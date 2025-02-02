https://sarabic.ae/20250202/قتل-كل-من-لم-يتجاوز-40-عاما-جندي-أوكراني-يعترف-بتلقيه-أوامر-إجرامية-من-قادته-1097393755.html
قتل كل من لم يتجاوز 40 عاما... جندي أوكراني يعترف بتلقيه أوامر إجرامية من قادته
قتل كل من لم يتجاوز 40 عاما... جندي أوكراني يعترف بتلقيه أوامر إجرامية من قادته
سبوتنيك عربي
تحدث جندي أوكراني سلم سلاحه، عن تلقيه أوامر من قيادته بقتل جميع الأشخاص، الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، في بلدة نوفوسيليدوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية،... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T05:59+0000
2025-02-02T05:59+0000
2025-02-02T05:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095547342_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_eb4471e6380ea7431e1e8aa2a82d95f1.jpg
وأوضحت خاتكو: "جاء إلينا رجل للاستسلام في الصباح الباكر، يرتدي قميصًا أبيض... أخبرنا فلاد بنفسه (الجندي الأوكراني المستسلم)، أن هناك أمرًا بقتل كل من تقل أعمارهم عن 40 عامًا".وروى الجندي الأوكراني، أثناء وجوده في الأسر، كيف اختبأ لمدة يومين، وكان يخطط للاستسلام: "لقد ألقوا بـ4 أوكرانيين هنا، في المدرسة، وهرب منهم، وتوارى عنهم، حيث جلس في مكتب المعلم في صالة الألعاب الرياضية لمدة يومين، وكان هناك بالفعل في حالة خراب وكان يخشى الخروج"، حسب رواية خاتكو.وكشف جندي أوكراني أسير يدعى يفغيني فابريسينكو، في 31 يناير/ كانون الثاني، عن تلقيه أوامر بتصفية المدنيين في قرية روسكوي بوريتشنوي في مقاطعة كورسك.وقال الأسير، ردا على سؤال بشأن التعليمات التي تلقاها في قرية روسكوي بوريتشنوي: "ورد أمر من قائد السرية بقتل جميع المدنيين وتطهير المنطقة من السكان".مسلحون من القوات الأوكرانية يقتلون 22 مدنيا في مقاطعة كورسك الروسية... فيديوالدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف مدرسة بمقاطعة كورسك في جريمة حرب جديدة
https://sarabic.ae/20250202/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-5-طائرات-أوكرانية-مسيرة-فوق-3-مقاطعات-خلال-الليل-1097393541.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095547342_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_2ce8e3b0d6a449758c1a3539105880c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
قتل كل من لم يتجاوز 40 عاما... جندي أوكراني يعترف بتلقيه أوامر إجرامية من قادته
تحدث جندي أوكراني سلم سلاحه، عن تلقيه أوامر من قيادته بقتل جميع الأشخاص، الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، في بلدة نوفوسيليدوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما أفادت شاهدة عيان، من السكان المحليين ليليا خاتكو، لوكالة "سبوتنيك".
وأوضحت خاتكو: "جاء إلينا رجل للاستسلام في الصباح الباكر، يرتدي قميصًا أبيض... أخبرنا فلاد بنفسه (الجندي الأوكراني المستسلم)، أن هناك أمرًا بقتل كل من تقل أعمارهم عن 40 عامًا".
وقالت خاتكو: "ثم سمعنا في الراديو، عندما صدر الأمر بقتل كل من لا يحمل هذه العلامات، بقتل جميع المتطوعين، وهذا ما سمعناه شخصيا".
وروى الجندي الأوكراني، أثناء وجوده في الأسر، كيف اختبأ لمدة يومين، وكان يخطط للاستسلام: "لقد ألقوا بـ4 أوكرانيين هنا، في المدرسة، وهرب منهم، وتوارى عنهم، حيث جلس في مكتب المعلم في صالة الألعاب الرياضية لمدة يومين، وكان هناك بالفعل في حالة خراب وكان يخشى الخروج"، حسب رواية خاتكو.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، تحرير نوفوسيلديفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، على يد وحدات من مجموعة قوات "المركز"، في 19 نوفمبر/ تشرين الأول 2024.
وكشف جندي أوكراني
أسير يدعى يفغيني فابريسينكو، في 31 يناير/ كانون الثاني، عن تلقيه أوامر بتصفية المدنيين في قرية روسكوي بوريتشنوي في مقاطعة كورسك.
وقال فابريسينكو لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات الأوكرانية تلقت أمرا بإخلاء البلدة من المدنيين عند دخول قرية روسكوي بوريتشنوي في منطقة سودجانسكي في مقاطعة كورسك.
وقال الأسير، ردا على سؤال بشأن التعليمات التي تلقاها في قرية روسكوي بوريتشنوي: "ورد أمر من قائد السرية بقتل جميع المدنيين وتطهير المنطقة من السكان".