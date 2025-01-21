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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250121/القوات-الروسية-تستهدف-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-وتدمر-آليات-عسكرية-في-مقاطعة-كورسك-1096998602.html
القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية الأوكرانية وتدمر آليات عسكرية في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية الأوكرانية وتدمر آليات عسكرية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدتها خسائر فادحة في العدة والعتاد. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T11:07+0000
2025-01-21T11:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وخلال العمليات الهجومية، استهدفت دبابة، وأربعة ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواء بحريا، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا، غويفو، كوريلوفكا، ليبيديفكا، لوكنيا، ماخنوفكا، نيكولايفكا، نيكولاييفو-داريينو، نيكولسكي، ستارايا سوروتشينا وسفيردليكوفو.وخلال الـ24 ساعة الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 270 جنديًا، ودمرت دبابة "أبرامز"، ومركبة قتالية للمشاة من طراز "برادلي" مصنوعة في الولايات المتحدة، وثلاث ناقلات جند مدرعة، وتسع مركبات قتالية مدرعة، وتسع سيارات، وثلاث قطع مدفعية، ومحطتين للحرب الإلكترونية.وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 53600 جندي، و309 دبابة، و237 مركبة قتالية مشاة، و178 ناقلة جنود مدرعة، و1590 مركبة قتالية مدرعة، و1574 مركبة، و381 قطعة مدفعية، و44 قاذفة صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 من طراز "هيمارس" و6 "إم إل أر إس" تم إنتاجها في الولايات المتحدة، و16 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و8 مركبات نقل وتحميل، و96 محطة حرب إلكترونية، و14 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و31 وحدة من الهندسة والمعدات الأخرى، بما في ذلك 13 مركبة هندسية لإزالة الألغام، ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77" بالإضافة إلى 9 مركبات مدرعة للإصلاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250121/القوات-الروسية-تحرر-فولكوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---1096995147.html
https://sarabic.ae/20250121/مصدر-الجيش-الروسي-يوجه-ضربة-قاسية-لتجمع-ضخم-للقوات-الأوكرانية----1096992796.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية الأوكرانية وتدمر آليات عسكرية في مقاطعة كورسك

11:07 GMT 21.01.2025 (تم التحديث: 11:08 GMT 21.01.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدتها خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وخلال العمليات الهجومية، استهدفت دبابة، وأربعة ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواء بحريا، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا، غويفو، كوريلوفكا، ليبيديفكا، لوكنيا، ماخنوفكا، نيكولايفكا، نيكولاييفو-داريينو، نيكولسكي، ستارايا سوروتشينا وسفيردليكوفو.
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر فولكوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:17 GMT
وخلال الـ24 ساعة الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 270 جنديًا، ودمرت دبابة "أبرامز"، ومركبة قتالية للمشاة من طراز "برادلي" مصنوعة في الولايات المتحدة، وثلاث ناقلات جند مدرعة، وتسع مركبات قتالية مدرعة، وتسع سيارات، وثلاث قطع مدفعية، ومحطتين للحرب الإلكترونية.
وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 53600 جندي، و309 دبابة، و237 مركبة قتالية مشاة، و178 ناقلة جنود مدرعة، و1590 مركبة قتالية مدرعة، و1574 مركبة، و381 قطعة مدفعية، و44 قاذفة صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 من طراز "هيمارس" و6 "إم إل أر إس" تم إنتاجها في الولايات المتحدة، و16 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و8 مركبات نقل وتحميل، و96 محطة حرب إلكترونية، و14 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و31 وحدة من الهندسة والمعدات الأخرى، بما في ذلك 13 مركبة هندسية لإزالة الألغام، ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77" بالإضافة إلى 9 مركبات مدرعة للإصلاح.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: الجيش الروسي يوجه ضربة قاسية لتجمع ضخم للقوات الأوكرانية
08:03 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
القوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMT
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