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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250127/مسيرات-روسية-تصطاد-نظائرها-الأوكرانية-بقاذفات-شبكية-فيديو-1097214206.html
مسيرات روسية تصطاد نظائرها الأوكرانية بقاذفات شبكية... فيديو
مسيرات روسية تصطاد نظائرها الأوكرانية بقاذفات شبكية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية باستخدام طائرات دون طيار مزودة بقاذفات شبكية لإسقاط طائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T17:04+0000
2025-01-27T17:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وتبين المشاهد لحظة قيام المسيرات الروسية برمي الشباك لاصطياد المسيرات الأوكرانية وإسقاطها.وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها "استخدم وحدات من قوات مجموعة "الغرب" طائرات من دون طيار صغيرة الحجم مزودة بأجهزة رمي الشباك لمحاربة الطائرات من دون طيار الأوكرانية المعادية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف قواتها الجوية والصاروخية لتجمعات القوات الأوكرانية، على جميع خطوط القتال، في 149 منطقة، محققةً إصابات استراتيجية تضمنت مستودعات تخزين المسيرات والمطارات العسكرية.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.القوات الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسكروسيا تطور وحدات تحكم للطائرات المسيرة بقدرات غير مسبوقة
https://sarabic.ae/20250127/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فيليكايا-نوفوسيلكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097195442.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مسيرات روسية تصطاد نظائرها الأوكرانية بقاذفات شبكية... فيديو

17:04 GMT 27.01.2025
© Photo / Russian Ministry of Defenseمسيرات روسية تصطاد نظائرها الأوكرانية بقاذفات شبكية
مسيرات روسية تصطاد نظائرها الأوكرانية بقاذفات شبكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية باستخدام طائرات دون طيار مزودة بقاذفات شبكية لإسقاط طائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتبين المشاهد لحظة قيام المسيرات الروسية برمي الشباك لاصطياد المسيرات الأوكرانية وإسقاطها.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها "استخدم وحدات من قوات مجموعة "الغرب" طائرات من دون طيار صغيرة الحجم مزودة بأجهزة رمي الشباك لمحاربة الطائرات من دون طيار الأوكرانية المعادية".
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
09:25 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف قواتها الجوية والصاروخية لتجمعات القوات الأوكرانية، على جميع خطوط القتال، في 149 منطقة، محققةً إصابات استراتيجية تضمنت مستودعات تخزين المسيرات والمطارات العسكرية.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك
روسيا تطور وحدات تحكم للطائرات المسيرة بقدرات غير مسبوقة
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:44 GMT
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