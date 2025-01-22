https://sarabic.ae/20250122/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1097035734.html
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدها خسائر جسيمة في العدة والعتاد. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T11:31+0000
2025-01-22T11:31+0000
2025-01-22T11:32+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وخلال العمليات الهجومية استهدفت دبابة، وأربعة ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواء بحريا، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، وغونشاروفكا، وغويفو، وليبيديفكا، ومالايا لوكنيا، وماخنوفكا، ونيكولايفو-داريينو، ونيكولسكي، وسفيردليكوفو، وستارايا سوروتشينا.وأضاف البيان أن الضربات العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية التابعة للجيش الروسي أدت إلى إلحاق أضرار بالقوى البشرية، والمعدات العسكرية في مناطق غوغوليفكا، وزاوليشينكا، وكازاتشيا لوكنيا، وبيرفي كينياجي، وكولماكوف، وكروغلينكويه، وكوريلوفكا، ولوكنيا، ومارتينوفكا، وميلوفايا، وميرني، وميخائيلوفكا، وأوليشنيا، وسودجا، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، ويوجني، بالإضافة إلى باسوفكا، بيلوفودي، فيسيلوفكا، فودولاغا، زورافكا، ميروبولي، أوبودي ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية نحو 54 ألف جندي، و313 دبابة، و237 مركبة قتالية للمشاة، و179 ناقلة جنود مدرعة، و1601 مركبة قتالية مدرعة، و1586 سيارة، و387 قطعة مدفعية، و44 نظام إطلاق صواريخ، بما في ذلك 13 "هيمارس"، و6 "إم إل أر إس" تم إنتاجها في الولايات المتحدة، و16 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و8 مركبات نقل وتحميل، و97 محطة حرب إلكترونية، و14 رادار مضاد للبطاريات، و4 رادارات للدفاع الجوي، و32 وحدة هندسية. ومعدات أخرى، بما في ذلك 13 مركبة هندسية لإزالة الألغام، ووحدة إزالة الألغام (يو أر-77)، بالإضافة إلى 9 مركبات مدرعة للإصلاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
11:31 GMT 22.01.2025 (تم التحديث: 11:32 GMT 22.01.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدها خسائر جسيمة في العدة والعتاد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وخلال العمليات الهجومية استهدفت دبابة، وأربعة ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواء بحريا، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، وغونشاروفكا، وغويفو، وليبيديفكا، ومالايا لوكنيا، وماخنوفكا، ونيكولايفو-داريينو، ونيكولسكي، وسفيردليكوفو، وستارايا سوروتشينا.
وأضاف البيان أن الضربات العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية التابعة للجيش الروسي أدت إلى إلحاق أضرار بالقوى البشرية، والمعدات العسكرية في مناطق غوغوليفكا، وزاوليشينكا، وكازاتشيا لوكنيا، وبيرفي كينياجي، وكولماكوف، وكروغلينكويه، وكوريلوفكا، ولوكنيا، ومارتينوفكا، وميلوفايا، وميرني، وميخائيلوفكا، وأوليشنيا، وسودجا، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، ويوجني، بالإضافة إلى باسوفكا، بيلوفودي، فيسيلوفكا، فودولاغا، زورافكا، ميروبولي، أوبودي ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.
وعلى مدار 24 ساعة، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 390 جنديًا، وأربع دبابات، وناقلة جنود مدرعة، و11 مركبة قتالية مدرعة، و12 سيارة، و6 قطع مدفعية، وأربعة قذائف هاون، ومحطة حرب إلكترونية، ووحدة من المعدات الهندسية. كما تم تدمير 6 نقاط سيطرة للطائرات دون طيار، ومخزنين للذخيرة.
وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية نحو 54 ألف جندي، و313 دبابة، و237 مركبة قتالية للمشاة، و179 ناقلة جنود مدرعة، و1601 مركبة قتالية مدرعة، و1586 سيارة، و387 قطعة مدفعية، و44 نظام إطلاق صواريخ، بما في ذلك 13 "هيمارس"، و6 "إم إل أر إس" تم إنتاجها في الولايات المتحدة، و16 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و8 مركبات نقل وتحميل، و97 محطة حرب إلكترونية، و14 رادار مضاد للبطاريات، و4 رادارات للدفاع الجوي،
و32 وحدة هندسية. ومعدات أخرى، بما في ذلك 13 مركبة هندسية لإزالة الألغام، ووحدة إزالة الألغام (يو أر-77)، بالإضافة إلى 9 مركبات مدرعة للإصلاح.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.