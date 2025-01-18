https://sarabic.ae/20250118/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك--1096907636.html
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي كبد قوات كييف خسائر فاحة على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الفائتة. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T13:14+0000
2025-01-18T13:14+0000
2025-01-18T13:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_5132c4bbe96730ecd163ac24e56e9ce9.jpg
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية حول تطورات المعارك في مقاطعة كورسك: "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 210 عسكريين، وناقلة جند مدرعة، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و9 سيارات، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة، ومركز تحكم بالطائرات المسيرة".وأضاف التقرير: "في المجمل خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 52660 عسكريا، و304 دبابات، و231 مركبة مشاة قتالية، و174 ناقلة جند مدرعة، و1567 مركبة قتال مدرعة، و1502 سيارة، و372 قطعة مدفعية، و44 راجمة صواريخ، من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و16 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات و8 سيارات للنقل والتذخير، و93 محطة حرب إلكترونية و14 راداراً مضاداً للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي و30 قطعة من المعدات الهندسية، من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او آر-77"، وكذلك 8 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء، ومركبة للقيادة والتحكم".وأضافت الوزارة في تقريرها أن " عمليات القضاء على تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية متواصلة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250118/مشاهد-توثق-لحظة-تحييد-قوة-هجومية-أوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو----1096896564.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_5eb213bdc9070c80198b42cb9a8edca4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
13:14 GMT 18.01.2025 (تم التحديث: 13:22 GMT 18.01.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي كبد قوات كييف خسائر فاحة على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الفائتة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية حول تطورات المعارك في مقاطعة كورسك: "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 210 عسكريين، وناقلة جند مدرعة، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و9 سيارات، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة، ومركز تحكم بالطائرات المسيرة".
وأضاف التقرير: "في المجمل خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 52660 عسكريا، و304 دبابات، و231 مركبة مشاة قتالية، و174 ناقلة جند مدرعة، و1567 مركبة قتال مدرعة، و1502 سيارة، و372 قطعة مدفعية، و44 راجمة صواريخ، من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و16 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات و8 سيارات للنقل والتذخير، و93 محطة حرب إلكترونية و14 راداراً مضاداً للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي و30 قطعة من المعدات الهندسية، من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او آر-77"، وكذلك 8 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء، ومركبة للقيادة والتحكم".
وأضافت الوزارة في تقريرها أن " عمليات القضاء على تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية متواصلة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.