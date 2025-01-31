https://sarabic.ae/20250131/الخارجية-الروسية-سنحاسب-المتورطين-بإطلاق-النار-على-المدنيين-في-مقاطعة-كورسك-1097337680.html
الخارجية الروسية: سنحاسب المتورطين بإطلاق النار على المدنيين في مقاطعة كورسك
الخارجية الروسية: سنحاسب المتورطين بإطلاق النار على المدنيين في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن إطلاق النارعلى المدنيين في قرية روسكويه بوريتشنويه في مقاطعة كورسك الروسية، هو فضيحة... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T08:50+0000
2025-01-31T08:50+0000
2025-01-31T08:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "ارتكب مسلحون من التشكيلات المسلحة الأوكرانية، جريمة أخرى في قرية روسكويه بوريتشنويه، في في مقاطعة كورسك، والتي حررتها القوات المسلحة الروسية، في الآونة الأخيرة".وأضافت: "يجب أن يفهم العالم من الذي يرعاه الغربيون وما يرتكبه نظام كييف بأموال الغرب، بمئات المليارات من الدولارات واليورو، يرتكب نظام كييف جرائم حرب".ووصفت زاخاروفا هذه الجرائم بأنها دليل على "الروح النازية الإرهابية لنظام كييف، الذي ارتكب في عجزه العسكري والسياسي الشرير وسط الهزيمة في الجبهة، عملاً إجرامياً ضد المدنيين بكل معنى الكلمة".وقالت زاخاروفا: "نحن على ثقة من أنه سيتم تحديد هوية جميع المتورطين في هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، وفقا للقانون".وأوضحت أنه "خلال التحقيق الأولي الجاري، سيتم تحديد قادة التشكيلات الأوكرانية الذين أصدروا الأوامر (بالقتل)، وكذلك المتواطئين الآخرين في هذه الجرائم، وسيتم تقديم تقييم جنائي قانوني لأفعالهم".وقد تم القبض على أحد الضباط العسكريين الأوكرانيين المتورطين، وهو يفغيني فابريسينكو.وأثبت التحقيق أن يفغيني فابريسينكو، وكذلك العسكريين الأوكرانيين الذين يحملون إشارات النداء "كوم" و"موتيل" و"بروفودنيك" و"خودوجنيك"، هاجموا أراضي مقاطعة كورسك، في سبتمبر/ أيلول 2024. وأثناء القتال في منطقة سودجا، تم أسر فابريسينكو. وأثناء الاستجواب، تحدث عن الجرائم التي ارتكبها مع أفراد عسكريين آخرين من وحدة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك الاغتصاب وأعمال العنف ذات الطابع الجنسي والقتل.إعلام: أوكرانيا تجند مدمني المخدرات والكحول في الجيشأسير أوكراني يكشف تعرضه للخداع للبقاء في مواقع "لا مفر منها" لشهر كامل... فيديو
https://sarabic.ae/20250131/مسلحون-من-القوات-الأوكرانية-يقتلون-22-مدنيا-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-فيديو-1097333979.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية: سنحاسب المتورطين بإطلاق النار على المدنيين في مقاطعة كورسك
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن إطلاق النارعلى المدنيين في قرية روسكويه بوريتشنويه في مقاطعة كورسك الروسية، هو فضيحة أخرى من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد هوية جميع المتورطين.
وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "ارتكب مسلحون من التشكيلات المسلحة الأوكرانية، جريمة أخرى في قرية روسكويه بوريتشنويه، في في مقاطعة كورسك، والتي حررتها القوات المسلحة الروسية، في الآونة الأخيرة".
وبحسب قولها، فإن روسيا تعتبر أنه من الضروري والمهم للغاية التحدث عن هذه الجريمة باستمرار، لأن هذا الأمر ضروري ليس فقط لكورسك، بل للعالم أجمع.
وأضافت: "يجب أن يفهم العالم من الذي يرعاه الغربيون وما يرتكبه نظام كييف بأموال الغرب، بمئات المليارات من الدولارات واليورو، يرتكب نظام كييف جرائم حرب".
ووصفت زاخاروفا هذه الجرائم بأنها دليل على "الروح النازية الإرهابية لنظام كييف، الذي ارتكب في عجزه العسكري والسياسي الشرير وسط الهزيمة في الجبهة، عملاً إجرامياً ضد المدنيين بكل معنى الكلمة".
وأكدت أنه سيتم محاسبة كل من تورط في إطلاق النار على المدنيين.
وقالت زاخاروفا: "نحن على ثقة من أنه سيتم تحديد هوية جميع المتورطين في هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، وفقا للقانون".
وأوضحت أنه "خلال التحقيق الأولي الجاري، سيتم تحديد قادة التشكيلات الأوكرانية الذين أصدروا الأوامر (بالقتل)، وكذلك المتواطئين الآخرين في هذه الجرائم، وسيتم تقديم تقييم جنائي قانوني لأفعالهم".
وأكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن 5 من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، قتلوا 22 مدنيًا في قرية روسكويه بوريتشنويه في مقاطعة كورسك الروسية، من بينهم 8 نساء تم اغتصابهن، وأخفوا الجثث في الأقبية.
وقد تم القبض على أحد الضباط العسكريين الأوكرانيين المتورطين، وهو يفغيني فابريسينكو.
وأثبت التحقيق أن يفغيني فابريسينكو، وكذلك العسكريين الأوكرانيين الذين يحملون إشارات النداء "كوم" و"موتيل" و"بروفودنيك" و"خودوجنيك"، هاجموا أراضي مقاطعة كورسك، في سبتمبر/ أيلول 2024. وأثناء القتال في منطقة سودجا، تم أسر فابريسينكو. وأثناء الاستجواب، تحدث عن الجرائم التي ارتكبها مع أفراد عسكريين آخرين من وحدة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك الاغتصاب وأعمال العنف ذات الطابع الجنسي والقتل.