https://sarabic.ae/20250131/أسير-أوكراني-يكشف-تفاصيل-مروعة-عن-جرائم-قتل-واغتصاب-بحق-مدنيين-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-فيديو-1097335083.html
أسير أوكراني يكشف تفاصيل مروعة عن جرائم قتل واغتصاب بحق مدنيين في مقاطعة كورسك الروسية... فيديو
أسير أوكراني يكشف تفاصيل مروعة عن جرائم قتل واغتصاب بحق مدنيين في مقاطعة كورسك الروسية... فيديو
سبوتنيك عربي
اعترف الأسير والمتشدد الأوكراني يفغيني فابريسينكو، المتورط بارتكاب جرائم عنيفة بمقاطعة كورسك الروسية، بقتل 22 مدنيا واغتصاب 8 نساء، في قرية روسكو بوريشنوي... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T07:28+0000
2025-01-31T07:28+0000
2025-01-31T07:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وشارك فابريسينكو بشكل مباشر في هذه الفظائع، وقال لوكالة "سبوتنيك"، إنه برفقة زملائه الجنود "دخلوا" إلى المباني السكنية و"نظفوها" (قتلو من بداخلها).وأكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن 5 من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، قتلوا 22 مدنيًا في قرية روسكو بوريشينوي في مقاطعة كورسك الروسية، من بينهم 8 نساء تم اغتصابهن، وأخفوا الجثث في الأقبية.وأثبت التحقيق أنه في الفترة من 28 سبتمبر/ أيلول إلى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، قام فابريسينكو، و"موتيل" و"بروفودنيك" و"خودوجنيك"، بناءً على أوامر القائد الذي يحمل إشارة النداء "كوم"، بقتل 11 رجلاً و3 نساء في قرية روسكو بوريشينوي. وبالإضافة إلى ذلك، قاموا باغتصاب 8 نساء، ثم تم قتلهن. وبعد ذلك، قاموا بنقل جثث المواطنين الـ22، الذين قتلوهم إلى أقبية المنازل.وقام المحققون التابعون للجنة بالتعاون مع جنود وزارة الدفاع الروسية، بانتشال جثث المدنيين القتلى من الأماكن التي أشار إليها المتهمون، وقد صدرت الأوامر بإجراء الفحوصات اللازمة من قبل الخبراء.إعلام: أوكرانيا تجند مدمني المخدرات والكحول في الجيشأسير أوكراني يكشف تعرضه للخداع للبقاء في مواقع "لا مفر منها" لشهر كامل... فيديو
https://sarabic.ae/20250131/مسلحون-من-القوات-الأوكرانية-يقتلون-22-مدنيا-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-فيديو-1097333979.html
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روسيا
أسير أوكراني يكشف تفاصيل مروعة عن جرائم قتل واغتصاب بحق مدنيين في مقاطعة كورسك الروسية... فيديو
07:28 GMT 31.01.2025 (تم التحديث: 07:29 GMT 31.01.2025)
اعترف الأسير والمتشدد الأوكراني يفغيني فابريسينكو، المتورط بارتكاب جرائم عنيفة بمقاطعة كورسك الروسية، بقتل 22 مدنيا واغتصاب 8 نساء، في قرية روسكو بوريشنوي بالمقاطعة.
وشارك فابريسينكو بشكل مباشر في هذه الفظائع، وقال لوكالة "سبوتنيك"، إنه برفقة زملائه الجنود "دخلوا" إلى المباني السكنية و"نظفوها" (قتلو من بداخلها).
وأكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن 5 من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، قتلوا 22 مدنيًا في قرية روسكو بوريشينوي في مقاطعة كورسك الروسية، من بينهم 8 نساء تم اغتصابهن، وأخفوا الجثث في الأقبية.
وأثبت التحقيق أنه في الفترة من 28 سبتمبر/ أيلول إلى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، قام فابريسينكو، و"موتيل" و"بروفودنيك" و"خودوجنيك"، بناءً على أوامر القائد الذي يحمل إشارة النداء "كوم"، بقتل 11 رجلاً و3 نساء في قرية روسكو بوريشينوي.
وبالإضافة إلى ذلك، قاموا باغتصاب 8 نساء، ثم تم قتلهن. وبعد ذلك، قاموا بنقل جثث المواطنين الـ22، الذين قتلوهم إلى أقبية المنازل.
وقام المحققون التابعون للجنة بالتعاون مع جنود وزارة الدفاع الروسية، بانتشال جثث المدنيين القتلى من الأماكن التي أشار إليها المتهمون، وقد صدرت الأوامر بإجراء الفحوصات اللازمة من قبل الخبراء.