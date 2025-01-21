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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250121/الدفاع-الجوي-الروسي-في-مقاطعة-روستوف-يدمر-12-طائرة-مسيرة-خلال-الليل-1096990586.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 12 طائرة مسيرة في مقاطعة روستوف
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 12 طائرة مسيرة في مقاطعة روستوف
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف، يوري سليوسار، أن قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، في المقاطعة، دمرت وعطلت 12 طائرة دون طيار، بشكل أولي، دون تسجيل... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T04:31+0000
2025-01-21T05:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكتب سليوسار عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "الليلة الماضية في شمال مقاطعة روستوف، دمرت قوات ووسائط الدفاع الجوي 12 طائرة دون طيار، باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، في منطقتي شولوخوف وتشيرتكوفسك".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاع الجوي الروسي يدمر31 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق عدة خلال الليلالقوات الروسية تحرر بلدة فوزدفيجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250120/أسير-أوكراني-يكشف-عن-تكليف-الجنود-بمهام-ثانوية-بدلا-من-القتال-فيديو-1096962788.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 12 طائرة مسيرة في مقاطعة روستوف

04:31 GMT 21.01.2025 (تم التحديث: 05:38 GMT 21.01.2025)
© Sputnik . Denis Abramov / الانتقال إلى بنك الصورخبير روسي في الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي
خبير روسي في الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Sputnik . Denis Abramov
/
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تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف، يوري سليوسار، أن قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، في المقاطعة، دمرت وعطلت 12 طائرة دون طيار، بشكل أولي، دون تسجيل وقوع إصابات.
وكتب سليوسار عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "الليلة الماضية في شمال مقاطعة روستوف، دمرت قوات ووسائط الدفاع الجوي 12 طائرة دون طيار، باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، في منطقتي شولوخوف وتشيرتكوفسك".

أفادت خدمات قوات النجدة المناوبة بعدم تسجيل وقوع أي إصابات.

أسرى حرب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير أوكراني يكشف عن تكليف الجنود بمهام ثانوية بدلا من القتال... فيديو
أمس, 10:07 GMT
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
الدفاع الجوي الروسي يدمر31 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق عدة خلال الليل
القوات الروسية تحرر بلدة فوزدفيجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMT
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