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تقرير: الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء لفترة طويلة في غزة
تقرير: الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء لفترة طويلة في غزة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء لفترة طويلة في قطاع غزة. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T20:57+0000
2025-01-07T21:01+0000
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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الأخبار
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن اللواء "401" مدرع، التابع للجيش الإسرائيلي، خرج من شمال قطاع غزة بعد بقائه فيها مدة سنة وثلاثة شهور وسيحل مكانه اللواء "188".وأوضحت أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي دخل إلى مدينة جباليا شمالي غزة بهدف دعم الجنود الإسرائيليين بعد واقعة مقتل 3 جنود إسرائيليين في بيت حانون.وفي سياق متصل، تحدثت وزيرة إسرائيلية عن تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، مؤكدة أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع "غير ممكن في الوقت الحالي"، بحسب قولها.وقالت غيلا غماليل، وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية من حزب "الليكود" اليميني الحاكم، إنها ستدعم أي صفقة في هذا الشأن يتم طرحها للنقاش داخل الحكومة، بحسب ما ذكره موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.وبحسب قول غماليل، فإن إسرائيل ستنشئ بنية تحتية لسلطة بديلة عن حركة حماس في غزة، قريبا، لكنها لم توضح مزيدا من التفاصيل.وأكدت غماليل أن تل أبيب تجري مفاوضات حاليا من أجل عودة المختطفين لكن هناك تحديات، وأضافت: "أعتقد أن الخطاب الإعلامي قد ينتج عنه مخاطر".وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتدمير حركة حماس وإعادة المختطفين، حسبما أعلنت منذ ذلك الحين، وهي الأهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن، رغم مقتل وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني في القطاع غالبيتهم من النساء والأطفال.
https://sarabic.ae/20250107/حماس-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-جدية-أكثر-من-أي-فترة-سابقة-1096548804.html
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

تقرير: الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء لفترة طويلة في غزة

20:57 GMT 07.01.2025 (تم التحديث: 21:01 GMT 07.01.2025)
© AP Photo / Anadolu/Doaa Albazعائلة فلسطينية من عائلة اللحام تلجأ إلى مبنى متضرر وتتجمع حول النار للتدفئة بينما تكافح الظروف الجوية الباردة وأزمة الغذاء في خان يونس في غزة في 4 ديسمبر 2024.
عائلة فلسطينية من عائلة اللحام تلجأ إلى مبنى متضرر وتتجمع حول النار للتدفئة بينما تكافح الظروف الجوية الباردة وأزمة الغذاء في خان يونس في غزة في 4 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Anadolu/Doaa Albaz
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء لفترة طويلة في قطاع غزة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن اللواء "401" مدرع، التابع للجيش الإسرائيلي، خرج من شمال قطاع غزة بعد بقائه فيها مدة سنة وثلاثة شهور وسيحل مكانه اللواء "188".
وأوضحت أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي دخل إلى مدينة جباليا شمالي غزة بهدف دعم الجنود الإسرائيليين بعد واقعة مقتل 3 جنود إسرائيليين في بيت حانون.
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
"حماس": مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة جدية أكثر من أي فترة سابقة
06:36 GMT
وفي سياق متصل، تحدثت وزيرة إسرائيلية عن تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، مؤكدة أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع "غير ممكن في الوقت الحالي"، بحسب قولها.
وقالت غيلا غماليل، وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية من حزب "الليكود" اليميني الحاكم، إنها ستدعم أي صفقة في هذا الشأن يتم طرحها للنقاش داخل الحكومة، بحسب ما ذكره موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.
وبحسب قول غماليل، فإن إسرائيل ستنشئ بنية تحتية لسلطة بديلة عن حركة حماس في غزة، قريبا، لكنها لم توضح مزيدا من التفاصيل.
وأكدت غماليل أن تل أبيب تجري مفاوضات حاليا من أجل عودة المختطفين لكن هناك تحديات، وأضافت: "أعتقد أن الخطاب الإعلامي قد ينتج عنه مخاطر".
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتدمير حركة حماس وإعادة المختطفين، حسبما أعلنت منذ ذلك الحين، وهي الأهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن، رغم مقتل وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني في القطاع غالبيتهم من النساء والأطفال.
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