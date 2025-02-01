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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250201/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تستهدف-مدرسة-بمقاطعة-كورسك-في-جريمة-حرب-جديدة-1097391288.html
الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف مدرسة بمقاطعة كورسك في جريمة حرب جديدة
الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف مدرسة بمقاطعة كورسك في جريمة حرب جديدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات نظام كييف ارتكبت جريمة حرب جديدة في الأول من فبراير/ شباط بإطلاق صاروخ موجه على مدرسة داخلية في مدينة سودجا... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T23:05+0000
2025-02-01T23:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها، "في الأول من فبراير/ شباط، شنت القوات المسلحة الأوكرانية ضربة صاروخية مستهدفة على مدرسة داخلية في مدينة سودجا. ورصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية إطلاق الصواريخ من منطقة سومي في أوكرانيا. ويهدف هذا الاستفزاز إلى صرف انتباه الرأي العام العالمي عن الفظائع التي ارتكبها نظام كييف في قرية روسكويه بوريتشنويه في منطقة كورسك".وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن خمسة عسكريين أوكرانيين متورطون في جرائم قتل واغتصاب مواطنين روس في قرية روسكويه بوريتشنويه بمقاطعة كورسك.وأضافت في بيان لها، "أثبت التحقيق أن فابريسينكو وعسكريين أوكرانيين آخرين هاجموا مقاطعة كورسك في سبتمبر/ أيلول 2024. وأثناء القتال في منطقة سودجانسكي، تم أسر فابريسينكو، الذي اعترف أثناء التحقيق بالجرائم التي ارتكبها مع عسكريين آخرين من القوات الأوكرانية بما فيها الاغتصاب وأفعال العنف الجنسي والقتل".وأثبت التحقيق أنه "في الفترة من 28 سبتمبر/ أيلول إلى 24 نوفمبر/ شباط 2024، قام فابريسينكو، وثلاثة من زملائه العسكريين بتنفيذ أوامر قائدهم واسم إشارة ندائه "كوم"، بقتل 11 رجلاً و3 نساء في قرية روسكويه بوريتشنويه. إضافة لذلك ارتكب العسكريون الأوكرانيون عمليات اغتصاب وأعمال عنف جنسي ضد 8 نساء ومن ثم تم قتلهن ونقل جثث الـ 22 مواطناً (الضحايا) إلى أقبية منازل خاصة".وتواصل القوات الروسية عمليات الضغط العسكري المختلفة الأوجه، على القوات الأوكرانية التي اخترقت الحدود الروسية في مقاطعة كورسك المحاذية لأوكرانيا، أوائل أغسطس/ آب من العام الماضي.وتفيد التقارير العسكرية الروسية بأن القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك أصبحت شبه محاصرة، وتعاني من صعوبات في الإمدادات، وتتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.ووصفت القيادة الروسية، بوقت سابق، عملية اجتياز الحدود الروسية من قبل القوات الأوكرانية بالعمل "الاستفزازي" وأكدت بأنه سيلقى "الرد الملائم".
https://sarabic.ae/20250201/إعلام-بريطاني-واشنطن-ترى-أنه-من-الضروري-إجراء-انتخابات-في-أوكرانيا--1097384872.html
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية

الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف مدرسة بمقاطعة كورسك في جريمة حرب جديدة

23:05 GMT 01.02.2025
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات نظام كييف ارتكبت جريمة حرب جديدة في الأول من فبراير/ شباط بإطلاق صاروخ موجه على مدرسة داخلية في مدينة سودجا بمقاطعة كورسك. مشيرةً إلى أن هذا الاستفزاز يهدف إلى صرف الانتباه عن الفظائع التي ارتكبتها القوات الأوكرانية ببلدة روسكويه بوريتشنويه في المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها، "في الأول من فبراير/ شباط، شنت القوات المسلحة الأوكرانية ضربة صاروخية مستهدفة على مدرسة داخلية في مدينة سودجا. ورصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية إطلاق الصواريخ من منطقة سومي في أوكرانيا. ويهدف هذا الاستفزاز إلى صرف انتباه الرأي العام العالمي عن الفظائع التي ارتكبها نظام كييف في قرية روسكويه بوريتشنويه في منطقة كورسك".
وأضاف البيان: "الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على منشأة مدنية أظهرت مرة أخرى الطبيعة الإرهابية واللاإنسانية لأولئك الذين هم في السلطة في كييف".
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن خمسة عسكريين أوكرانيين متورطون في جرائم قتل واغتصاب مواطنين روس في قرية روسكويه بوريتشنويه بمقاطعة كورسك.
وأضافت في بيان لها، "أثبت التحقيق أن فابريسينكو وعسكريين أوكرانيين آخرين هاجموا مقاطعة كورسك في سبتمبر/ أيلول 2024. وأثناء القتال في منطقة سودجانسكي، تم أسر فابريسينكو، الذي اعترف أثناء التحقيق بالجرائم التي ارتكبها مع عسكريين آخرين من القوات الأوكرانية بما فيها الاغتصاب وأفعال العنف الجنسي والقتل".
وأثبت التحقيق أنه "في الفترة من 28 سبتمبر/ أيلول إلى 24 نوفمبر/ شباط 2024، قام فابريسينكو، وثلاثة من زملائه العسكريين بتنفيذ أوامر قائدهم واسم إشارة ندائه "كوم"، بقتل 11 رجلاً و3 نساء في قرية روسكويه بوريتشنويه. إضافة لذلك ارتكب العسكريون الأوكرانيون عمليات اغتصاب وأعمال عنف جنسي ضد 8 نساء ومن ثم تم قتلهن ونقل جثث الـ 22 مواطناً (الضحايا) إلى أقبية منازل خاصة".
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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16:55 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليات الضغط العسكري المختلفة الأوجه، على القوات الأوكرانية التي اخترقت الحدود الروسية في مقاطعة كورسك المحاذية لأوكرانيا، أوائل أغسطس/ آب من العام الماضي.
وتفيد التقارير العسكرية الروسية بأن القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك أصبحت شبه محاصرة، وتعاني من صعوبات في الإمدادات، وتتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.
ووصفت القيادة الروسية، بوقت سابق، عملية اجتياز الحدود الروسية من قبل القوات الأوكرانية بالعمل "الاستفزازي" وأكدت بأنه سيلقى "الرد الملائم".
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