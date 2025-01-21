https://sarabic.ae/20250121/القوات-الروسية-تستهدف-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-وتدمر-آليات-عسكرية-في-مقاطعة-كورسك-1096998602.html

القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية الأوكرانية وتدمر آليات عسكرية في مقاطعة كورسك

القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية الأوكرانية وتدمر آليات عسكرية في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدتها خسائر فادحة في العدة والعتاد. 21.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-21T11:07+0000

2025-01-21T11:07+0000

2025-01-21T11:08+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وخلال العمليات الهجومية، استهدفت دبابة، وأربعة ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواء بحريا، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا، غويفو، كوريلوفكا، ليبيديفكا، لوكنيا، ماخنوفكا، نيكولايفكا، نيكولاييفو-داريينو، نيكولسكي، ستارايا سوروتشينا وسفيردليكوفو.وخلال الـ24 ساعة الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 270 جنديًا، ودمرت دبابة "أبرامز"، ومركبة قتالية للمشاة من طراز "برادلي" مصنوعة في الولايات المتحدة، وثلاث ناقلات جند مدرعة، وتسع مركبات قتالية مدرعة، وتسع سيارات، وثلاث قطع مدفعية، ومحطتين للحرب الإلكترونية.وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 53600 جندي، و309 دبابة، و237 مركبة قتالية مشاة، و178 ناقلة جنود مدرعة، و1590 مركبة قتالية مدرعة، و1574 مركبة، و381 قطعة مدفعية، و44 قاذفة صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 من طراز "هيمارس" و6 "إم إل أر إس" تم إنتاجها في الولايات المتحدة، و16 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و8 مركبات نقل وتحميل، و96 محطة حرب إلكترونية، و14 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و31 وحدة من الهندسة والمعدات الأخرى، بما في ذلك 13 مركبة هندسية لإزالة الألغام، ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77" بالإضافة إلى 9 مركبات مدرعة للإصلاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

https://sarabic.ae/20250121/القوات-الروسية-تحرر-فولكوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---1096995147.html

https://sarabic.ae/20250121/مصدر-الجيش-الروسي-يوجه-ضربة-قاسية-لتجمع-ضخم-للقوات-الأوكرانية----1096992796.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري