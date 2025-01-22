https://sarabic.ae/20250122/مدرعة-روسية-تجمع-بين-المهام-القتالية-والدعم-اللوجستي-1097036764.html
مدرعة روسية تجمع بين المهام القتالية والدعم اللوجستي
مدرعة روسية تجمع بين المهام القتالية والدعم اللوجستي
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا رابع أضخم قوة مركبات عسكرية في العالم بنحو 132 ألف مركبة، بعضها مخصص للمهام القتالية وأخرى لمهام مختلفة تشمل نقل الجنود والمهام الخاصة والدعم... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T11:50+0000
2025-01-22T11:50+0000
2025-01-22T11:50+0000
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وتصنف "تايفون - كيه" ضمن مركبات المهام المتعددة التي يمكن الاعتماد عليها في مهام الدعم اللوجستي ونقل العتاد العسكري والوحدات الخاصة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتمثل "تايفون - كيه" مركبة مثالية لمهام حفظ السلام بفضل قدرتها على العمل في ظروف الطقس المختلفة، إضافة إلى تصميمها بهيكل أساسي يمكنها من حمل أنواع مختلفة من الأنظمة القتالية والأسلحة.ولفت الموقع إلى أن هذه المركبة مصممة بطرازين أحدهما بـ 6 إطارات وأخرى بـ 4 إطارات، ما يجعلها مناسبة لجميع المهام العسكرية التي تحتاجها القوات البرية، حيث أنها تمتلك المرونة والحماية والقوة النيرانية وسهولة الاستخدام.المواصفات الفنيةوبحسب الموقع، فإن النسخة التي تستخدم 6 إطارات وتعرف بـ"كاماز - 63969" تتميز بقدرتها على العمل في التضاريس الوعرة وتمتلك قدرة كبيرة على المناورة.كما تمتلك تلك المركبات ميزة أخرى تتعلق بالاستقرار على الطرق والتضاريس المختلفة بفضل نظام تعليق يمكنها من تغيير مستوى ارتفاعها عن سطح الأرض مع تغير سرعتها حتى تحافظ على اتزانها في جميع الأحوال.كما يتميز الهيكل السفلي للمركبة بمقاومة الألغام المضادة للأفراد والمركبات، إضافة إلى مزايا عملياتية تمكنها من الحفاظ على ضغط الهواء داخل الإطارات في جميع الظروف ووضع أنظمة تسليح يتم التحكم فيها عن بعد إضافة إلى نظام تحكم ونظام مراقبة بالفيديو ومزايا أخرى.
https://sarabic.ae/20250112/تحمل-3-أنظمة-دفاع-جوي-مركبة-روسية-متعددة-المهام-بقدرات-خارقة-1096731956.html
https://sarabic.ae/20231109/بي-إم-آر---3-مدرعة-روسية-تفتح-ممرات-للقوات-البرية-في-أخطر-حقول-الألغام-1082970243.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
مدرعة روسية تجمع بين المهام القتالية والدعم اللوجستي
تمتلك روسيا رابع أضخم قوة مركبات عسكرية في العالم بنحو 132 ألف مركبة، بعضها مخصص للمهام القتالية وأخرى لمهام مختلفة تشمل نقل الجنود والمهام الخاصة والدعم اللوجستي.
وتصنف "تايفون - كيه" ضمن مركبات المهام المتعددة التي يمكن الاعتماد عليها في مهام الدعم اللوجستي ونقل العتاد العسكري والوحدات الخاصة، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وتمثل "تايفون - كيه" مركبة مثالية لمهام حفظ السلام بفضل قدرتها على العمل في ظروف الطقس المختلفة، إضافة إلى تصميمها بهيكل أساسي يمكنها من حمل أنواع مختلفة من الأنظمة ا
لقتالية والأسلحة.
ولفت الموقع إلى أن هذه المركبة مصممة بطرازين أحدهما بـ 6 إطارات وأخرى بـ 4 إطارات، ما يجعلها مناسبة لجميع المهام العسكرية التي تحتاجها القوات البرية، حيث أنها تمتلك المرونة والحماية والقوة النيرانية وسهولة الاستخدام.
الوزن بالأسلحة والوقود: 23.7 طن.
الحمولة من الأفراد أو العتاد: 4 أطنان.
مستوى الميل المسموح على الطرق: 31 درجة.
السرعة القصوى: 100 كلم/ س.
عمق الحواجز المائية التي يمكن اجتيازها: 1.5 / 1.75 متر حسب التصميم.
عرض الخنادق التي يمكن اجتيازها: 60 سم.
سعة نقل الجنود بالطاقم: 12 فردا.
وبحسب الموقع، فإن النسخة التي تستخدم 6 إطارات وتعرف بـ"كاماز - 63969" تتميز بقدرتها على العمل في التضاريس الوعرة وتمتلك قدرة كبيرة على المناورة.
كما تمتلك تلك المركبات
ميزة أخرى تتعلق بالاستقرار على الطرق والتضاريس المختلفة بفضل نظام تعليق يمكنها من تغيير مستوى ارتفاعها عن سطح الأرض مع تغير سرعتها حتى تحافظ على اتزانها في جميع الأحوال.
كما يتميز الهيكل السفلي للمركبة بمقاومة الألغام المضادة للأفراد والمركبات، إضافة إلى مزايا عملياتية تمكنها من الحفاظ على ضغط الهواء داخل الإطارات في جميع الظروف ووضع أنظمة تسليح يتم التحكم فيها عن بعد إضافة إلى نظام تحكم ونظام مراقبة بالفيديو ومزايا أخرى.