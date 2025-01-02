https://sarabic.ae/20250102/إعلام-إسرائيلي-مفاوضات-غزة-مستمرة-وتشهد-تقدما-وموعد-تنصيب-ترامب-مهم-1096400677.html
إعلام إسرائيلي: مفاوضات غزة مستمرة وتشهد تقدما وموعد تنصيب ترامب مهم
إعلام إسرائيلي: مفاوضات غزة مستمرة وتشهد تقدما وموعد تنصيب ترامب مهم
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، بأن مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية، مستمرة وتشهد تقدما. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T06:53+0000
2025-01-02T06:53+0000
2025-01-02T06:53+0000
حركة حماس
عدوان إسرائيلي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094650223_0:0:1660:935_1920x0_80_0_0_aa535b579416f52cec0a7453e5752c95.jpg
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المفاوضات مع حركة حماس، "لم تصل لطريق مسدود والنقاشات قائمة بشأن المرحلة الأولى من الصفقة".وأوضح مسؤولون إسرائيليون أن موعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهم لكنه لا يحدد موعد الصفقة، وأن المفاوضات مستمرة وما زالت المناقشات جارية بشأن المرحلة الأولى من الصفقة، والتي يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من الرهائن.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "المناقشات بشأن هوية الأسرى الفلسطينيين، الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، وموعد إطلاق سراحهم ومكان ترحيلهم، يبدو أنه السبب وراء التأخير في الصفقة".ولفتت إلى أنه من بين القضايا الخلافية أيضا عدد المحتجزين الإسرائيليين، الذين سيتم إطلاق سراحهم.ويوم أمس الأربعاء، طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حركة حماس الفلسطينية، بإطلاق سراح الرهائن المتبقين لديها في قطاع غزة، "قريبًا".وأول أمس الثلاثاء، ذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، أن "حركة حماس اقترحت هدنة لمدة أسبوع، دون أن تشمل تبادلًا للأسرى، ستعمل خلالها على إحصاء الأسرى الإسرائيليين الذين يمكنها الإفراج عنهم وتقديم قائمة بأسمائهم مع انتهاء اليوم السابع من الهدنة".وأشارت الهيئة إلى أن "إسرائيل كانت قد طلبت في إطار المفاوضات غير المباشرة مع حماس الحصول على قائمة بأسماء الأسرى، الذين تصنفهم تل أبيب ضمن ما تسميه بالفئة الإنسانية".وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل و108 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودًا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20250101/ترامب-يطالب-حركة-حماس-بإطلاق-سراح-المحتجزين-المتبقين-في-أقرب-وقت-1096375190.html
https://sarabic.ae/20241229/-حماس-إسرائيل-ترفض-الانسحاب-الكامل-من-غزة-ووقف-العمليات-العسكرية-في-المفاوضات-1096316988.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094650223_187:0:1660:1105_1920x0_80_0_0_ae51a7de81dca9a3ea16619b55403e3e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حركة حماس, عدوان إسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
حركة حماس, عدوان إسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
إعلام إسرائيلي: مفاوضات غزة مستمرة وتشهد تقدما وموعد تنصيب ترامب مهم
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، بأن مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية، مستمرة وتشهد تقدما.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المفاوضات مع حركة حماس، "لم تصل لطريق مسدود والنقاشات قائمة بشأن المرحلة الأولى من الصفقة".
وأوضح مسؤولون إسرائيليون أن موعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهم لكنه لا يحدد موعد الصفقة، وأن المفاوضات مستمرة وما زالت المناقشات جارية بشأن المرحلة الأولى من الصفقة، والتي يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من الرهائن.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "المناقشات بشأن هوية الأسرى الفلسطينيين، الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، وموعد إطلاق سراحهم ومكان ترحيلهم، يبدو أنه السبب وراء التأخير في الصفقة".
ولفتت إلى أنه من بين القضايا الخلافية أيضا عدد المحتجزين الإسرائيليين، الذين سيتم إطلاق سراحهم.
ويوم أمس الأربعاء، طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حركة حماس
الفلسطينية، بإطلاق سراح الرهائن المتبقين لديها في قطاع غزة، "قريبًا".
وقال ترامب، في تصريحات نقلتها شبكة "سي - سبان" الفضائية الأمريكية، لدى سؤاله عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، واتفاق وقف إطلاق النار: "عليهم (حماس) إطلاق سراحهم (الرهائن) قريبًا"، مضيفا: "سنرى ما سيحدث".
وأول أمس الثلاثاء، ذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، أن "حركة حماس اقترحت هدنة لمدة أسبوع، دون أن تشمل تبادلًا للأسرى، ستعمل خلالها على إحصاء الأسرى الإسرائيليين
الذين يمكنها الإفراج عنهم وتقديم قائمة بأسمائهم مع انتهاء اليوم السابع من الهدنة".
وأشارت الهيئة إلى أن "إسرائيل كانت قد طلبت في إطار المفاوضات غير المباشرة مع حماس الحصول على قائمة بأسماء الأسرى، الذين تصنفهم تل أبيب ضمن ما تسميه بالفئة الإنسانية".
29 ديسمبر 2024, 18:37 GMT
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل و108 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودًا.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل
.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.