https://sarabic.ae/20250124/مدربون-بريطانيون-يعدون-القوات-المسلحة-الأوكرانية-للهجوم-على-مقاطعة-كورسك-الروسية-1097094539.html
مدربون بريطانيون يعدون القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم على مقاطعة كورسك الروسية
مدربون بريطانيون يعدون القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم على مقاطعة كورسك الروسية
سبوتنيك عربي
صرح الجندي الأوكراني فاليري فيدوروفيتش، الذي قدم إلى روسيا هاربًا من بريطانيا، بأن مدربين بريطانيين عسكريين يدربون جنود نظام كييف على الهجوم على بلدة سودجا في... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T04:06+0000
2025-01-24T04:06+0000
2025-01-24T04:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال فيدوروفيتش: "في ساحة تدريب خاصة في داونهولم، قام عدد من المدربين البريطانيين، بحضور مترجمين فوريين، بتدريبنا على استخدام قاذفة القنابل اليدوية. وبعد التدريب، كان من المقرر أن يتم إرسالنا إلى بلدة سودجا في مقاطعة كورسك".ولقد فرّ الجندي الأوكراني إلى روسيا، في أوائل عام 2025، وقد تم تعبئته قسراً في كييف، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2024.وقدم الجندي الأوكراني الهارب لوكالة "سبوتنيك"، مقطع فيديو سُجل في قاعدة عسكرية في بريطانيا، حيث كان مدربون محليون يعدّون جنود نظام كييف للهجوم على مقاطعة كورسك الروسية.وقال: "تُظهِر هذه اللقطات أماكن معيشتنا في قاعدة عسكرية بالقرب من بلدة داونهولم. هذه ثكنات، إذا جاز التعبير".وفي وقت سابق من العام الماضي، قال فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بدأت الهجوم على مقاطعة كورسك الروسية، في الساعة 5.30 يوم 6 أغسطس/ آب 2024، لاحتلال أراضٍ في المقاطعة، وتم إيقاف تقدمها. وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بدحر العدو والوصول إلى حدود الدولة. ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فقد العدو بالفعل أكثر من 50 ألف جندي خلال القتال في اتجاه كورسك. وفي مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، يتم تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب لضمان سلامة المواطنين الروس.مسيرة روسية تطارد دبابة أوكرانية وتدمرها في دونيتسك... فيديوالجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
https://sarabic.ae/20250121/القوات-الروسية-تستهدف-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-وتدمر-آليات-عسكرية-في-مقاطعة-كورسك-1096998602.html
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روسيا
مدربون بريطانيون يعدون القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم على مقاطعة كورسك الروسية
04:06 GMT 24.01.2025 (تم التحديث: 04:37 GMT 24.01.2025)
صرح الجندي الأوكراني فاليري فيدوروفيتش، الذي قدم إلى روسيا هاربًا من بريطانيا، بأن مدربين بريطانيين عسكريين يدربون جنود نظام كييف على الهجوم على بلدة سودجا في مقاطعة كورسك الروسية.
وقال فيدوروفيتش: "في ساحة تدريب خاصة في داونهولم، قام عدد من المدربين البريطانيين، بحضور مترجمين فوريين، بتدريبنا على استخدام قاذفة القنابل اليدوية. وبعد التدريب، كان من المقرر أن يتم إرسالنا إلى بلدة سودجا في مقاطعة كورسك".
وذكر أن التدريبات أجريت في قاعدة قريبة من بلدة داونهولم (ريتشموند، شمال يوركشاير، المملكة المتحدة).
ولقد فرّ الجندي الأوكراني إلى روسيا، في أوائل عام 2025، وقد تم تعبئته قسراً في كييف، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2024.
وقدم الجندي الأوكراني الهارب لوكالة "سبوتنيك"، مقطع فيديو سُجل في قاعدة عسكرية في بريطانيا، حيث كان مدربون محليون يعدّون جنود نظام كييف للهجوم على مقاطعة كورسك الروسية.
وقال: "تُظهِر هذه اللقطات أماكن معيشتنا في قاعدة عسكرية بالقرب من بلدة داونهولم. هذه ثكنات، إذا جاز التعبير".
وتُظهر اللقطات المقدمة للوكالة الطابق الأول من القاعدة البريطانية، حيث كانت وحدة "فاليري" متمركزة فيها، ويوجد في القاعدة جنود أوكرانيون وأسلحتهم وممتلكاتهم الشخصية، وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت اللقطات ميدان رماية، فضلاً عن تدريبات لمجموعة من الجنود الأوكرانيين على اقتحام مبنى عبر نافذة.
وفي وقت سابق من العام الماضي، قال فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بدأت الهجوم على مقاطعة كورسك الروسية، في الساعة 5.30 يوم 6 أغسطس/ آب 2024، لاحتلال أراضٍ في المقاطعة، وتم إيقاف تقدمها.
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بدحر العدو والوصول إلى حدود الدولة. ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فقد العدو بالفعل أكثر من 50 ألف جندي خلال القتال في اتجاه كورسك.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليقا على الحادثة، أن نظام كييف قام باستفزاز وأطلق النار عشوائيا، بما في ذلك على أهداف مدنية، وأكد أن العدو سيتلقى ردًا مناسبًا، وستتحقق أهداف روسيا كافة.
وفي مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، يتم تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب لضمان سلامة المواطنين الروس.