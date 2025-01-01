https://sarabic.ae/20250101/ترامب-يطالب-حركة-حماس-بإطلاق-سراح-المحتجزين-المتبقين-في-أقرب-وقت-1096375190.html

ترامب يطالب حركة حماس بإطلاق سراح المحتجزين المتبقين في أقرب وقت

ترامب يطالب حركة حماس بإطلاق سراح المحتجزين المتبقين في أقرب وقت

سبوتنيك عربي

طالب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، حركة حماس الفلسطينية بإطلاق سراح الرهائن المتبقين لديها في قطاع غزة "قريبًا". 01.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-01T04:42+0000

2025-01-01T04:42+0000

2025-01-01T04:42+0000

ترامب

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

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القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات نقلتها شبكة "سي-سبان" الفضائية الأميركية لدى سؤاله عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وصفقة وقف إطلاق النار: "عليهم (حماس) إطلاق سراحهم (الرهائن) قريبًا".وأضاف ترامب: "سنرى ما سيحدث".وأمس الثلاثاء، ذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية أن "حركة حماس اقترحت هدنة لمدة أسبوع، دون أن تشمل تبادلًا للأسرى، ستعمل خلالها على إحصاء الأسرى الإسرائيليين الذين يمكنها الإفراج عنهم وتقديم قائمة بأسمائهم مع انتهاء اليوم السابع من الهدنة".وأشارت هيئة البث إلى أن "إسرائيل كانت قد طلبت في إطار المفاوضات غير المباشرة مع حماس الحصول على قائمة بأسماء الأسرى الذين تصنفهم تل أبيب ضمن ما تسميه بـ(الفئة الإنسانية)".وبحسب هيئة البث، فإن "حركة حماس تجد صعوبة في تحديد هوية الأسرى الإسرائيليين الذين قد تشملهم المرحلة الأولى من الصفقة المحتملة، في ظل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وعدم توفر معلومات دقيقة بشأنهم نتيجة للأوضاع الميدانية".وقال التقرير إن "حركة حماس لا تربط الهدنة بانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة أو بعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم التي هجروا منها في إطار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023".وأضافت الهيئة أن "إسرائيل ستقرر في نهاية اليوم السابع من الهدنة إذا كانت ستوافق على قائمة الرهائن التي ستقدمها حماس. وإذا لم توافق، سيستأنف الجيش الإسرائيلي القتال"، بعد انقضاء مهلة الأسبوع التي تطلبها حماس.ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسمها أن "حركة حماس تعرف مكان معظم الرهائن لكنها تسعى إلى كسب المزيد من الوقت"، فيما ذكرت أن "النقاط الخلافية في المفاوضات تتمحور حول عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم وكيفية تصنيف الحالات الإنسانية".وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل و108 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودًا.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة