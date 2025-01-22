https://sarabic.ae/20250122/مصدر-قيادة-القوات-الأوكرانية-غادرت-مدينة-كراسنوارميسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1097030243.html
مصدر: قيادة القوات الأوكرانية غادرت مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
مصدر: قيادة القوات الأوكرانية غادرت مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير العسكري والسياسي يان غاغين، اليوم الأربعاء، بأن قيادة القوات الأوكرانية غادرت مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T09:06+0000
2025-01-22T09:06+0000
2025-01-22T09:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
روسيا
الجيش الروسي
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وأكد غاغين أن القوات الخاصة وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية غادرت مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، في حين يحاصر الجيش الروسي المدينة.وقال غاغين في تصريح على قناة "روسيا الأولى": "إن العدو يدرك أنه سيخسر بوكروفسك. ولكن مرة أخرى، ليس لديهم أوامر بالانسحاب، على ما أعتقد، ولن يفعلوا ذلك إلا في النهاية. ومن الجدير بالذكر أن أجهزة الاستخبارات غادرت هناك، والقيادة بأكملها كانت في حالة تأهب منذ فترة طويلة. منذ تركهم لواء المشاة البري. لا يوجد هناك أي ضباط كبار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250121/القوات-الروسية-تحرر-فولكوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---1096995147.html
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سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي
مصدر: قيادة القوات الأوكرانية غادرت مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
أفاد الخبير العسكري والسياسي يان غاغين، اليوم الأربعاء، بأن قيادة القوات الأوكرانية غادرت مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأكد غاغين أن القوات الخاصة وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية غادرت مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، في حين يحاصر الجيش الروسي المدينة.
وقال غاغين في تصريح على قناة "روسيا الأولى": "إن العدو يدرك أنه سيخسر بوكروفسك. ولكن مرة أخرى، ليس لديهم أوامر بالانسحاب، على ما أعتقد، ولن يفعلوا ذلك إلا في النهاية. ومن الجدير بالذكر أن أجهزة الاستخبارات غادرت هناك،
والقيادة بأكملها كانت في حالة تأهب منذ فترة طويلة. منذ تركهم لواء المشاة البري. لا يوجد هناك أي ضباط كبار".
وأضاف غاغين: "من المستحيل ببساطة العثور عليهم بعد الآن، ولكن يمكنك العثور على مرتزقة على طول خط التماس القتالي بالكامل". وأشار غاغين إلى أن الجيش الروسي يحاصر المدينة من ثلاث جهات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.