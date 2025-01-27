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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250127/بوشلين-القوات-الروسية-تتقدم-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-----1097190030.html
بوشلين: القوات الروسية تتقدم في جمهورية دونيتسك الشعبية
بوشلين: القوات الروسية تتقدم في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية قطعت طرق الإمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوأرميسكويه في... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T07:48+0000
2025-01-27T07:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال بوشيلين لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "في اتجاه كراسنوأرميسكويه، نرى أن خطوط إمداد العدو لا تزال مقطوعة، وكان العمل الرئيسي في الأيام القليلة الماضية هو القضاء على إمكانية الدعم اللوجستي للنظام الأوكراني. ونرى أيضًا عددًا من البلدات المحررة في "هذا الاتجاه"".وأكد بوشيلين أن منطقة سيطرة القوات الروسية في اتجاه كوراخوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية تتوسع.وتابع: " نرى أن المعارك الرئيسية تدور في الجزء الغربي من بلدة تشاسوف يار، يحاول العدو التشبث بالمباني الشاهقة الأخيرة ولا يزال لديه الفرصة للصمود هناك، لكن وحداتنا تتحرك وتتقدم للأمام". وأشار إلى أن القوات الروسية تتقدم أيضا في اتجاه كراسنوليمانسك، وتوسع منطقة سيطرتها.ونوه إلى أن القوات الروسية تتقدم أيضا في اتجاه كراسنوليمانسك، وتوسع منطقة سيطرتها. ويسمح تحرير تشاسوف يار للقوات الروسية بتطوير هجوم ضد تجمع سلافيانسك-كراماتورسك.وبدأ الهجوم الروسي على المدينة في أواخر ربيع عام 2024. وتسببت قناة سيفيرسكي دونيتس-دونباس، التي كان يقع خلفها الجزء الرئيسي من المدينة، في خلق صعوبات إضافية أثناء الهجوم. لكن القوات الروسية نجحت في البداية في طرد القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة صغيرة تقع في شرق المدينة، ثم تحركت أبعد إلى الغرب.دبابة روسية تواجه 20 طائرة مسيرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتواصل التقدم... فيديوالجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
https://sarabic.ae/20250126/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فيليكا-نوفوسيلكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097177251.html
https://sarabic.ae/20250127/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-32-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-5-مقاطعات-خلال-الليل-1097188432.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

بوشلين: القوات الروسية تتقدم في جمهورية دونيتسك الشعبية

07:48 GMT 27.01.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
 تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية قطعت طرق الإمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوأرميسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأن العمل الرئيسي للوحدات الروسية في الأيام الأخيرة كان يهدف إلى القضاء على جميع إمكانيات لوجستيات العدو.
وقال بوشيلين لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "في اتجاه كراسنوأرميسكويه، نرى أن خطوط إمداد العدو لا تزال مقطوعة، وكان العمل الرئيسي في الأيام القليلة الماضية هو القضاء على إمكانية الدعم اللوجستي للنظام الأوكراني. ونرى أيضًا عددًا من البلدات المحررة في "هذا الاتجاه"".
وأكد بوشيلين أن منطقة سيطرة القوات الروسية في اتجاه كوراخوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية تتوسع.
وأضاف بوشيلين أن القوات الروسية تقاتل القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من تشاسوف يار، حيث لا يزال لدى العدو القدرة على الصمود في منطقة المباني الشاهقة.
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 14:12 GMT
وتابع: " نرى أن المعارك الرئيسية تدور في الجزء الغربي من بلدة تشاسوف يار، يحاول العدو التشبث بالمباني الشاهقة الأخيرة ولا يزال لديه الفرصة للصمود هناك، لكن وحداتنا تتحرك وتتقدم للأمام". وأشار إلى أن القوات الروسية تتقدم أيضا في اتجاه كراسنوليمانسك، وتوسع منطقة سيطرتها.
منظومة الدفاع الجوي بانتسر-اس1 في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 32 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 5 مقاطعات خلال الليل
04:47 GMT
ونوه إلى أن القوات الروسية تتقدم أيضا في اتجاه كراسنوليمانسك، وتوسع منطقة سيطرتها. ويسمح تحرير تشاسوف يار للقوات الروسية بتطوير هجوم ضد تجمع سلافيانسك-كراماتورسك.
وبدأ الهجوم الروسي على المدينة في أواخر ربيع عام 2024. وتسببت قناة سيفيرسكي دونيتس-دونباس، التي كان يقع خلفها الجزء الرئيسي من المدينة، في خلق صعوبات إضافية أثناء الهجوم. لكن القوات الروسية نجحت في البداية في طرد القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة صغيرة تقع في شرق المدينة، ثم تحركت أبعد إلى الغرب.
دبابة روسية تواجه 20 طائرة مسيرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتواصل التقدم... فيديو
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:22 GMT
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