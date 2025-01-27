https://sarabic.ae/20250127/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فيليكايا-نوفوسيلكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097195442.html

طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية

طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، استهداف قواتها الجوية والصاروخية لتجمعات القوات الأوكرانية، على جميع خطوط القتال، في 149 منطقة، محققةً إصابات... 27.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-27T09:25+0000

2025-01-27T09:25+0000

2025-01-27T10:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان لها: "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومحلات الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية دون طيار وقاعدة الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 149 منطقة".كما تم استهداف تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي بوغاتير وفريمفكا، التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.كما أعلنت الوزارة أن وحدات مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، استهدفت القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت قرابة 250 عسكرياً، وعدداً من المعدات الحربية، في مناطق مسؤوليتها خلال الـ 24 الساعة الماضية.وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت قرابة 250 عسكرياً، ومركبة مشاة قتالية، وسيارتين، ومدفعي ميدان، وعدا عن ذلك تدمير مستودعي ذخيرة ميدانيين".وأضاف البيان: "استهدفت وحدات مجموعة قوات "الشمال"، العاملة على محور خاركوف وحدات لواء مشاة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع المحلي بالقرب من بلدتي، فيليكيا بروخودي وفولتشانسك، بالمقاطعة.كما قامت وحدات مجموعة قوات "الغرب"، باستهداف القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ريدكودوب، وكوتكوفكا، وكوبيانسك، وزاغورويكوفكا، وغلوشكوفكا، وبوغسلافكا، وزيليني غاي، وكوبانكي في مقاطعة خاركوف، وكولودزي. ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز" التوغل في أعماق دفاع العدو، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دزيرجينسك، وبارانوفكا، وشيفشينكو، وسلافيانكا، وياسينوفوي، ونوفويليزافيتوفكا، وأندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.فيما بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "دنيبر"، نحو 35 عسكرياً، خلال الـ 24 الساعة الماضية.وجاء في البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" أفراد ومعدات ولواءين من الدفاع الساحلي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع محلي في مناطق بلدتي أنتونوفكا، بريدنيبروفسكوي بمقاطعة خيرسون. بلغت خسائر القوات الأوكرانية، نحو 35 عسكريا و4 سيارات ومستودع ذخيرة".القوات الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسكروسيا تطور وحدات تحكم للطائرات المسيرة بقدرات غير مسبوقة

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