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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250127/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-32-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-5-مقاطعات-خلال-الليل-1097188432.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 32 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 5 مقاطعات خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 32 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 5 مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، تدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 32 طائرة أوكرانية مسيرة، خلال الليل، في مقاطعات فورونيج وبيلغورود وكورسك... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T04:47+0000
2025-01-27T05:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 32 طائرة أوكرانية دون طيار".وأضاف البيان أن "خمسة عشر مسيرة تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة فورونيج؛ وأحد عشر أخرى فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأربع مسيرات فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي أوريول وتفير".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد على يد نظام كييف.مصدر: استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة أوديسا بضربة عسكريةمشاهد لقيام مسيرة روسية بمطاردة مركبة أوكرانية أدت إلى تدميرها ... فيديو
https://sarabic.ae/20250126/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فيليكا-نوفوسيلكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097177251.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يدمر 32 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 5 مقاطعات خلال الليل

04:47 GMT 27.01.2025 (تم التحديث: 05:07 GMT 27.01.2025)
© Sputnik . Valentin Kapustin / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الدفاع الجوي "بانتسر-اس1" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منظومة الدفاع الجوي بانتسر-اس1 في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© Sputnik . Valentin Kapustin
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، تدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 32 طائرة أوكرانية مسيرة، خلال الليل، في مقاطعات فورونيج وبيلغورود وكورسك وأورويول وتفير؟
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 32 طائرة أوكرانية دون طيار".
وأضاف البيان أن "خمسة عشر مسيرة تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة فورونيج؛ وأحد عشر أخرى فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأربع مسيرات فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي أوريول وتفير".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 14:12 GMT
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد على يد نظام كييف.
مصدر: استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة أوديسا بضربة عسكرية
مشاهد لقيام مسيرة روسية بمطاردة مركبة أوكرانية أدت إلى تدميرها ... فيديو
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:22 GMT
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