https://sarabic.ae/20250127/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-32-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-5-مقاطعات-خلال-الليل-1097188432.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 32 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 5 مقاطعات خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 32 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 5 مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، تدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 32 طائرة أوكرانية مسيرة، خلال الليل، في مقاطعات فورونيج وبيلغورود وكورسك... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T04:47+0000
2025-01-27T04:47+0000
2025-01-27T05:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 32 طائرة أوكرانية دون طيار".وأضاف البيان أن "خمسة عشر مسيرة تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة فورونيج؛ وأحد عشر أخرى فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأربع مسيرات فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي أوريول وتفير".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد على يد نظام كييف.مصدر: استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة أوديسا بضربة عسكريةمشاهد لقيام مسيرة روسية بمطاردة مركبة أوكرانية أدت إلى تدميرها ... فيديو
https://sarabic.ae/20250126/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فيليكا-نوفوسيلكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097177251.html
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رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يدمر 32 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 5 مقاطعات خلال الليل
04:47 GMT 27.01.2025 (تم التحديث: 05:07 GMT 27.01.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، تدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 32 طائرة أوكرانية مسيرة، خلال الليل، في مقاطعات فورونيج وبيلغورود وكورسك وأورويول وتفير؟
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 32 طائرة أوكرانية دون طيار".
وأضاف البيان أن "خمسة عشر مسيرة تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة فورونيج؛ وأحد عشر أخرى فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأربع مسيرات فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي أوريول وتفير".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد على يد نظام كييف.