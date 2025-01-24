https://sarabic.ae/20250124/دبابة-روسية-تواجه-20-طائرة-مسيرة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-وتواصل-التقدم-فيديو-1097101918.html

دبابة روسية تواجه 20 طائرة مسيرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتواصل التقدم... فيديو

دبابة روسية تواجه 20 طائرة مسيرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتواصل التقدم... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وسيلة إعلامية روسية متخصصة بالشأن العسكري، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لدبابة روسية، تواجه 20 طائرة مسيرة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T09:20+0000

2025-01-24T09:20+0000

2025-01-24T09:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

الجيش الروسي

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقالت صحيفة "روسكوي أروجي"، أن دبابة من طراز "تي-72" تابعة للواء الرابع الآلي التابع للقوات الروسية، تصدت لأكثر من 20 ضربة من طائرات مسيرة، وذكرت الصحيفة أنه تم استدعاء الجنود والمركبات القتالية من كتيبة الدبابات التابعة اللواء الرابع الآلي لأداء مهام أكثر صعوبة وخطورة.وذكرت الصحيفة أن الدبابات تشارك في تدمير المناطق المحصنة للعدو، بالنيران المباشرة، وتستخدم المعدات العسكرية لتزويد الجنود الروس في مواقعهم بمختلف أنواع الشحنات، بما في ذلك الذخيرة والمؤن، كما تقوم بإجلاء الجرحى من ساحة المعركة.ونشرت قناة خاصة بهذه الوحدة على تطبيق "تلغرام"، مشاهد من خط الاشتباك، تظهر تصدي الدبابة الروسية لـ20 طائرة مسيرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إدخال تقنية جديدة إلى هذه الدبابة، حيث تم إدخال أجهزة قابلة للطي، والتي يمكن بمساعدتها تفريغ الذخيرة التي تم إحضارها بسرعة، ومن ثم سحب العسكريين الذين تعرضوا لنيران العدو.وتم تزويد الدبابة بكاميرات فيديو لمشاهدة كل ما يحدث حولها، بالإضافة إلى أنها مزودة بأنظمة الحرب الإلكترونية، وقاذفات القنابل الدخانية عن بعد من نظام "توشا".يذكر أنه في الخريف الماضي، كان هناك حديث عن إنشاء ناقلة جند مدرعة ثقيلة ومحمية بشكل جيد في هذه الوحدة على شاكلة دبابة "تي-72".وخلصت صحيفة "روسكوي أروجي"، إلى أن هذه التقنية قادرة على تحمل أكثر من 20 ضربة من الطائرات المسيرة، وعدد لا يحصى من القنابل التي تلقيها تلك الطائرات.جندي أسير: حرس الحدود الأوكرانيون يأخذون الرشوة مقابل إخراج المواطنين ثم يقتلونهمتحمل 3 أنظمة دفاع جوي... مركبة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة

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رصد عسكري, الجيش الروسي, روسيا, أخبار أوكرانيا