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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250202/قتل-كل-من-لم-يتجاوز-40-عاما-جندي-أوكراني-يعترف-بتلقيه-أوامر-إجرامية-من-قادته-1097393755.html
قتل كل من لم يتجاوز 40 عاما... جندي أوكراني يعترف بتلقيه أوامر إجرامية من قادته
قتل كل من لم يتجاوز 40 عاما... جندي أوكراني يعترف بتلقيه أوامر إجرامية من قادته
سبوتنيك عربي
تحدث جندي أوكراني سلم سلاحه، عن تلقيه أوامر من قيادته بقتل جميع الأشخاص، الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، في بلدة نوفوسيليدوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية،... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T05:59+0000
2025-02-02T05:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأوضحت خاتكو: "جاء إلينا رجل للاستسلام في الصباح الباكر، يرتدي قميصًا أبيض... أخبرنا فلاد بنفسه (الجندي الأوكراني المستسلم)، أن هناك أمرًا بقتل كل من تقل أعمارهم عن 40 عامًا".وروى الجندي الأوكراني، أثناء وجوده في الأسر، كيف اختبأ لمدة يومين، وكان يخطط للاستسلام: "لقد ألقوا بـ4 أوكرانيين هنا، في المدرسة، وهرب منهم، وتوارى عنهم، حيث جلس في مكتب المعلم في صالة الألعاب الرياضية لمدة يومين، وكان هناك بالفعل في حالة خراب وكان يخشى الخروج"، حسب رواية خاتكو.وكشف جندي أوكراني أسير يدعى يفغيني فابريسينكو، في 31 يناير/ كانون الثاني، عن تلقيه أوامر بتصفية المدنيين في قرية روسكوي بوريتشنوي في مقاطعة كورسك.وقال الأسير، ردا على سؤال بشأن التعليمات التي تلقاها في قرية روسكوي بوريتشنوي: "ورد أمر من قائد السرية بقتل جميع المدنيين وتطهير المنطقة من السكان".مسلحون من القوات الأوكرانية يقتلون 22 مدنيا في مقاطعة كورسك الروسية... فيديوالدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف مدرسة بمقاطعة كورسك في جريمة حرب جديدة
https://sarabic.ae/20250202/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-5-طائرات-أوكرانية-مسيرة-فوق-3-مقاطعات-خلال-الليل-1097393541.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

قتل كل من لم يتجاوز 40 عاما... جندي أوكراني يعترف بتلقيه أوامر إجرامية من قادته

05:59 GMT 02.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية في قرية بيسكي، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية في قرية بيسكي، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تحدث جندي أوكراني سلم سلاحه، عن تلقيه أوامر من قيادته بقتل جميع الأشخاص، الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، في بلدة نوفوسيليدوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما أفادت شاهدة عيان، من السكان المحليين ليليا خاتكو، لوكالة "سبوتنيك".
وأوضحت خاتكو: "جاء إلينا رجل للاستسلام في الصباح الباكر، يرتدي قميصًا أبيض... أخبرنا فلاد بنفسه (الجندي الأوكراني المستسلم)، أن هناك أمرًا بقتل كل من تقل أعمارهم عن 40 عامًا".
وقالت خاتكو: "ثم سمعنا في الراديو، عندما صدر الأمر بقتل كل من لا يحمل هذه العلامات، بقتل جميع المتطوعين، وهذا ما سمعناه شخصيا".
وروى الجندي الأوكراني، أثناء وجوده في الأسر، كيف اختبأ لمدة يومين، وكان يخطط للاستسلام: "لقد ألقوا بـ4 أوكرانيين هنا، في المدرسة، وهرب منهم، وتوارى عنهم، حيث جلس في مكتب المعلم في صالة الألعاب الرياضية لمدة يومين، وكان هناك بالفعل في حالة خراب وكان يخشى الخروج"، حسب رواية خاتكو.
منظومة دفاع جوي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، تحرير نوفوسيلديفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، على يد وحدات من مجموعة قوات "المركز"، في 19 نوفمبر/ تشرين الأول 2024.
وكشف جندي أوكراني أسير يدعى يفغيني فابريسينكو، في 31 يناير/ كانون الثاني، عن تلقيه أوامر بتصفية المدنيين في قرية روسكوي بوريتشنوي في مقاطعة كورسك.
وقال فابريسينكو لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات الأوكرانية تلقت أمرا بإخلاء البلدة من المدنيين عند دخول قرية روسكوي بوريتشنوي في منطقة سودجانسكي في مقاطعة كورسك.
وقال الأسير، ردا على سؤال بشأن التعليمات التي تلقاها في قرية روسكوي بوريتشنوي: "ورد أمر من قائد السرية بقتل جميع المدنيين وتطهير المنطقة من السكان".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:05 GMT
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