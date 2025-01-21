https://sarabic.ae/20250121/القوات-الروسية-تحرر-فولكوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---1096995147.html

القوات الروسية تحرر فولكوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر فولكوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فولكوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 21.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-21T09:17+0000

2025-01-21T09:17+0000

2025-01-21T09:50+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية واصلت التقدم في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، وحررت بلدة فولكوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى عدد من الألوية الأوكرانية في مناطق شيربينوفكا، وبتروفكا، ودزيرجينسك، وليسوفكا، وبارانوفكا، وسلافيانكا، ونوفوليزافيتوفكا، وسولينويه، ونوفوأليكساندروفكا، ونوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في فولشانسك في مقاطعة خاركوف.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، وألحقت خسائر بالقوى البشرية والمعدات الخاصة بلواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ودروبشيفو، وكولوديزي، وسيفيرسك، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودفوريتشنايا، وغلوشكوفكا، وزيليوني غاي، ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنت من تموضعها التكتيكي، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا، ودروجكوفكا، وإيجيفكا، وبريديتشينو، وبيلوغوروفكا، وفيرخنيكامينسكوي , وإيفانو دارييفكا، وأوريخوفو-فاسيليفكا، ويانتارنويي، وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي هذا الاتجاه، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 290 عسكريًا ومركبتين، وسبع قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك أربع قطع من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي. وتم تدمير مستودع للذخيرة ومحطة للحرب الإلكترونية.وتابع البيان أن قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات لواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء حرس وطني في مناطق أوترادنوي، نوفوبول، زيليني كوت، فيليكا نوفويولكا، كونستانتينوبول، نوفي كومار وبوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشأة طاقة تضمن تشغيل مؤسسة المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تجميع وتخزين الطائرات دون طيار، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية في 148 منطقة.وأسقطت منظومات الدفاع الجوي أربع قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، وستة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و156 طائرة دون طيار، منهم 55 خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

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