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القوات الروسية تحرر زابادنويه في مقاطعة خاركوف
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250122/مصدر-قيادة-القوات-الأوكرانية-غادرت-مدينة-كراسنوارميسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1097030243.html
مصدر: قيادة القوات الأوكرانية غادرت مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
مصدر: قيادة القوات الأوكرانية غادرت مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير العسكري والسياسي يان غاغين، اليوم الأربعاء، بأن قيادة القوات الأوكرانية غادرت مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T09:06+0000
2025-01-22T09:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
روسيا
الجيش الروسي
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وأكد غاغين أن القوات الخاصة وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية غادرت مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، في حين يحاصر الجيش الروسي المدينة.وقال غاغين في تصريح على قناة "روسيا الأولى": "إن العدو يدرك أنه سيخسر بوكروفسك. ولكن مرة أخرى، ليس لديهم أوامر بالانسحاب، على ما أعتقد، ولن يفعلوا ذلك إلا في النهاية. ومن الجدير بالذكر أن أجهزة الاستخبارات غادرت هناك، والقيادة بأكملها كانت في حالة تأهب منذ فترة طويلة. منذ تركهم لواء المشاة البري. لا يوجد هناك أي ضباط كبار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250121/القوات-الروسية-تحرر-فولكوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---1096995147.html
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي

مصدر: قيادة القوات الأوكرانية غادرت مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:06 GMT 22.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصوردبابة تي-80 للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه كراسنوارميسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة
دبابة تي-80 للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه كراسنوارميسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفاد الخبير العسكري والسياسي يان غاغين، اليوم الأربعاء، بأن قيادة القوات الأوكرانية غادرت مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأكد غاغين أن القوات الخاصة وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية غادرت مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، في حين يحاصر الجيش الروسي المدينة.
وقال غاغين في تصريح على قناة "روسيا الأولى": "إن العدو يدرك أنه سيخسر بوكروفسك. ولكن مرة أخرى، ليس لديهم أوامر بالانسحاب، على ما أعتقد، ولن يفعلوا ذلك إلا في النهاية. ومن الجدير بالذكر أن أجهزة الاستخبارات غادرت هناك، والقيادة بأكملها كانت في حالة تأهب منذ فترة طويلة. منذ تركهم لواء المشاة البري. لا يوجد هناك أي ضباط كبار".
وأضاف غاغين: "من المستحيل ببساطة العثور عليهم بعد الآن، ولكن يمكنك العثور على مرتزقة على طول خط التماس القتالي بالكامل". وأشار غاغين إلى أن الجيش الروسي يحاصر المدينة من ثلاث جهات.
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر فولكوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 09:17 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
القوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:22 GMT
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