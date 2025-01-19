القوات الروسية تحرر بلدة فوزدفيجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:12 GMT 19.01.2025 (تم التحديث: 09:30 GMT 19.01.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تمكّنت من تحرير بلدة فوزدفيجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة فوزدفيجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 17 هجومًا مضادًا شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 550 عسكريًا، ومركبات قتال مشاة، وناقلتي جند مدرعتين، وعددا من المدافع".
وأضاف البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 4 هجمات مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 430 عسكريًا، ودبابة، و3 مركبات قتالية للمشاة، بما في ذلك مركبة "برادلي" أمريكية الصنع، وناقلتي جند مدرعتين وعددا من المدافع، وتم تدمير محطة "كويرتوس" للحرب الإلكترونية، ومستودع ذخيرة مدفعية".
وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت هجومين مضادين، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 195عسكريا، ومركبة مدرعة وعددا من المدافع".
وأردف: "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمت في أعماق دفاعات العدو واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية وفي مقاطعة زابورجيه، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 135 عسكريا، ومركبة مشاة قتالية وعددا من المدافع".
وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات التخزين، بالإضافة إلى تحشدات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في 143منطقة".
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ من من طراز "هيمارس"، و66 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.