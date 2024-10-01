https://sarabic.ae/20241001/الأمم-المتحدة-أكثر-من-نصف-أسرى-الحرب-تعرضوا-للتعذيب-في-أوكرانيا-1093309562.html

الأمم المتحدة: أكثر من نصف أسرى الحرب تعرضوا للتعذيب في أوكرانيا

الأمم المتحدة: أكثر من نصف أسرى الحرب تعرضوا للتعذيب في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد بيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) حول الوضع في أوكرانيا، أن أكثر من نصف السجناء العسكريين الروس الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته الأمم... 01.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-01T11:12+0000

2024-10-01T11:12+0000

2024-10-01T11:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال البيان: "من بين 205 من أسرى الحرب الروس الذين تمت مقابلتهم منذ مارس/آذار 2023، قدم 104 من أسرى الحرب الروس الذين تمت مقابلتهم منذ مارس/آذار 2023، روايات متسقة ومفصلة عن التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة، مما يشير إلى وجود نمط مستمر. ومع بعض الاستثناءات، حدثت مثل هذه المعاملة السيئة في المرحلة الأولى من الاحتجاز".وأوضح التقرير أن "المسؤولين عن هذا العنف استخدموا مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك الهراوات المطاطية أو المضارب/المطارق المصنوعة من الألمنيوم أو الخشب، وصواعق الكهرباء، والأجهزة الكهربائية الأخرى مثل بطاريات السيارات".وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الغالبية العظمى من حالات التعذيب حدثت في أماكن احتجاز غير رسمية - المرائب والأقبية والمنازل الخاصة أو أثناء النقل إلى مركز الاحتجاز.وعادةً ما كانت الوحدات التابعة القوات المسلحة الأوكرانية وقوات الأمن الأوكرانية بعمليات البلطجة في مقاطعات كييف وخاركوف وخيرسون وزابوروجيه وكذلك في أراضي جمهورية دونيتسك ولوغانسك.وفي الوقت نفسه، أكد الخبراء دوليون أن مكتب المدعي العام الأوكراني لم يقاضِ أي شخص بتهمة قتل وتعذيب أسرى الحرب، ولم يتم فتح سوى خمسة تحقيقات أولية فقط.

https://sarabic.ae/20240914/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-أسرى-روس-كانوا-لدى-قوات-نظام-كييف--1092708285.html

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