https://sarabic.ae/20241229/ما-زالوا-ناجحين-إطلاق-5-صواريخ-من-غزة-على-مستوطنات-الغلاف-1096314635.html

"ما زالوا ناجحين".. إطلاق 5 صواريخ من غزة على مستوطنات الغلاف

"ما زالوا ناجحين".. إطلاق 5 صواريخ من غزة على مستوطنات الغلاف

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت 5 صواريخ من غزة على مستوطنات غلاف غزة. 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T16:59+0000

2024-12-29T16:59+0000

2024-12-29T16:59+0000

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وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم الأحد، بأن سكان مستوطنة سيدروت اشتكوا من سماع دوي صافرات الإنذار وسقوط بعض الصواريخ المنطلقة من غزة على بعض المناطق داخل المستوطنة الواقعة شمال القطاع.وأكد الموقع أن حركة حماس ما تزال ناجحة في إطلاق الصواريخ والقذائف رغم مرور ما يزيد عن 450 يوما كاملة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أو العملية التي أطلقتها حركة "حماس" وسميت بـ"طوفان الأقصى". ونقل الموقع عن أحد مستوطني سيدروت: "هذا يعيدنا إلى الوراء"، وأضاف آخر "لقد أعادني الأمر إلى عام مضى". وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد، أمس السبت، أن سلاح الجو نجح في اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه القدس وجنوب البلاد.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن سلاح الجو اعترض صاروخين أطلقا من شمال غزة باتجاه مدينة القدس المحتلة وجنوب البلاد، وهو ما يمثل مفاجأة خاصة وأن الجيش الإسرائيلي دمر مناطق الشمال في غزة تماما.وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية أن استمرار إطلاق الصواريخ من مدينة بيت حانون شكل عنصر مفاجأة خصوصا أن الجيش اجتاحها مرارا وتكرارا، وسط تقديرات أمنية إسرائيلية تظهر أن حركة "حماس" لديها مزيد من الصواريخ القادرة على الوصول لتل أبيب والقدس.وعلّق رواد المواقع الاجتماعية على الحادثة، حيث كتب أحدهم أن "كل شيء كان يهتز"، وكتب ناشط آخر عن "انفجارات هائلة بفاصل دقيقتين فوق رحوفوت أدت إلى هز النوافذ"، وقال ناشط آخر أن "النوافذ في هود هشارون اهتزت مرتين"، وغرد ناشط آخر: "سلسلة من الانفجارات هزت جدران منزلي في وسط تل أبيب".ويشار إلى أن شهود عيان، أفادوا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم، مساء الخميس الماضي، على تنفيذ عمليات نسف ضخمة لما تبقى من مبان في عدة مناطق شمالي قطاع غزة، وخاصة في محيط مستشفيي العودة وكمال عدوان.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

https://sarabic.ae/20241228/عملية-وصفت-بـالمفاجأة-الجيش-الإسرائيلي-يسقط-صاروخين-أطلقا-من-شمال-غزة-باتجاه-القدس-وجنوب-البلاد--1096285057.html

https://sarabic.ae/20241229/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-أنه-لن-يسمح-بإعادة-تشغيل-مستشفى-كمال-عدوان-شمال-قطاع-غزة-1096314335.html

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