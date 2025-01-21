https://sarabic.ae/20250121/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-55-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-في-عدة-مقاطعات-1096990738.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في عدة مقاطعات
الدفاع الجوي الروسي يدمر 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في عدة مقاطعات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، خلال الليلة الماضية، 55 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مقاطعات. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T04:45+0000
2025-01-21T04:45+0000
2025-01-21T05:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 55 طائرة أوكرانية دون طيار".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.أسير أوكراني يكشف عن تكليف الجنود بمهام ثانوية بدلا من القتال... فيديوقدرات خارقة للسفينة الروسية "هاسكا-10"
https://sarabic.ae/20250121/الدفاع-الجوي-الروسي-في-مقاطعة-روستوف-يدمر-12-طائرة-مسيرة-خلال-الليل-1096990586.html
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رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يدمر 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في عدة مقاطعات
04:45 GMT 21.01.2025 (تم التحديث: 05:37 GMT 21.01.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، خلال الليلة الماضية، 55 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مقاطعات.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 55 طائرة أوكرانية دون طيار".
وأوضحت الوزارة أماكن إسقاط الطائرات المسيرة: "22 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 12 فوق أراضي مقاطعة روستوف، 10 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، 6 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، 4 فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية
تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.