القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية الأوكرانية وتدمر آليات عسكرية في مقاطعة كورسك
11:07 GMT 21.01.2025 (تم التحديث: 11:08 GMT 21.01.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية
© Sputnik . Evgeny Biyatov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدتها خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وخلال العمليات الهجومية، استهدفت دبابة، وأربعة ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواء بحريا، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا، غويفو، كوريلوفكا، ليبيديفكا، لوكنيا، ماخنوفكا، نيكولايفكا، نيكولاييفو-داريينو، نيكولسكي، ستارايا سوروتشينا وسفيردليكوفو.
وخلال الـ24 ساعة الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 270 جنديًا، ودمرت دبابة "أبرامز"، ومركبة قتالية للمشاة من طراز "برادلي" مصنوعة في الولايات المتحدة، وثلاث ناقلات جند مدرعة، وتسع مركبات قتالية مدرعة، وتسع سيارات، وثلاث قطع مدفعية، ومحطتين للحرب الإلكترونية.
وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 53600 جندي، و309 دبابة، و237 مركبة قتالية مشاة، و178 ناقلة جنود مدرعة، و1590 مركبة قتالية مدرعة، و1574 مركبة، و381 قطعة مدفعية، و44 قاذفة صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 من طراز "هيمارس" و6 "إم إل أر إس" تم إنتاجها في الولايات المتحدة، و16 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و8 مركبات نقل وتحميل، و96 محطة حرب إلكترونية، و14 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و31 وحدة من الهندسة والمعدات الأخرى، بما في ذلك 13 مركبة هندسية لإزالة الألغام، ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77" بالإضافة إلى 9 مركبات مدرعة للإصلاح.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.