https://sarabic.ae/20250201/إعلام-بريطاني-واشنطن-ترى-أنه-من-الضروري-إجراء-انتخابات-في-أوكرانيا--1097384872.html
إعلام بريطاني: واشنطن ترى أنه من الضروري إجراء انتخابات في أوكرانيا
إعلام بريطاني: واشنطن ترى أنه من الضروري إجراء انتخابات في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وكالة بريطانية نقلا عن المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا، كيث كيلوغ، أن الولايات المتحدة ترى أنه من الضروري إجراء انتخابات في أوكرانيا، ربما بحلول نهاية... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T16:55+0000
2025-02-01T16:55+0000
2025-02-01T16:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف كيلوغ: "تريد الولايات المتحدة أن تجري أوكرانيا انتخابات، ربما بحلول نهاية العام، خاصة إذا كانت كييف قادرة على التفاوض على هدنة مع روسيا في الأشهر المقبلة".وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024، بسبب "الأحكام العرفية والتعبئة العامة"، وزعم زيلينسكي بأن الانتخابات الآن "في غير وقتها".وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقاً للتقييمات الأولية، فإن السلطات الشرعية الوحيدة في أوكرانيا هي الآن البرلمان ورئيس البرلمان.
https://sarabic.ae/20250201/روسيا-تستنكر-تجاهل-غوتيريش-لخسائر-الاتحاد-السوفيتي-بين-ضحايا-النازيين-1097384066.html
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روسيا
إعلام بريطاني: واشنطن ترى أنه من الضروري إجراء انتخابات في أوكرانيا
ذكرت وكالة بريطانية نقلا عن المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا، كيث كيلوغ، أن الولايات المتحدة ترى أنه من الضروري إجراء انتخابات في أوكرانيا، ربما بحلول نهاية عام 2025.
وأضاف كيلوغ: "تريد الولايات المتحدة أن تجري أوكرانيا انتخابات، ربما بحلول نهاية العام، خاصة إذا كانت كييف قادرة على التفاوض على هدنة مع روسيا في الأشهر المقبلة".
وبحسب كيلوغ، يجب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أوكرانيا.
وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو/ أيار من العام الماضي.
وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024، بسبب "الأحكام العرفية والتعبئة العامة"، وزعم زيلينسكي بأن الانتخابات الآن "في غير وقتها".
وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقاً للتقييمات الأولية، فإن السلطات الشرعية الوحيدة في أوكرانيا هي الآن البرلمان ورئيس البرلمان.