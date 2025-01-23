https://sarabic.ae/20250123/مسيرة-روسية-تطارد-دبابة-أوكرانية-وتدمرها-في-دونيتسك-فيديو-1097078131.html
مسيرة روسية تطارد دبابة أوكرانية وتدمرها في دونيتسك... فيديو
مسيرة روسية تطارد دبابة أوكرانية وتدمرها في دونيتسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد لقيام مسيرة روسية بتدمير دبابة أوكرانية من طراز "تي-64" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T14:09+0000
2025-01-23T14:09+0000
2025-01-23T14:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتبين المشاهد لحظة مطاردة الدبابة الأوكرانية من قبل المسيرة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، مما أدى إلى تدمير الدبابة وشل حركتها.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 270 عسكريا، إضافة إلى معدات عسكرية، خلال الـ24 الساعة الماضية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، وجويفو، وكوسيتسا، وليبيديفكا، ومالايا لوكنيا، وماخنوفكا، ونيكولايفو-داريينو، ونيكولسكي، وروبانشينا، وسفيردليكوفو، وستاريا سوروتشينا، وسودزا، وتم صد هجوم مضاد واحد للعدو".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250123/الناتو-أوروبا-قد-تضطر-لدفع-ثمن-الإمدادات-العسكرية-الأمريكية-لأوكرانيا-1097074335.html
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روسيا
مسيرة روسية تطارد دبابة أوكرانية وتدمرها في دونيتسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد لقيام مسيرة روسية بتدمير دبابة أوكرانية من طراز "تي-64" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتبين المشاهد لحظة مطاردة الدبابة الأوكرانية من قبل المسيرة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، مما أدى إلى تدمير الدبابة وشل حركتها.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 270 عسكريا، إضافة إلى معدات عسكرية، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، وجويفو، وكوسيتسا، وليبيديفكا، ومالايا لوكنيا، وماخنوفكا، ونيكولايفو-داريينو، ونيكولسكي، وروبانشينا، وسفيردليكوفو، وستاريا سوروتشينا، وسودزا، وتم صد هجوم مضاد واحد للعدو".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.