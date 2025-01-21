القوات الروسية تحرر فولكوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية

عربي
بوتين خلال اتصال مع شي جين بينغ: روسيا والصين تدعوان لبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتائج المعركة على الفلسطينيين أكبر مما تم تحقيقه في اتفاق وقف إطلاق النار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
09:18 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250121/القوات-الروسية-تحرر-فولكوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---1096995147.html
القوات الروسية تحرر فولكوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر فولكوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فولكوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T09:17+0000
2025-01-21T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085087946_0:123:3204:1925_1920x0_80_0_0_35602f06f145e8485d97226892a9f9c8.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية واصلت التقدم في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، وحررت بلدة فولكوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى عدد من الألوية الأوكرانية في مناطق شيربينوفكا، وبتروفكا، ودزيرجينسك، وليسوفكا، وبارانوفكا، وسلافيانكا، ونوفوليزافيتوفكا، وسولينويه، ونوفوأليكساندروفكا، ونوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في فولشانسك في مقاطعة خاركوف.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، وألحقت خسائر بالقوى البشرية والمعدات الخاصة بلواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ودروبشيفو، وكولوديزي، وسيفيرسك، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودفوريتشنايا، وغلوشكوفكا، وزيليوني غاي، ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنت من تموضعها التكتيكي، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا، ودروجكوفكا، وإيجيفكا، وبريديتشينو، وبيلوغوروفكا، وفيرخنيكامينسكوي , وإيفانو دارييفكا، وأوريخوفو-فاسيليفكا، ويانتارنويي، وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي هذا الاتجاه، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 290 عسكريًا ومركبتين، وسبع قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك أربع قطع من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي. وتم تدمير مستودع للذخيرة ومحطة للحرب الإلكترونية.وتابع البيان أن قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات لواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء حرس وطني في مناطق أوترادنوي، نوفوبول، زيليني كوت، فيليكا نوفويولكا، كونستانتينوبول، نوفي كومار وبوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشأة طاقة تضمن تشغيل مؤسسة المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تجميع وتخزين الطائرات دون طيار، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية في 148 منطقة.وأسقطت منظومات الدفاع الجوي أربع قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، وستة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و156 طائرة دون طيار، منهم 55 خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250121/طائرات-روسية-مسيرة-تدمر-المدرعات-الأوكرانية-قرب-دزيرجينسك-فيديو-1096994858.html
https://sarabic.ae/20250121/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-55-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-في-عدة-مقاطعات-1096990738.html
https://sarabic.ae/20250120/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-نوفوغوروفكا-وشيفتشينكو-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1096958770.html
https://sarabic.ae/20250120/تحييد-نحو-18-عسكريا-أوكرانيا-باستهداف-نقطة-تمركز-لقوات-نظام-كييف-في-مقاطعة-سومي-1096953409.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085087946_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_1093e5b2005091a7c6c86c6250bdac75.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر فولكوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:17 GMT 21.01.2025 (تم التحديث: 09:50 GMT 21.01.2025)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
 تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فولكوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية واصلت التقدم في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، وحررت بلدة فولكوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى عدد من الألوية الأوكرانية في مناطق شيربينوفكا، وبتروفكا، ودزيرجينسك، وليسوفكا، وبارانوفكا، وسلافيانكا، ونوفوليزافيتوفكا، وسولينويه، ونوفوأليكساندروفكا، ونوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 580 عسكريا، و7 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة فرنسية الصنع من طراز "فاب"، و6 سيارات، و9 قطع مدفعية.
طائرة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات روسية مسيرة تدمر المدرعات الأوكرانية قرب دزيرجينسك... فيديو
09:15 GMT
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في فولشانسك في مقاطعة خاركوف.

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور نحو 60 عسكريًا، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين، وأربع قطع مدفعية ميدانية.

وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، وألحقت خسائر بالقوى البشرية والمعدات الخاصة بلواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ودروبشيفو، وكولوديزي، وسيفيرسك، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودفوريتشنايا، وغلوشكوفكا، وزيليوني غاي، ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف.
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في عدة مقاطعات
04:45 GMT
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنت من تموضعها التكتيكي، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا، ودروجكوفكا، وإيجيفكا، وبريديتشينو، وبيلوغوروفكا، وفيرخنيكامينسكوي , وإيفانو دارييفكا، وأوريخوفو-فاسيليفكا، ويانتارنويي، وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي هذا الاتجاه، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 290 عسكريًا ومركبتين، وسبع قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك أربع قطع من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي. وتم تدمير مستودع للذخيرة ومحطة للحرب الإلكترونية.
وتابع البيان أن قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات لواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء حرس وطني في مناطق أوترادنوي، نوفوبول، زيليني كوت، فيليكا نوفويولكا، كونستانتينوبول، نوفي كومار وبوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوغوروفكا وشيفتشينكو في لوغانسك ودونيتسك
أمس, 09:09 GMT
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 120 عسكريًا، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارة، وثلاث قطع مدفعية، بما في ذلك مدفع هاوتزر "إف إتش-70" بريطاني الصنع.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشأة طاقة تضمن تشغيل مؤسسة المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تجميع وتخزين الطائرات دون طيار، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية في 148 منطقة.
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي أربع قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، وستة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و156 طائرة دون طيار، منهم 55 خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحييد نحو 18 عسكريا أوكرانيا باستهداف نقطة تمركز لقوات نظام كييف في مقاطعة سومي
أمس, 06:11 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
القوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала