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القوات الروسية تحرر زابادنويه في مقاطعة خاركوف
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250122/القوات-الروسية-تحرر-زابادنويه-في-مقاطعة-خاركوف-1097031263.html
القوات الروسية تحرر زابادنويه في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تحرر زابادنويه في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة زابادنويه في مقاطعة خاركوف، والتقدم على مختلف محاور العملية العسكرية الروسية... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T09:23+0000
2025-01-22T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فولتشانسك بمقاطعة خاركوف.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 40 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين، وثلاث قطع مدفعية ميدانية.واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لعدد من الألوية الأوكرانية في مناطق كامينكا، وزيليني غاي، ودفوريتشنايا، وغلوشكوفكا، ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف، ويامبول، وسيفيرسك، وكولوديزي في جمهورية جيش دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 460 عسكرياً، ودبابة، وسبع آليات قتالية مدرعة، من بينها ناقلتا جند مدرعتان من طراز "إم 113" أمريكية الصنع. وتم تدمير 14 شاحنة "بيك أب"، و6 قطع مدفعية ميدانية، ومستودعين للذخيرة الميدانية.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنّت من تموضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات لثلاثة ألوية مشاة آلية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دروجكوفكا، وسلافيانسك، ونيكولايفكا، وكونستانتينوفكا، بريديتشينو، فيرخنيكامينسكوي، ايفانو دارييفكا، أوريخوفو-فاسيليفكا، وتشاسوف يار جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 250 جنديًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وسبع سيارات. وتم تدمير مستودعين للذخيرة.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات ثلاثة ألوية ميكانيكية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني، ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق فيليكا نوفوسيولكا، وزيليني كوت، كونستانتينوبول، نوفي كومار، وبوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو175 عسكريًا، وثلاث دبابات، وخمس مركبات، وثلاثة مدافع عيار 155 ملم.
https://sarabic.ae/20250122/مصدر-قيادة-القوات-الأوكرانية-غادرت-مدينة-كراسنوارميسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1097030243.html
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روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحرر زابادنويه في مقاطعة خاركوف

09:23 GMT 22.01.2025 (تم التحديث: 09:36 GMT 22.01.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة زابادنويه في مقاطعة خاركوف، والتقدم على مختلف محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فولتشانسك بمقاطعة خاركوف.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 40 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين، وثلاث قطع مدفعية ميدانية.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية حررت بلدة زابادنويه في مقاطعة خاركوف.
دبابة تي-80 للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه كراسنوارميسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: قيادة القوات الأوكرانية غادرت مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:06 GMT
واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لعدد من الألوية الأوكرانية في مناطق كامينكا، وزيليني غاي، ودفوريتشنايا، وغلوشكوفكا، ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف، ويامبول، وسيفيرسك، وكولوديزي في جمهورية جيش دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 460 عسكرياً، ودبابة، وسبع آليات قتالية مدرعة، من بينها ناقلتا جند مدرعتان من طراز "إم 113" أمريكية الصنع. وتم تدمير 14 شاحنة "بيك أب"، و6 قطع مدفعية ميدانية، ومستودعين للذخيرة الميدانية.
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنّت من تموضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات لثلاثة ألوية مشاة آلية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دروجكوفكا، وسلافيانسك، ونيكولايفكا، وكونستانتينوفكا، بريديتشينو، فيرخنيكامينسكوي، ايفانو دارييفكا، أوريخوفو-فاسيليفكا، وتشاسوف يار جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 250 جنديًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وسبع سيارات. وتم تدمير مستودعين للذخيرة.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات ثلاثة ألوية ميكانيكية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني، ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق فيليكا نوفوسيولكا، وزيليني كوت، كونستانتينوبول، نوفي كومار، وبوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو175 عسكريًا، وثلاث دبابات، وخمس مركبات، وثلاثة مدافع عيار 155 ملم.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:22 GMT
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