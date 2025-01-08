مندوب فلسطين بالأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": روسيا فاعل رئيسي بالسعي لإنهاء الحرب في قطاع غزة

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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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25 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
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شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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بلا قيود
خبير: الجنود الأوكرانيون يفرون من معسكرات التدريب في فرنسا كي لا يعودوا إلى بلادهم
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الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
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لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
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لقاء سبوتنيك
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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": روسيا فاعل رئيسي بالسعي لإنهاء الحرب في قطاع غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": روسيا فاعل رئيسي بالسعي لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن روسيا تلعب دورًا مهمًا في جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، والدفع باتجاه حل الدولتين للصراع... 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T07:54+0000
2025-01-08T08:14+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وأوضح منصور، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "روسيا لاعب رئيسي في جهود إنهاء هذه الحرب وحماية وكالة (الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا، والاستعداد لأفق سياسي يمكننا معه وضع حد لهذا الاحتلال ورؤية حل الدولتين يتحقق على الأرض. روسيا لاعب رئيسي معنا في هذه العملية".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حاول مجلس الأمن الدولي تبني مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار "الفوري وغير المشروط والدائم" في قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، بعد أن عُرقلت هذه المبادرة من جانب المجلس 5 مرات.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط قرابة 46 ألف قتيل وأكثر من 109 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: سنواصل الضغط لإصدار قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزةتقرير: الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء لفترة طويلة في غزة
https://sarabic.ae/20250108/رياض-منصور-إذا-لم-تنفذ-أمريكا-قرار-مجلس-الأمن-لوقف-إطلاق-النار-بغزة-فهذا-أمر-مثير-للسخرية-1096576714.html
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أخبار فلسطين اليوم, روسيا, حصري
أخبار فلسطين اليوم, روسيا, حصري

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": روسيا فاعل رئيسي بالسعي لإنهاء الحرب في قطاع غزة

07:54 GMT 08.01.2025 (تم التحديث: 08:14 GMT 08.01.2025)
© AP Photo / Mark Lennihanممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور
ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
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حصري
أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن روسيا تلعب دورًا مهمًا في جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، والدفع باتجاه حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأوضح منصور، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "روسيا لاعب رئيسي في جهود إنهاء هذه الحرب وحماية وكالة (الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا، والاستعداد لأفق سياسي يمكننا معه وضع حد لهذا الاحتلال ورؤية حل الدولتين يتحقق على الأرض. روسيا لاعب رئيسي معنا في هذه العملية".

وتابع منصور أن "روسيا وفلسطين، تحافظان على علاقات ودية، وتتعاونان بشكل وثيق"، مشيرًا إلى أن "فلسطين مسرورة للغاية بموقف موسكو من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية".

طفل يعود إلى الحياة من ثلاجة الموتى يحلم أن يصبح طبيبا يعالج أطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
رياض منصور: إذا لم تنفذ أمريكا قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة فهذه مزحة
02:56 GMT
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حاول مجلس الأمن الدولي تبني مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار "الفوري وغير المشروط والدائم" في قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، بعد أن عُرقلت هذه المبادرة من جانب المجلس 5 مرات.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط قرابة 46 ألف قتيل وأكثر من 109 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: سنواصل الضغط لإصدار قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
تقرير: الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء لفترة طويلة في غزة
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
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