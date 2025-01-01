https://sarabic.ae/20250101/إسرائيل-تتوعد-حماس-بضربات-قوية-في-غزة-1096392639.html
إسرائيل تتوعد "حماس" بضربات قوية في غزة
إسرائيل تتوعد "حماس" بضربات قوية في غزة
سبوتنيك عربي
هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، حركة "حماس" بضربات قوية على قطاع غزة إذا لم تؤمن الحركة إطلاق سراح الرهائن ولم تتوقف عن قصف الأراضي... 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T17:20+0000
2025-01-01T17:20+0000
2025-01-01T17:20+0000
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جاء هذا خلال زيارة كاتس إلى مدينة نتيفوت التي تتعرض لإطلاق نار من حركة "حماس" الفلسطينية، متوعدا الحركة بضربات قوية لم تشهدها من قبل.ونقلت القناة "12" الإسرائيلية، عن كاتس قوله: "إذا لم تتمكن "حماس" من تأمين إطلاق سراح الرهائن في المستقبل القريب ولم تتوقف عن قصف إسرائيل، فإنها (حركة حماس) ستتعرض لهجمات قوية لم يتعرض لها قطاع غزة منذ فترة طويلة".وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أثناء هجوم "حماس" على المستوطنات الجنوبية لإسرائيل، تم أسر أكثر من 250 شخصًا واقتادوهم إلى قطاع غزة. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، لا يزال لدى "حماس" 100 شخص في الأسر، بما في ذلك أولئك الذين يعتبرون ميتين.وخلال مختلف العمليات والجهود الإنسانية، تمت إعادة 155 شخصًا من أسر "حماس"، بما في ذلك الرهائن القتلى الذين تم نقل جثثهم من القطاع. ولا يزال الرهائن، ومن بينهم نساء وأطفال ومسنون، محتجزين منذ أكثر من 14 شهرًا.مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": تصريحات سموتريتش حول محو "الخط الأخضر" خطيرةالأمم المتحدة تتهم إسرائيل بتدمير النظام الصحي في غزة وتحذر من جرائم ضد الإنسانية
https://sarabic.ae/20241225/نتنياهو-يرد-على-بيان-حماس-بشأن-التوصل-لاتفاق-لوقف-إطلاق-النار--1096180973.html
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العالم العربي, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل تتوعد "حماس" بضربات قوية في غزة
هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، حركة "حماس" بضربات قوية على قطاع غزة إذا لم تؤمن الحركة إطلاق سراح الرهائن ولم تتوقف عن قصف الأراضي الإسرائيلية.
جاء هذا خلال زيارة كاتس إلى مدينة نتيفوت التي تتعرض لإطلاق نار من حركة "حماس" الفلسطينية، متوعدا الحركة بضربات قوية لم تشهدها من قبل.
ونقلت القناة "12" الإسرائيلية، عن كاتس قوله: "إذا لم تتمكن "حماس" من تأمين إطلاق سراح الرهائن في المستقبل القريب ولم تتوقف عن قصف إسرائيل، فإنها (حركة حماس) ستتعرض لهجمات قوية لم يتعرض لها قطاع غزة منذ فترة طويلة".
يذكر أنه مر أكثر من عام على تنفيذ الاتفاق الأول مع "حماس" لإطلاق سراح الرهائن، ومنذ ذلك الحين تفاوض الطرفان عبر وسطاء بدرجات متفاوتة حول مصير الرهائن المتبقين. وتكثفت المفاوضات من خلال الوسطاء في القاهرة والدوحة في الأسابيع الأخيرة، حيث قال أشخاص مطلعون على الأمر إنه تم إحراز تقدم.
25 ديسمبر 2024, 14:12 GMT
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أثناء هجوم "حماس" على المستوطنات الجنوبية لإسرائيل،
تم أسر أكثر من 250 شخصًا واقتادوهم إلى قطاع غزة. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، لا يزال لدى "حماس" 100 شخص في الأسر، بما في ذلك أولئك الذين يعتبرون ميتين.
وخلال مختلف العمليات والجهود الإنسانية، تمت إعادة 155 شخصًا من أسر "حماس"، بما في ذلك الرهائن القتلى الذين تم نقل جثثهم من القطاع. ولا يزال الرهائن، ومن بينهم نساء وأطفال ومسنون،
محتجزين منذ أكثر من 14 شهرًا.