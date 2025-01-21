https://sarabic.ae/20250121/الدفاع-الجوي-الروسي-في-مقاطعة-روستوف-يدمر-12-طائرة-مسيرة-خلال-الليل-1096990586.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 12 طائرة مسيرة في مقاطعة روستوف
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 12 طائرة مسيرة في مقاطعة روستوف
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف، يوري سليوسار، أن قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، في المقاطعة، دمرت وعطلت 12 طائرة دون طيار، بشكل أولي، دون تسجيل... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T04:31+0000
2025-01-21T04:31+0000
2025-01-21T05:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكتب سليوسار عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "الليلة الماضية في شمال مقاطعة روستوف، دمرت قوات ووسائط الدفاع الجوي 12 طائرة دون طيار، باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، في منطقتي شولوخوف وتشيرتكوفسك".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاع الجوي الروسي يدمر31 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق عدة خلال الليلالقوات الروسية تحرر بلدة فوزدفيجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250120/أسير-أوكراني-يكشف-عن-تكليف-الجنود-بمهام-ثانوية-بدلا-من-القتال-فيديو-1096962788.html
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رصد عسكري
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 12 طائرة مسيرة في مقاطعة روستوف
04:31 GMT 21.01.2025 (تم التحديث: 05:38 GMT 21.01.2025)
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف، يوري سليوسار، أن قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، في المقاطعة، دمرت وعطلت 12 طائرة دون طيار، بشكل أولي، دون تسجيل وقوع إصابات.
وكتب سليوسار عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "الليلة الماضية في شمال مقاطعة روستوف، دمرت قوات ووسائط الدفاع الجوي 12 طائرة دون طيار، باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، في منطقتي شولوخوف وتشيرتكوفسك".
أفادت خدمات قوات النجدة المناوبة بعدم تسجيل وقوع أي إصابات.
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.