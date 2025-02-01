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الخارجية الروسية: الحظر الإسرائيلي على أنشطة الأونروا مخيب للآمال
الخارجية الروسية: الحظر الإسرائيلي على أنشطة الأونروا مخيب للآمال
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، القرار الإسرائيلي بحظر أعمال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واعتبرته "مخيبًا... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن "هذه الخطوات التعسفية المحفوفة بأخطر العواقب الإنسانية على الفلسطينيين، مخيبة للآمال للغاية وتستحق الإدانة".ودخل قرار وقف خدمات وكالة الأونروا وأنشطتها في مدينة القدس وإخلاء المباني كافة التابعة لها، حيّز التنفيذ، الخميس الماضي الموافق 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك امتثالا لقانونين صادق عليهما الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويحظر القانون الأول نشاط الوكالة داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية" بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، في حين يحظر القانون الثاني أي اتصال مع هذه الوكالة الدولية.
https://sarabic.ae/20250108/منصور-لـسبوتنيك-روسيا-فاعل-رئيسي-بالسعي-لإنهاء-الحرب-في-قطاع-غزة-والدفع-باتجاه-حل-الدولتين-1096579243.html
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روسيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

الخارجية الروسية: الحظر الإسرائيلي على أنشطة الأونروا مخيب للآمال

09:13 GMT 01.02.2025
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، القرار الإسرائيلي بحظر أعمال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واعتبرته "مخيبًا للآمال".
وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن "هذه الخطوات التعسفية المحفوفة بأخطر العواقب الإنسانية على الفلسطينيين، مخيبة للآمال للغاية وتستحق الإدانة".

وأضاف البيان أن "موسكو مقتنعة بأن مهمة الأونروا، التي كانت منذ عقود، تمثل الدعم الأساسي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة والدول المجاورة، يجب أن تستمر حتى يتم التوصل إلى تسوية سلمية نهائية للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، والتي تشمل إنشاء دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل".

ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": روسيا فاعل رئيسي بالسعي لإنهاء الحرب في قطاع غزة
8 يناير, 07:54 GMT
ودخل قرار وقف خدمات وكالة الأونروا وأنشطتها في مدينة القدس وإخلاء المباني كافة التابعة لها، حيّز التنفيذ، الخميس الماضي الموافق 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك امتثالا لقانونين صادق عليهما الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويحظر القانون الأول نشاط الوكالة داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية" بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، في حين يحظر القانون الثاني أي اتصال مع هذه الوكالة الدولية.
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