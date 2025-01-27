طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
09:25 GMT 27.01.2025 (تم التحديث: 10:06 GMT 27.01.2025)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، استهداف قواتها الجوية والصاروخية لتجمعات القوات الأوكرانية، على جميع خطوط القتال، في 149 منطقة، محققةً إصابات استراتيجية تضمنت مستودعات تخزين المسيرات والمطارات العسكرية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومحلات الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية دون طيار وقاعدة الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 149 منطقة".
ونتيجة للعمليات الدؤوبة، التي نفذتها وحدات مجموعة قوات "الشرق"، تم تحرير بلدة فيليكايا نوفوسيلكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
كما تم استهداف تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي بوغاتير وفريمفكا، التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.
بلغت خسائر العدو أكثر من 160 عسكريًا ودبابة و4 مركبات و4 قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع بولندي ذاتي الدفع من عيار 155 ملم.
كما أعلنت الوزارة أن وحدات مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، استهدفت القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت قرابة 250 عسكرياً، وعدداً من المعدات الحربية، في مناطق مسؤوليتها خلال الـ 24 الساعة الماضية.
وحدات مجموعة قوات "الجنوب" عززت مواقعها واستهدفت أفرادا ومعدات 3 ألوية ميكانيكية، ولواء اجتياح، ولواء محمول جوا، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع محلي، في مناطق سيفيرسك، وفاسيوكوفكا، وأوريخوفو-فاسيليفكا، وتشاسوف يار، وكونستانتينوفكا، وداتشنوي، وأولاكلي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت قرابة 250 عسكرياً، ومركبة مشاة قتالية، وسيارتين، ومدفعي ميدان، وعدا عن ذلك تدمير مستودعي ذخيرة ميدانيين".
وأضاف البيان: "استهدفت وحدات مجموعة قوات "الشمال"، العاملة على محور خاركوف وحدات لواء مشاة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع المحلي بالقرب من بلدتي، فيليكيا بروخودي وفولتشانسك، بالمقاطعة.
وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت نحو 15 عسكرياً وثلاثة مدافع ميدان ومستودع ذخيرة".
كما قامت وحدات مجموعة قوات "الغرب"، باستهداف القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ريدكودوب، وكوتكوفكا، وكوبيانسك، وزاغورويكوفكا، وغلوشكوفكا، وبوغسلافكا، وزيليني غاي، وكوبانكي في مقاطعة خاركوف، وكولودزي. ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 355 جنديًا، وسبع شاحنات صغيرة، وخمس قطع مدفعية ميدانية، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.
وواصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز" التوغل في أعماق دفاع العدو، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دزيرجينسك، وبارانوفكا، وشيفشينكو، وسلافيانكا، وياسينوفوي، ونوفويليزافيتوفكا، وأندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 610 جنود، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات، وست قطع مدفعية ميدانية.
فيما بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "دنيبر"، نحو 35 عسكرياً، خلال الـ 24 الساعة الماضية.
وجاء في البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" أفراد ومعدات ولواءين من الدفاع الساحلي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع محلي في مناطق بلدتي أنتونوفكا، بريدنيبروفسكوي بمقاطعة خيرسون. بلغت خسائر القوات الأوكرانية، نحو 35 عسكريا و4 سيارات ومستودع ذخيرة".