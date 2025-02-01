روسيا تستنكر تجاهل غوتيريش لخسائر الاتحاد السوفيتي بين ضحايا النازيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
11:03 GMT
17 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تفرج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين، رئيس الوزراء الفلسطيني: إعمار غزة يتطلب خروج إسرائيل وتخلي حماس عن الحكم
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:32 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مشاورات روسية تركية حول سوريا و مكتب نتنياهو يتوعد باستئناف الحرب على غزة حال عدم تخلي حماس عن سلاحها
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250201/روسيا-تستنكر-تجاهل-غوتيريش-لخسائر-الاتحاد-السوفيتي-بين-ضحايا-النازيين-1097384066.html
روسيا تستنكر تجاهل غوتيريش لخسائر الاتحاد السوفيتي بين ضحايا النازيين
روسيا تستنكر تجاهل غوتيريش لخسائر الاتحاد السوفيتي بين ضحايا النازيين
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استيائها من أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال كلمته بمناسبة ذكرى ضحايا الهولوكوست لم يذكر خسائر الاتحاد... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T16:39+0000
2025-02-01T16:39+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليق لها نشر على موقع الوزارة، أن "الجانب الروسي يعتبر التركيز الذي وضعه الأمين العام خلال كلمته في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في فعالية "ذكرى الهولوكوست من أجل الكرامة وحقوق الإنسان"، وكذلك في رسالته التي ألقيت في كنيس بارك إيست في نيويورك، غير مناسب". وتابعت زاخاروفا: "نعتبر أيضا من المثير للاستياء أن غوتيريش، في قائمة ضحايا جرائم النازيين، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والتي شملت اليهود والغجر وذوي الإعاقة وأفراد مجتمع الميم، وأولئك الذين استعبدهم النازيون وطاردوهم وعذبوهم وقتلوهم، لم يذكر بكلمة واحدة الخسائر التي بلغت ملايين الضحايا خلال الحرب العالمية الثانية للاتحاد السوفيتي، الذي قدم شعوبه أسهاما حاسما في الانتصار على ألمانيا النازية، وكانت بطولتهم هي التي وضعت نهاية للهولوكوست". وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم أمس الجمعة، إن الأمر الأكثر إثارة للاشمئزاز أن نرى زيلينسكي في فعاليات "بابي يار" و"أوشفيتز" البولندي، جاء ذلك في الإفادة الصحفية لزاخاروفا اليوم الجمعة، مضيفة:وتابعت: "أود التذكير، في سياق الأحداث الراهنة، بمن كان يحرس هذه المعسكرات آنذاك؟ من كان الحراس والجلادون؟.. لقد كانوا من قوات منظمة القوميين الأوكرانيين، ومن الجيش المتمرد الأوكراني. ولماذا نتذكر ذلك اليوم؟ لأنهم لم يُحذفوا من ذاكرة التاريخ، بل على العكس تم تمجيدهم كأبطال من قبل نظام كييف".
https://sarabic.ae/20250201/الخارجية-الروسية-الحظر-الإسرائيلي-على-أنشطة-الأونروا-مخيب-للآمال--1097372293.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا تستنكر تجاهل غوتيريش لخسائر الاتحاد السوفيتي بين ضحايا النازيين

16:39 GMT 01.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استيائها من أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال كلمته بمناسبة ذكرى ضحايا الهولوكوست لم يذكر خسائر الاتحاد السوفيتي.
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليق لها نشر على موقع الوزارة، أن "الجانب الروسي يعتبر التركيز الذي وضعه الأمين العام خلال كلمته في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في فعالية "ذكرى الهولوكوست من أجل الكرامة وحقوق الإنسان"، وكذلك في رسالته التي ألقيت في كنيس بارك إيست في نيويورك، غير مناسب".
وتابعت زاخاروفا: "نعتبر أيضا من المثير للاستياء أن غوتيريش، في قائمة ضحايا جرائم النازيين، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والتي شملت اليهود والغجر وذوي الإعاقة وأفراد مجتمع الميم، وأولئك الذين استعبدهم النازيون وطاردوهم وعذبوهم وقتلوهم، لم يذكر بكلمة واحدة الخسائر التي بلغت ملايين الضحايا خلال الحرب العالمية الثانية للاتحاد السوفيتي، الذي قدم شعوبه أسهاما حاسما في الانتصار على ألمانيا النازية، وكانت بطولتهم هي التي وضعت نهاية للهولوكوست".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
الخارجية الروسية: الحظر الإسرائيلي على أنشطة الأونروا مخيب للآمال
09:13 GMT
وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم أمس الجمعة، إن الأمر الأكثر إثارة للاشمئزاز أن نرى زيلينسكي في فعاليات "بابي يار" و"أوشفيتز" البولندي، جاء ذلك في الإفادة الصحفية لزاخاروفا اليوم الجمعة، مضيفة:

ووفقا لها، فإنه "لقد سبق وتحدثت يوم 27 يناير/كانون الثاني بالتفصيل عن ذكرى مرور 80 عاما على تحرير معسكر اعتقال أوشفيتز-بيركيناو على يد الجيش الأحمر السوفيتي".

وتابعت: "أود التذكير، في سياق الأحداث الراهنة، بمن كان يحرس هذه المعسكرات آنذاك؟ من كان الحراس والجلادون؟.. لقد كانوا من قوات منظمة القوميين الأوكرانيين، ومن الجيش المتمرد الأوكراني. ولماذا نتذكر ذلك اليوم؟ لأنهم لم يُحذفوا من ذاكرة التاريخ، بل على العكس تم تمجيدهم كأبطال من قبل نظام كييف".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведут огонь из БМП-3 во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала