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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250124/دبابة-روسية-تواجه-20-طائرة-مسيرة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-وتواصل-التقدم-فيديو-1097101918.html
دبابة روسية تواجه 20 طائرة مسيرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتواصل التقدم... فيديو
دبابة روسية تواجه 20 طائرة مسيرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتواصل التقدم... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وسيلة إعلامية روسية متخصصة بالشأن العسكري، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لدبابة روسية، تواجه 20 طائرة مسيرة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T09:20+0000
2025-01-24T09:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
الجيش الروسي
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت صحيفة "روسكوي أروجي"، أن دبابة من طراز "تي-72" تابعة للواء الرابع الآلي التابع للقوات الروسية، تصدت لأكثر من 20 ضربة من طائرات مسيرة، وذكرت الصحيفة أنه تم استدعاء الجنود والمركبات القتالية من كتيبة الدبابات التابعة اللواء الرابع الآلي لأداء مهام أكثر صعوبة وخطورة.وذكرت الصحيفة أن الدبابات تشارك في تدمير المناطق المحصنة للعدو، بالنيران المباشرة، وتستخدم المعدات العسكرية لتزويد الجنود الروس في مواقعهم بمختلف أنواع الشحنات، بما في ذلك الذخيرة والمؤن، كما تقوم بإجلاء الجرحى من ساحة المعركة.ونشرت قناة خاصة بهذه الوحدة على تطبيق "تلغرام"، مشاهد من خط الاشتباك، تظهر تصدي الدبابة الروسية لـ20 طائرة مسيرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إدخال تقنية جديدة إلى هذه الدبابة، حيث تم إدخال أجهزة قابلة للطي، والتي يمكن بمساعدتها تفريغ الذخيرة التي تم إحضارها بسرعة، ومن ثم سحب العسكريين الذين تعرضوا لنيران العدو.وتم تزويد الدبابة بكاميرات فيديو لمشاهدة كل ما يحدث حولها، بالإضافة إلى أنها مزودة بأنظمة الحرب الإلكترونية، وقاذفات القنابل الدخانية عن بعد من نظام "توشا".يذكر أنه في الخريف الماضي، كان هناك حديث عن إنشاء ناقلة جند مدرعة ثقيلة ومحمية بشكل جيد في هذه الوحدة على شاكلة دبابة "تي-72".وخلصت صحيفة "روسكوي أروجي"، إلى أن هذه التقنية قادرة على تحمل أكثر من 20 ضربة من الطائرات المسيرة، وعدد لا يحصى من القنابل التي تلقيها تلك الطائرات.جندي أسير: حرس الحدود الأوكرانيون يأخذون الرشوة مقابل إخراج المواطنين ثم يقتلونهمتحمل 3 أنظمة دفاع جوي... مركبة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
https://sarabic.ae/20250122/مدرعة-روسية-تجمع-بين-المهام-القتالية-والدعم-اللوجستي-1097036764.html
https://sarabic.ae/20250118/مشاهد-توثق-لحظة-تحييد-قوة-هجومية-أوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو----1096896564.html
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رصد عسكري, الجيش الروسي, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, الجيش الروسي, روسيا, أخبار أوكرانيا

دبابة روسية تواجه 20 طائرة مسيرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتواصل التقدم... فيديو

09:20 GMT 24.01.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "أرميا 2020" في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة "تي-72 بي3"
منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-72 بي3 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
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تابعنا عبر
نشرت وسيلة إعلامية روسية متخصصة بالشأن العسكري، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لدبابة روسية، تواجه 20 طائرة مسيرة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت صحيفة "روسكوي أروجي"، أن دبابة من طراز "تي-72" تابعة للواء الرابع الآلي التابع للقوات الروسية، تصدت لأكثر من 20 ضربة من طائرات مسيرة، وذكرت الصحيفة أنه تم استدعاء الجنود والمركبات القتالية من كتيبة الدبابات التابعة اللواء الرابع الآلي لأداء مهام أكثر صعوبة وخطورة.
وذكرت الصحيفة أن الدبابات تشارك في تدمير المناطق المحصنة للعدو، بالنيران المباشرة، وتستخدم المعدات العسكرية لتزويد الجنود الروس في مواقعهم بمختلف أنواع الشحنات، بما في ذلك الذخيرة والمؤن، كما تقوم بإجلاء الجرحى من ساحة المعركة.
ونشرت قناة خاصة بهذه الوحدة على تطبيق "تلغرام"، مشاهد من خط الاشتباك، تظهر تصدي الدبابة الروسية لـ20 طائرة مسيرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إدخال تقنية جديدة إلى هذه الدبابة، حيث تم إدخال أجهزة قابلة للطي، والتي يمكن بمساعدتها تفريغ الذخيرة التي تم إحضارها بسرعة، ومن ثم سحب العسكريين الذين تعرضوا لنيران العدو.
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وتم تزويد الدبابة بكاميرات فيديو لمشاهدة كل ما يحدث حولها، بالإضافة إلى أنها مزودة بأنظمة الحرب الإلكترونية، وقاذفات القنابل الدخانية عن بعد من نظام "توشا".
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يذكر أنه في الخريف الماضي، كان هناك حديث عن إنشاء ناقلة جند مدرعة ثقيلة ومحمية بشكل جيد في هذه الوحدة على شاكلة دبابة "تي-72".
وخلصت صحيفة "روسكوي أروجي"، إلى أن هذه التقنية قادرة على تحمل أكثر من 20 ضربة من الطائرات المسيرة، وعدد لا يحصى من القنابل التي تلقيها تلك الطائرات.
جندي أسير: حرس الحدود الأوكرانيون يأخذون الرشوة مقابل إخراج المواطنين ثم يقتلونهم
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT
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