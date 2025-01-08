https://sarabic.ae/20250108/مندوب-فلسطين-بالأمم-المتحدة-سنواصل-الضغط-لإصدار-قرار-بمجلس-الأمن-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096576555.html
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: سنواصل الضغط لإصدار قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: سنواصل الضغط لإصدار قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الأربعاء، أن فلسطين ستواصل الضغط من أجل إصدار قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T01:34+0000
2025-01-08T01:34+0000
2025-01-08T01:34+0000
رياض منصور
أخبار فلسطين اليوم
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي
طوفان الأقصى
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال منصور في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نحن بحاجة إلى وقف هذه الحرب، وسنواصل الطرق على باب مجلس الأمن من أجل إصدار قرار تحت الفصل السابع يطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حاول مجلس الأمن تبني مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار "الفوري وغير المشروط والدائم" في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن. وقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، بعد أن عرقلت هذه المبادرات من جانب المجلس خمس مرات.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط قرابة 46 ألف قتيل وأكثر من 109 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20250107/تقرير-الجيش-الاسرائيلي-يستعد-للبقاء-لفترة-طويلة-في-غزة-1096575459.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رياض منصور, أخبار فلسطين اليوم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى
رياض منصور, أخبار فلسطين اليوم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: سنواصل الضغط لإصدار قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
حصري
أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الأربعاء، أن فلسطين ستواصل الضغط من أجل إصدار قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال منصور في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نحن بحاجة إلى وقف هذه الحرب، وسنواصل الطرق على باب مجلس الأمن من أجل إصدار قرار تحت الفصل السابع يطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار
".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حاول مجلس الأمن تبني مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار "الفوري وغير المشروط والدائم" في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن. وقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، بعد أن عرقلت هذه المبادرات من جانب المجلس خمس مرات.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط قرابة 46 ألف قتيل وأكثر من 109 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.