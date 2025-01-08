https://sarabic.ae/20250108/رياض-منصور-إذا-لم-تنفذ-أمريكا-قرار-مجلس-الأمن-لوقف-إطلاق-النار-بغزة-فهذا-أمر-مثير-للسخرية-1096576714.html

رياض منصور: إذا لم تنفذ أمريكا قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة فهذه مزحة

رياض منصور: إذا لم تنفذ أمريكا قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة فهذه مزحة

سبوتنيك عربي

صرح مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة لا تستطيع تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار على ثلاث... 08.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-08T02:56+0000

2025-01-08T02:56+0000

2025-01-08T02:58+0000

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

رياض منصور

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال منصور في تصريحات لـ"سبوتنيك": "إذا لم تتمكن الولايات المتحدة الأميركية بكل قوتها من إيجاد السبل لتطبيق قرارها (بوقف إطلاق النار في قطاع غزة) مع أقرب حلفائها في الشرق الأوسط، فهذا أمر مثير للسخرية حقًا".وأضاف: "لذا عندما يبادرون إلى تقديم مثل هذا القرار، فعليهم إيجاد السبل لتنفيذه".وفيما يتعلق بملف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أوضح منصور أنه "من الواضح تمامًا أن هناك دعمًا هائلاً في الجمعية العامة للدفاع عن الأونروا وتفويض الأونروا هو تفويض صادر عن الجمعية العامة. لا يمكن لأي دولة بمفردها تغيير تفويض الأونروا. إنه تفويض من الجمعية العامة، ويجب أن تستمر في تنفيذ تفويضها".وأشار إلى ضرورة أن يستمر تفويض الوكالة "حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حاول مجلس الأمن تبني مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار "الفوري وغير المشروط والدائم" في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن. وقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، بعد أن عرقلت هذه المبادرات من جانب المجلس خمس مرات.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط قرابة 46 ألف قتيل وأكثر من 109 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

https://sarabic.ae/20250108/مندوب-فلسطين-بالأمم-المتحدة-سنواصل-الضغط-لإصدار-قرار-بمجلس-الأمن-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096576555.html

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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, رياض منصور, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل