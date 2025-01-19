https://sarabic.ae/20250119/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فوزدفيجينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096927441.html

القوات الروسية تحرر بلدة فوزدفيجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة فوزدفيجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تمكّنت من تحرير بلدة فوزدفيجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T09:12+0000

2025-01-19T09:12+0000

2025-01-19T09:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة فوزدفيجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 17 هجومًا مضادًا شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 550 عسكريًا، ومركبات قتال مشاة، وناقلتي جند مدرعتين، وعددا من المدافع".وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت هجومين مضادين، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 195عسكريا، ومركبة مدرعة وعددا من المدافع".وأردف: "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمت في أعماق دفاعات العدو واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية وفي مقاطعة زابورجيه، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 135 عسكريا، ومركبة مشاة قتالية وعددا من المدافع".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ من من طراز "هيمارس"، و66 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250102/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك---1096415130.html

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