https://sarabic.ae/20250131/مسلحون-من-القوات-الأوكرانية-يقتلون-22-مدنيا-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-فيديو-1097333979.html

مسلحون من القوات الأوكرانية يقتلون 22 مدنيا في مقاطعة كورسك الروسية... فيديو

مسلحون من القوات الأوكرانية يقتلون 22 مدنيا في مقاطعة كورسك الروسية... فيديو

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن 5 من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، قتلوا 22 مدنيًا في قرية... 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T06:41+0000

2025-01-31T06:41+0000

2025-01-31T06:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقد تم القبض على أحد الضباط العسكريين الأوكرانيين المتورطين، وهو يفغيني فابريسينكو.وقام المحققون بالتعاون مع جنود وزارة الدفاع الروسية، بانتشال جثث المدنيين القتلى من الأماكن التي أشار إليها المتهمون، وقد صدرت الأوامر بإجراء الفحوصات اللازمة من قبل الخبراء.وقالت بيترينكو: "في الفترة من 28 سبتمبر إلى 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، قام فابريسينكو و"موتييل" و"بروفودنيك" و"خودوجنيك"، بناء على أوامر قائدهم الذي يحمل إشارة النداء"كوم"، في قرية روسكو بوريشينوي، بقتل 11 رجلاً و3 نساء. بالإضافة إلى ذلك، ارتكب الجنود الأوكرانيون أعمال اغتصاب وأعمال عنف ذات طبيعة جنسية ضد 8 نساء، قُتلن بعد ذلك".وفي وقت سابق من العام الماضي، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، بدأت في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 آب/ أغسطس 2024، في الهجوم للاستيلاء على الأراضي في مقاطعة كورسك، وتم إيقاف تقدمها.وشدد غيراسيموف على أن العملية في كورسك ستكتمل بدحر العدو والوصول إلى حدود الدولة. ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فقد العدو بالفعل أكثر من 55 ألف جندي خلال القتال في اتجاه كورسك.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نظام كييف قام باستفزاز وأطلق النار عشوائيا، بما في ذلك على أهداف مدنية، وأكد أن العدو سيتلقى ردا مناسبا، وأن روسيا ستحقق أهدافها كافة.مسيرات روسية تصطاد نظائرها الأوكرانية بقاذفات شبكية... فيديومشاهد لقيام مسيرة روسية بمطاردة مركبة أوكرانية أدت إلى تدميرها ... فيديو

https://sarabic.ae/20250127/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نيكولاييفو-داريينو-في-مقاطعة-كورسك--1097199077.html

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