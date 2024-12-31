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شؤون عسكرية
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من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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https://sarabic.ae/20241231/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض--صاروخين-أُطلقا-من-وسط-غزة-1096373334.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين أُطلقا من وسط غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين أُطلقا من وسط غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من العام الجديد، أنه تم إطلاق صاروخين من قطاع غزة، حيث تم اعتراض أحدهما بنجاح، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
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2024-12-31T23:57+0000
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في منطقة النقب الغربي بالقرب من منتصف الليل (2200 بتوقيت غرينتش)، وأفادت التقارير بأن "صاروخين تم تحديدهما عبرا من وسط قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".وأضاف الجيش الإسرائيلي عبر منصة "تيليغرام" أن "أحد الصاروخين تم اعتراضه بنجاح، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة".وأوضح الجيش أن الأيام الأخيرة شهدت اعتراض عدة صواريخ أُطلقت من شمال قطاع غزة.يأتي ذلك في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة التي تتركز في شمال القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تقول إسرائيل إنها تهدف إلى منع حركة حماس من إعادة تشكيل صفوفها.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sarabic.ae/20241229/ما-زالوا-ناجحين-إطلاق-5-صواريخ-من-غزة-على-مستوطنات-الغلاف-1096314635.html
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين أُطلقا من وسط غزة

23:52 GMT 31.12.2024 (تم التحديث: 23:57 GMT 31.12.2024)
© AP Photo / Khalil Hamraإطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 10 مايو2021
إطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 10 مايو2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من العام الجديد، أنه تم إطلاق صاروخين من قطاع غزة، حيث تم اعتراض أحدهما بنجاح، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في منطقة النقب الغربي بالقرب من منتصف الليل (2200 بتوقيت غرينتش)، وأفادت التقارير بأن "صاروخين تم تحديدهما عبرا من وسط قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".
تداعيات القصف الصاروخي لـحماس في عسقلان، غلاف غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
"ما زالوا ناجحين".. إطلاق 5 صواريخ من غزة على مستوطنات الغلاف
29 ديسمبر, 16:59 GMT
وأضاف الجيش الإسرائيلي عبر منصة "تيليغرام" أن "أحد الصاروخين تم اعتراضه بنجاح، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة".
وأوضح الجيش أن الأيام الأخيرة شهدت اعتراض عدة صواريخ أُطلقت من شمال قطاع غزة.
يأتي ذلك في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة التي تتركز في شمال القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تقول إسرائيل إنها تهدف إلى منع حركة حماس من إعادة تشكيل صفوفها.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى".
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
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