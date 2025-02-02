https://sarabic.ae/20250202/قتل-كل-من-لم-يتجاوز-40-عاما-جندي-أوكراني-يعترف-بتلقيه-أوامر-إجرامية-من-قادته-1097393755.html

قتل كل من لم يتجاوز 40 عاما... جندي أوكراني يعترف بتلقيه أوامر إجرامية من قادته

قتل كل من لم يتجاوز 40 عاما... جندي أوكراني يعترف بتلقيه أوامر إجرامية من قادته

سبوتنيك عربي

تحدث جندي أوكراني سلم سلاحه، عن تلقيه أوامر من قيادته بقتل جميع الأشخاص، الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، في بلدة نوفوسيليدوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية،... 02.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-02T05:59+0000

2025-02-02T05:59+0000

2025-02-02T05:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وأوضحت خاتكو: "جاء إلينا رجل للاستسلام في الصباح الباكر، يرتدي قميصًا أبيض... أخبرنا فلاد بنفسه (الجندي الأوكراني المستسلم)، أن هناك أمرًا بقتل كل من تقل أعمارهم عن 40 عامًا".وروى الجندي الأوكراني، أثناء وجوده في الأسر، كيف اختبأ لمدة يومين، وكان يخطط للاستسلام: "لقد ألقوا بـ4 أوكرانيين هنا، في المدرسة، وهرب منهم، وتوارى عنهم، حيث جلس في مكتب المعلم في صالة الألعاب الرياضية لمدة يومين، وكان هناك بالفعل في حالة خراب وكان يخشى الخروج"، حسب رواية خاتكو.وكشف جندي أوكراني أسير يدعى يفغيني فابريسينكو، في 31 يناير/ كانون الثاني، عن تلقيه أوامر بتصفية المدنيين في قرية روسكوي بوريتشنوي في مقاطعة كورسك.وقال الأسير، ردا على سؤال بشأن التعليمات التي تلقاها في قرية روسكوي بوريتشنوي: "ورد أمر من قائد السرية بقتل جميع المدنيين وتطهير المنطقة من السكان".مسلحون من القوات الأوكرانية يقتلون 22 مدنيا في مقاطعة كورسك الروسية... فيديوالدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف مدرسة بمقاطعة كورسك في جريمة حرب جديدة

https://sarabic.ae/20250202/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-5-طائرات-أوكرانية-مسيرة-فوق-3-مقاطعات-خلال-الليل-1097393541.html

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سبوتنيك عربي

رصد عسكري