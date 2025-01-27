https://sarabic.ae/20250127/مسيرات-روسية-تصطاد-نظائرها-الأوكرانية-بقاذفات-شبكية-فيديو-1097214206.html
مسيرات روسية تصطاد نظائرها الأوكرانية بقاذفات شبكية... فيديو
مسيرات روسية تصطاد نظائرها الأوكرانية بقاذفات شبكية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية باستخدام طائرات دون طيار مزودة بقاذفات شبكية لإسقاط طائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T17:04+0000
2025-01-27T17:04+0000
2025-01-27T17:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وتبين المشاهد لحظة قيام المسيرات الروسية برمي الشباك لاصطياد المسيرات الأوكرانية وإسقاطها.وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها "استخدم وحدات من قوات مجموعة "الغرب" طائرات من دون طيار صغيرة الحجم مزودة بأجهزة رمي الشباك لمحاربة الطائرات من دون طيار الأوكرانية المعادية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف قواتها الجوية والصاروخية لتجمعات القوات الأوكرانية، على جميع خطوط القتال، في 149 منطقة، محققةً إصابات استراتيجية تضمنت مستودعات تخزين المسيرات والمطارات العسكرية.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.القوات الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسكروسيا تطور وحدات تحكم للطائرات المسيرة بقدرات غير مسبوقة
https://sarabic.ae/20250127/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فيليكايا-نوفوسيلكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097195442.html
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الأخبار
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مسيرات روسية تصطاد نظائرها الأوكرانية بقاذفات شبكية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية باستخدام طائرات دون طيار مزودة بقاذفات شبكية لإسقاط طائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتبين المشاهد لحظة قيام المسيرات الروسية برمي الشباك لاصطياد المسيرات الأوكرانية وإسقاطها.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها "استخدم وحدات من قوات مجموعة "الغرب" طائرات من دون طيار صغيرة الحجم مزودة بأجهزة رمي الشباك لمحاربة الطائرات من دون طيار الأوكرانية المعادية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف قواتها الجوية والصاروخية لتجمعات القوات الأوكرانية
، على جميع خطوط القتال، في 149 منطقة، محققةً إصابات استراتيجية تضمنت مستودعات تخزين المسيرات والمطارات العسكرية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.