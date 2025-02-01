https://sarabic.ae/20250201/روسيا-تستنكر-تجاهل-غوتيريش-لخسائر-الاتحاد-السوفيتي-بين-ضحايا-النازيين-1097384066.html
روسيا تستنكر تجاهل غوتيريش لخسائر الاتحاد السوفيتي بين ضحايا النازيين
روسيا تستنكر تجاهل غوتيريش لخسائر الاتحاد السوفيتي بين ضحايا النازيين
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استيائها من أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال كلمته بمناسبة ذكرى ضحايا الهولوكوست لم يذكر خسائر الاتحاد... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T16:39+0000
2025-02-01T16:39+0000
2025-02-01T16:39+0000
روسيا
العالم
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وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليق لها نشر على موقع الوزارة، أن "الجانب الروسي يعتبر التركيز الذي وضعه الأمين العام خلال كلمته في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في فعالية "ذكرى الهولوكوست من أجل الكرامة وحقوق الإنسان"، وكذلك في رسالته التي ألقيت في كنيس بارك إيست في نيويورك، غير مناسب". وتابعت زاخاروفا: "نعتبر أيضا من المثير للاستياء أن غوتيريش، في قائمة ضحايا جرائم النازيين، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والتي شملت اليهود والغجر وذوي الإعاقة وأفراد مجتمع الميم، وأولئك الذين استعبدهم النازيون وطاردوهم وعذبوهم وقتلوهم، لم يذكر بكلمة واحدة الخسائر التي بلغت ملايين الضحايا خلال الحرب العالمية الثانية للاتحاد السوفيتي، الذي قدم شعوبه أسهاما حاسما في الانتصار على ألمانيا النازية، وكانت بطولتهم هي التي وضعت نهاية للهولوكوست". وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم أمس الجمعة، إن الأمر الأكثر إثارة للاشمئزاز أن نرى زيلينسكي في فعاليات "بابي يار" و"أوشفيتز" البولندي، جاء ذلك في الإفادة الصحفية لزاخاروفا اليوم الجمعة، مضيفة:وتابعت: "أود التذكير، في سياق الأحداث الراهنة، بمن كان يحرس هذه المعسكرات آنذاك؟ من كان الحراس والجلادون؟.. لقد كانوا من قوات منظمة القوميين الأوكرانيين، ومن الجيش المتمرد الأوكراني. ولماذا نتذكر ذلك اليوم؟ لأنهم لم يُحذفوا من ذاكرة التاريخ، بل على العكس تم تمجيدهم كأبطال من قبل نظام كييف".
https://sarabic.ae/20250201/الخارجية-الروسية-الحظر-الإسرائيلي-على-أنشطة-الأونروا-مخيب-للآمال--1097372293.html
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روسيا, العالم
روسيا تستنكر تجاهل غوتيريش لخسائر الاتحاد السوفيتي بين ضحايا النازيين
أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استيائها من أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال كلمته بمناسبة ذكرى ضحايا الهولوكوست لم يذكر خسائر الاتحاد السوفيتي.
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليق لها نشر على موقع الوزارة، أن "الجانب الروسي يعتبر التركيز الذي وضعه الأمين العام خلال كلمته في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في فعالية "ذكرى الهولوكوست من أجل الكرامة وحقوق الإنسان"، وكذلك في رسالته التي ألقيت في كنيس بارك إيست في نيويورك، غير مناسب".
وتابعت زاخاروفا: "نعتبر أيضا من المثير للاستياء أن غوتيريش، في قائمة ضحايا جرائم النازيين، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والتي شملت اليهود والغجر وذوي الإعاقة وأفراد مجتمع الميم، وأولئك الذين استعبدهم النازيون وطاردوهم وعذبوهم وقتلوهم، لم يذكر بكلمة واحدة الخسائر التي بلغت ملايين الضحايا خلال الحرب العالمية الثانية للاتحاد السوفيتي، الذي قدم شعوبه أسهاما حاسما في الانتصار على ألمانيا النازية، وكانت بطولتهم هي التي وضعت نهاية للهولوكوست".
وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم أمس الجمعة، إن الأمر الأكثر إثارة للاشمئزاز أن نرى زيلينسكي في فعاليات "بابي يار" و"أوشفيتز" البولندي، جاء ذلك في الإفادة الصحفية لزاخاروفا اليوم الجمعة، مضيفة:
ووفقا لها، فإنه "لقد سبق وتحدثت يوم 27 يناير/كانون الثاني بالتفصيل عن ذكرى مرور 80 عاما على تحرير معسكر اعتقال أوشفيتز-بيركيناو على يد الجيش الأحمر السوفيتي".
وتابعت: "أود التذكير، في سياق الأحداث الراهنة، بمن كان يحرس هذه المعسكرات آنذاك؟ من كان الحراس والجلادون؟.. لقد كانوا من قوات منظمة القوميين الأوكرانيين، ومن الجيش المتمرد الأوكراني. ولماذا نتذكر ذلك اليوم؟ لأنهم لم يُحذفوا من ذاكرة التاريخ، بل على العكس تم تمجيدهم كأبطال من قبل نظام كييف".