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مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": تصريحات سموتريتش حول محو "الخط الأخضر" خطيرة
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": تصريحات سموتريتش حول محو "الخط الأخضر" خطيرة
سبوتنيك عربي
حذر أمير داوود، مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، من خطورة تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المتعلقة بمحو... 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T16:16+0000
2025-01-01T16:16+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
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وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذا الخط الذي يطلق عليه "خط الهدنة"، يفصل ما بين أراضي عام 1967م، وأراضي عام 1948م.وأوضح أن إسرائيل منذ سنوات تحاول أن تمحي الخط الأخضر من خلال مجموعة من المخططات، على رأسها ما أطلقه شارون "مخطط النجوم السبع" عبر تدشين مجموعة كبيرة من المستوطنات على الحدود الغربية للضفة من أجل أن تتواصل جغرافيا مع مناطق 1948م.وتابع: "العنوان الثاني جدار الضم والتوسع الذي تم وضعه، ليس بالضبط على حدود الأراضي الفلسطينية عام 48، بل إلى داخل الأراضي الفلسطيني في 67، ليقضم بذلك 570 كيلو مترا مربعا من الأراضي الفلسطينية".وحذر من هذه التصريحات، التي تستهدف الخط الأخضر، وقال إن "دولة الاحتلال تعمل على هذا المخطط منذ سنوات، لكنها أعلنت الآن رسميًا، أنها لا تريد حدود، وهي بذلك تقضي على ما تبقى من الجغرافيا الفلسطينية من أراضي 1967م".وتوعد سموتريتش بـ"محو الخط الأخضر بتعزيز المشاريع الزراعية"، وقال خلال زيارته بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة إن مزارع الضفة "هدف إستراتيجي للمحافظة على الأرض ومنع الاستيلاء عليها".وأضاف سموتريش: "نهدف لوقف مساعي الفلسطينيين لتوسيع سيطرتهم غير القانونية على الأرض بالضفة الغربية"، وفق تعبيره، تبعا لوكالة "معا" الإخبارية.وطالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش بتعزيز الاستيطان الزراعي في الضفة، مؤكدًا أن مزارع الفلسطينيين هناك تعد هدفا استراتيجيا للإسرائيليين لمنع الفلسطينيين من توسيع سيطرتهم "غير القانونية" على الأراضي هناك، وفقا لقوله.و"الخط الأخضر" يفصل بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967 – الضفة الغربية وبضمنها القدس الشرقية، قطاع غزة وكذلك هضبة الجولان.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وتتعمد إسرائيل تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل و"حماس".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 46 ألف قتيل وأكثر من 108 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
https://sarabic.ae/20241230/الاستيطان-الزراعي-في-الضفة-الغربية-ما-خطورته-وتداعياته-على-القضية-الفلسطينية؟--1096345117.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, حصري
العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, حصري

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": تصريحات سموتريتش حول محو "الخط الأخضر" خطيرة

16:16 GMT 01.01.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzoوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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حصري
حذر أمير داوود، مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، من خطورة تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المتعلقة بمحو ما يسمى بـ "الخط الأخضر".
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذا الخط الذي يطلق عليه "خط الهدنة"، يفصل ما بين أراضي عام 1967م، وأراضي عام 1948م.
وأوضح أن إسرائيل منذ سنوات تحاول أن تمحي الخط الأخضر من خلال مجموعة من المخططات، على رأسها ما أطلقه شارون "مخطط النجوم السبع" عبر تدشين مجموعة كبيرة من المستوطنات على الحدود الغربية للضفة من أجل أن تتواصل جغرافيا مع مناطق 1948م.
وتابع: "العنوان الثاني جدار الضم والتوسع الذي تم وضعه، ليس بالضبط على حدود الأراضي الفلسطينية عام 48، بل إلى داخل الأراضي الفلسطيني في 67، ليقضم بذلك 570 كيلو مترا مربعا من الأراضي الفلسطينية".
وحذر من هذه التصريحات، التي تستهدف الخط الأخضر، وقال إن "دولة الاحتلال تعمل على هذا المخطط منذ سنوات، لكنها أعلنت الآن رسميًا، أنها لا تريد حدود، وهي بذلك تقضي على ما تبقى من الجغرافيا الفلسطينية من أراضي 1967م".
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30 ديسمبر 2024, 19:24 GMT
وتوعد سموتريتش بـ"محو الخط الأخضر بتعزيز المشاريع الزراعية"، وقال خلال زيارته بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة إن مزارع الضفة "هدف إستراتيجي للمحافظة على الأرض ومنع الاستيلاء عليها".
وأضاف سموتريش: "نهدف لوقف مساعي الفلسطينيين لتوسيع سيطرتهم غير القانونية على الأرض بالضفة الغربية"، وفق تعبيره، تبعا لوكالة "معا" الإخبارية.
وطالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش بتعزيز الاستيطان الزراعي في الضفة، مؤكدًا أن مزارع الفلسطينيين هناك تعد هدفا استراتيجيا للإسرائيليين لمنع الفلسطينيين من توسيع سيطرتهم "غير القانونية" على الأراضي هناك، وفقا لقوله.
و"الخط الأخضر" يفصل بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967 – الضفة الغربية وبضمنها القدس الشرقية، قطاع غزة وكذلك هضبة الجولان.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وتتعمد إسرائيل تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل و"حماس".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 46 ألف قتيل وأكثر من 108 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
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