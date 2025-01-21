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بوتين خلال اتصال مع شي جين بينغ: روسيا والصين تدعوان لبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250121/طائرات-روسية-مسيرة-تدمر-المدرعات-الأوكرانية-قرب-دزيرجينسك-فيديو-1096994858.html
طائرات روسية مسيرة تدمر المدرعات الأوكرانية قرب دزيرجينسك... فيديو
طائرات روسية مسيرة تدمر المدرعات الأوكرانية قرب دزيرجينسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد أفراد عسكريون لمراسل "سبوتنيك"، أن مشغلي الطائرات دون طيار الهجومية، التابعة لمفرزة القوات الخاصة "خان"، التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، يقومون... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T09:15+0000
2025-01-21T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وصرح أحد المشغلين للمسيرات أن "العدو يتحرك بشكل أساسي للداخل والخارج، ويتحرك دائريا، عادة في الشتاء وسط الضباب... معتقدين أن طائراتنا المسيرة لن تصل إلى هناك... في النهاية تصل طائراتنا المسيرة، لقد ضربنا المعدات، حتى في الضباب الأكثر كثافة نحن لسنا عائقا".وتُظهر اللقطات التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، إصابة مركبتين مدرعتين أوكرانيتين في ظروف الرؤية المحدودة، بالقرب من دزيرجينسك.ويستخدم طاقم مفرزة خان طائرات "سكفوريتس"، دون طيار، لتدمير المركبات المدرعة، والتي تظهر موثوقية عالية في أي ظروف، مما يسمح لهم بإكمال المهام الموكلة إليهم.ومنها يتم القصف المنتظم لمدينة غورلوفكا، إحدى أكبر المدن في جمهورية دونيسك الشعبية، وسيؤدي تحريرها إلى تسهيل إمداد القوات الروسية على طول قسم طريق دونيتسك-جورلوفكا-أرتيوموفسك.كما سيتيح الفرصة للتهديد بدخول الجزء الخلفي من مجموعة العدو في كليشييفكا، بالإضافة إلى ذلك، من هناك يمكن تطوير هجوم إلى الشمال الغربي، نحو مدينة كونستانتينوفكا.الدفاع الجوي الروسي يدمر 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في عدة مقاطعاتأسير أوكراني يكشف عن تكليف الجنود بمهام ثانوية بدلا من القتال... فيديو
https://sarabic.ae/20250121/مصدر-الجيش-الروسي-يوجه-ضربة-قاسية-لتجمع-ضخم-للقوات-الأوكرانية----1096992796.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

طائرات روسية مسيرة تدمر المدرعات الأوكرانية قرب دزيرجينسك... فيديو

09:15 GMT 21.01.2025
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة روسية
طائرة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Sputnik . Ivan Rodionov
/
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تابعنا عبر
أفاد أفراد عسكريون لمراسل "سبوتنيك"، أن مشغلي الطائرات دون طيار الهجومية، التابعة لمفرزة القوات الخاصة "خان"، التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، يقومون بتدمير المركبات المدرعة الأوكرانية بالقرب من دزيرجينسك، حتى في ظروف الرؤية المحدودة.
وصرح أحد المشغلين للمسيرات أن "العدو يتحرك بشكل أساسي للداخل والخارج، ويتحرك دائريا، عادة في الشتاء وسط الضباب... معتقدين أن طائراتنا المسيرة لن تصل إلى هناك... في النهاية تصل طائراتنا المسيرة، لقد ضربنا المعدات، حتى في الضباب الأكثر كثافة نحن لسنا عائقا".
وتُظهر اللقطات التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، إصابة مركبتين مدرعتين أوكرانيتين في ظروف الرؤية المحدودة، بالقرب من دزيرجينسك.
وأصيبت سيارة "قوزاق" المدرعة أثناء تساقط الثلوج، كما تعرضت ناقلة الجنود المدرعة "إم - 113"، لهجوم بطائرة روسية دون طيار أثناء الضباب الكثيف.
ويستخدم طاقم مفرزة خان طائرات "سكفوريتس"، دون طيار، لتدمير المركبات المدرعة، والتي تظهر موثوقية عالية في أي ظروف، مما يسمح لهم بإكمال المهام الموكلة إليهم.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: الجيش الروسي يوجه ضربة قاسية لتجمع ضخم للقوات الأوكرانية
08:03 GMT
دزيرجينسك هي منطقة محصنة بكثافة، وفيها شبكة سكك حديدية متطورة، حيث أنشأت القوات المسلحة الأوكرانية موطئ قدم لها منذ عام 2014.
ومنها يتم القصف المنتظم لمدينة غورلوفكا، إحدى أكبر المدن في جمهورية دونيسك الشعبية، وسيؤدي تحريرها إلى تسهيل إمداد القوات الروسية على طول قسم طريق دونيتسك-جورلوفكا-أرتيوموفسك.
كما سيتيح الفرصة للتهديد بدخول الجزء الخلفي من مجموعة العدو في كليشييفكا، بالإضافة إلى ذلك، من هناك يمكن تطوير هجوم إلى الشمال الغربي، نحو مدينة كونستانتينوفكا.
الدفاع الجوي الروسي يدمر 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في عدة مقاطعات
أسير أوكراني يكشف عن تكليف الجنود بمهام ثانوية بدلا من القتال... فيديو
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Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMT
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