https://sarabic.ae/20250124/مدربون-بريطانيون-يعدون-القوات-المسلحة-الأوكرانية-للهجوم-على-مقاطعة-كورسك-الروسية-1097094539.html

مدربون بريطانيون يعدون القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم على مقاطعة كورسك الروسية

مدربون بريطانيون يعدون القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم على مقاطعة كورسك الروسية

سبوتنيك عربي

صرح الجندي الأوكراني فاليري فيدوروفيتش، الذي قدم إلى روسيا هاربًا من بريطانيا، بأن مدربين بريطانيين عسكريين يدربون جنود نظام كييف على الهجوم على بلدة سودجا في... 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T04:06+0000

2025-01-24T04:06+0000

2025-01-24T04:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال فيدوروفيتش: "في ساحة تدريب خاصة في داونهولم، قام عدد من المدربين البريطانيين، بحضور مترجمين فوريين، بتدريبنا على استخدام قاذفة القنابل اليدوية. وبعد التدريب، كان من المقرر أن يتم إرسالنا إلى بلدة سودجا في مقاطعة كورسك".ولقد فرّ الجندي الأوكراني إلى روسيا، في أوائل عام 2025، وقد تم تعبئته قسراً في كييف، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2024.وقدم الجندي الأوكراني الهارب لوكالة "سبوتنيك"، مقطع فيديو سُجل في قاعدة عسكرية في بريطانيا، حيث كان مدربون محليون يعدّون جنود نظام كييف للهجوم على مقاطعة كورسك الروسية.وقال: "تُظهِر هذه اللقطات أماكن معيشتنا في قاعدة عسكرية بالقرب من بلدة داونهولم. هذه ثكنات، إذا جاز التعبير".وفي وقت سابق من العام الماضي، قال فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بدأت الهجوم على مقاطعة كورسك الروسية، في الساعة 5.30 يوم 6 أغسطس/ آب 2024، لاحتلال أراضٍ في المقاطعة، وتم إيقاف تقدمها. وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بدحر العدو والوصول إلى حدود الدولة. ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فقد العدو بالفعل أكثر من 50 ألف جندي خلال القتال في اتجاه كورسك. وفي مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، يتم تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب لضمان سلامة المواطنين الروس.مسيرة روسية تطارد دبابة أوكرانية وتدمرها في دونيتسك... فيديوالجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك

https://sarabic.ae/20250121/القوات-الروسية-تستهدف-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-وتدمر-آليات-عسكرية-في-مقاطعة-كورسك-1096998602.html

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