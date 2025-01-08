https://sarabic.ae/20250108/منصور-لـسبوتنيك-روسيا-فاعل-رئيسي-بالسعي-لإنهاء-الحرب-في-قطاع-غزة-والدفع-باتجاه-حل-الدولتين-1096579243.html

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": روسيا فاعل رئيسي بالسعي لإنهاء الحرب في قطاع غزة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": روسيا فاعل رئيسي بالسعي لإنهاء الحرب في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن روسيا تلعب دورًا مهمًا في جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، والدفع باتجاه حل الدولتين للصراع... 08.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-08T07:54+0000

2025-01-08T07:54+0000

2025-01-08T08:14+0000

أخبار فلسطين اليوم

روسيا

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وأوضح منصور، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "روسيا لاعب رئيسي في جهود إنهاء هذه الحرب وحماية وكالة (الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا، والاستعداد لأفق سياسي يمكننا معه وضع حد لهذا الاحتلال ورؤية حل الدولتين يتحقق على الأرض. روسيا لاعب رئيسي معنا في هذه العملية".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حاول مجلس الأمن الدولي تبني مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار "الفوري وغير المشروط والدائم" في قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، بعد أن عُرقلت هذه المبادرة من جانب المجلس 5 مرات.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط قرابة 46 ألف قتيل وأكثر من 109 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: سنواصل الضغط لإصدار قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزةتقرير: الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء لفترة طويلة في غزة

https://sarabic.ae/20250108/رياض-منصور-إذا-لم-تنفذ-أمريكا-قرار-مجلس-الأمن-لوقف-إطلاق-النار-بغزة-فهذا-أمر-مثير-للسخرية-1096576714.html

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