس الذين تمت مقابلتهم منذ مارس/آذار 2023، قدم 104 من أسرى الحرب الروس الذين تمت مقابلتهم منذ مارس/آذار 2023، روايات متسقة ومفصلة عن التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة، مما يشير إلى وجود نمط مستمر. ومع بعض الاستثناءات، حدثت مثل هذه المعاملة السيئة في المرحلة الأولى من الاحتجاز".وأوضح التقرير أن "المسؤولين عن هذا العنف استخدموا مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك الهراوات المطاطية أو المضارب/المطارق المصنوعة من الألمنيوم أو الخشب، وصواعق الكهرباء، والأجهزة الكهربائية الأخرى مثل بطاريات السيارات".وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الغالبية العظمى من حالات التعذيب حدثت في أماكن احتجاز غير رسمية - المرائب والأقبية والمنازل الخاصة أو أثناء النقل إلى مركز الاحتجاز.وعادةً ما كانت الوحدات التابعة القوات المسلحة الأوكرانية وقوات الأمن الأوكرانية بعمليات البلطجة في مقاطعات كييف وخاركوف وخيرسون وزابوروجيه وكذلك في أراضي جمهورية دونيتسك ولوغانسك.وفي الوقت نفسه، أكد الخبراء دوليون أن مكتب المدعي العام الأوكراني لم يقاضِ أي شخص بتهمة قتل وتعذيب أسرى الحرب، ولم يتم فتح سوى خمسة تحقيقات أولية فقط.
https://sarabic.ae/20240914/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-أسرى-روس-كانوا-لدى-قوات-نظام-كييف--1092708285.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الأمم المتحدة: أكثر من نصف أسرى الحرب تعرضوا للتعذيب في أوكرانيا

11:12 GMT 01.10.2024
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورتحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation
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أكد بيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) حول الوضع في أوكرانيا، أن أكثر من نصف السجناء العسكريين الروس الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته الأمم المتحدة قد تعرضوا للتعذيب.
وقال البيان: "من بين 205 من أسرى الحرب الروس الذين تمت مقابلتهم منذ مارس/آذار 2023، قدم 104 من أسرى الحرب الروس الذين تمت مقابلتهم منذ مارس/آذار 2023، روايات متسقة ومفصلة عن التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة، مما يشير إلى وجود نمط مستمر. ومع بعض الاستثناءات، حدثت مثل هذه المعاملة السيئة في المرحلة الأولى من الاحتجاز".
ووفقا للبيان فإن الأساليب الرئيسية لسوء المعاملة كانت هي الضرب، بما في ذلك الضرب على الركبتين والمفاصل، والتهديد بالعنف الجسدي أو الموت، والصدمات الكهربائية.
وأوضح التقرير أن "المسؤولين عن هذا العنف استخدموا مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك الهراوات المطاطية أو المضارب/المطارق المصنوعة من الألمنيوم أو الخشب، وصواعق الكهرباء، والأجهزة الكهربائية الأخرى مثل بطاريات السيارات".

وكشفت الأمم المتحدة أيضًا أن عشرة أسرى روس من أصل 205 أسرى من أسرى الحرب الذين تمت مقابلتهم قالوا إنهم تعرضوا للعنف الجنسي.

تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
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وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الغالبية العظمى من حالات التعذيب حدثت في أماكن احتجاز غير رسمية - المرائب والأقبية والمنازل الخاصة أو أثناء النقل إلى مركز الاحتجاز.
وعادةً ما كانت الوحدات التابعة القوات المسلحة الأوكرانية وقوات الأمن الأوكرانية بعمليات البلطجة في مقاطعات كييف وخاركوف وخيرسون وزابوروجيه وكذلك في أراضي جمهورية دونيتسك ولوغانسك.
وفي الوقت نفسه، أكد الخبراء دوليون أن مكتب المدعي العام الأوكراني لم يقاضِ أي شخص بتهمة قتل وتعذيب أسرى الحرب، ولم يتم فتح سوى خمسة تحقيقات أولية فقط.
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