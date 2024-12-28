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عملية وصفت بـ"المفاجأة".. الجيش الإسرائيلي يسقط صاروخين أطلقا من شمال غزة باتجاه القدس وجنوب البلاد
عملية وصفت بـ"المفاجأة".. الجيش الإسرائيلي يسقط صاروخين أطلقا من شمال غزة باتجاه القدس وجنوب البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن سلاح الجو نجح في اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه القدس وجنوب البلاد. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T15:12+0000
2024-12-28T15:12+0000
غزة
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن سلاح الجو اعترض صاروخين أطلقا من شمال غزة باتجاه مدينة القدس المحتلة وجنوب البلاد، وهو ما يمثل مفاجأة خاصة وأن الجيش الإسرائيلي دمر مناطق الشمال في غزة تماما.وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية أن استمرار إطلاق الصواريخ من مدينة بيت حانون شكل عنصر مفاجأة خصوصا أن الجيش اجتاحها مرارا وتكرارا، وسط تقديرات أمنية إسرائيلية تظهر أن حركة "حماس" لديها مزيد من الصواريخ القادرة على الوصول لتل أبيب والقدس.وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش يقوم بفحص كيف يستمر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، حتى الآن.وكانت صافرات الإنذار قد دوت في منطقة القدس نتيجة إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وكذلك سمعت الصفارات نفسها في جنوب إسرائيل.وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشفت وسائل إعلام عن استخدام الجيش الإسرائيلي ناقلات قديمة، لتفجير أطنان من المتفجرات في منازل الفلسطينيين شمال غزة، وهي السبب بسماع انفجارات في تل أبيب والقدس خلال اليومين الماضيين.ووفقا لموقع "واينت" الإسرائيلي، إن القوات تستخدم ناقلات جنود مدرعة قديمة من طرازM-113 والتي نادرا ما يستخدمها جيش الدفاع الإسرائيلي مملوءة بأطنان من المتفجرات، ويتم إرسالها للتفجير عن بعد من أجل تهيئة المواقع قبل دخول المقاتلين.ونجم عن تفجير هذه الناقلات اهتزاز في شوارع إسرائيل، حيث يعادل استخدام كل ناقلة منها نحو 4 إلى 5 مرات قنابل "جيدام" الذكية، وقد تم استخدامها أيضا ضد أهداف "حزب الله" في لبنان.ولم يقدم الجيش الإسرائيلي تفسيرا أو إعلانا حول الانفجارات، لكن الشرطة زعمت أن ذلك نشاط للجيش في قطاع غزة، كما سمعت أصداء الانفجارات في مراكز بعيدة عن غزة، مثل تل أبيب وهود هشارون وحتى تلموند والقدس.وعلّق رواد المواقع الاجتماعية على الحادثة، حيث كتب أحدهم أن "كل شيء كان يهتز"، وكتب ناشط آخر عن "انفجارات هائلة بفاصل دقيقتين فوق رحوفوت أدت إلى هز النوافذ"، وقال ناشط آخر أن "النوافذ في هود هشارون اهتزت مرتين"، وغرد ناشط آخر: "سلسلة من الانفجارات هزت جدران منزلي في وسط تل أبيب".ويشار إلى أن شهود عيان، أفادوا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم، مساء الخميس الماضي، على تنفيذ عمليات نسف ضخمة لما تبقى من مبان في عدة مناطق شمالي قطاع غزة، وخاصة في محيط مستشفيي العودة وكمال عدوان.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sarabic.ae/20241227/-الصحة-العالمية-مستشفى-كمال-عدوان-في-شمال-غزة-أصبح-خارج-الخدمة-بعد-عملية-عسكرية-إسرائيلية-1096261520.html
https://sarabic.ae/20241226/خبير-في-الشأن-الإسرائيلي-إسرائيل-لن-تنسحب-من-غزة-ورسالة-نتنياهو-واضحة-لعدم-التوصل-إلى-اتفاق-1096215538.html
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

عملية وصفت بـ"المفاجأة".. الجيش الإسرائيلي يسقط صاروخين أطلقا من شمال غزة باتجاه القدس وجنوب البلاد

15:12 GMT 28.12.2024
© Ronen Zvulunضباط شرطة إسرائيليين يتفقدون موقع سقط فيه صاروخ أطلق من غزة
ضباط شرطة إسرائيليين يتفقدون موقع سقط فيه صاروخ أطلق من غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Ronen Zvulun
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن سلاح الجو نجح في اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه القدس وجنوب البلاد.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن سلاح الجو اعترض صاروخين أطلقا من شمال غزة باتجاه مدينة القدس المحتلة وجنوب البلاد، وهو ما يمثل مفاجأة خاصة وأن الجيش الإسرائيلي دمر مناطق الشمال في غزة تماما.
وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية أن استمرار إطلاق الصواريخ من مدينة بيت حانون شكل عنصر مفاجأة خصوصا أن الجيش اجتاحها مرارا وتكرارا، وسط تقديرات أمنية إسرائيلية تظهر أن حركة "حماس" لديها مزيد من الصواريخ القادرة على الوصول لتل أبيب والقدس.
جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
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أمس, 22:30 GMT
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش يقوم بفحص كيف يستمر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، حتى الآن.
وكانت صافرات الإنذار قد دوت في منطقة القدس نتيجة إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وكذلك سمعت الصفارات نفسها في جنوب إسرائيل.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشفت وسائل إعلام عن استخدام الجيش الإسرائيلي ناقلات قديمة، لتفجير أطنان من المتفجرات في منازل الفلسطينيين شمال غزة، وهي السبب بسماع انفجارات في تل أبيب والقدس خلال اليومين الماضيين.
ووفقا لموقع "واينت" الإسرائيلي، إن القوات تستخدم ناقلات جنود مدرعة قديمة من طرازM-113 والتي نادرا ما يستخدمها جيش الدفاع الإسرائيلي مملوءة بأطنان من المتفجرات، ويتم إرسالها للتفجير عن بعد من أجل تهيئة المواقع قبل دخول المقاتلين.
ونجم عن تفجير هذه الناقلات اهتزاز في شوارع إسرائيل، حيث يعادل استخدام كل ناقلة منها نحو 4 إلى 5 مرات قنابل "جيدام" الذكية، وقد تم استخدامها أيضا ضد أهداف "حزب الله" في لبنان.
ولم يقدم الجيش الإسرائيلي تفسيرا أو إعلانا حول الانفجارات، لكن الشرطة زعمت أن ذلك نشاط للجيش في قطاع غزة، كما سمعت أصداء الانفجارات في مراكز بعيدة عن غزة، مثل تل أبيب وهود هشارون وحتى تلموند والقدس.
القصف الإسرائيل على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
خبير في الشأن الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة ورسالة نتنياهو واضحة لعدم التوصل إلى اتفاق
26 ديسمبر, 12:58 GMT
وعلّق رواد المواقع الاجتماعية على الحادثة، حيث كتب أحدهم أن "كل شيء كان يهتز"، وكتب ناشط آخر عن "انفجارات هائلة بفاصل دقيقتين فوق رحوفوت أدت إلى هز النوافذ"، وقال ناشط آخر أن "النوافذ في هود هشارون اهتزت مرتين"، وغرد ناشط آخر: "سلسلة من الانفجارات هزت جدران منزلي في وسط تل أبيب".
ويشار إلى أن شهود عيان، أفادوا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم، مساء الخميس الماضي، على تنفيذ عمليات نسف ضخمة لما تبقى من مبان في عدة مناطق شمالي قطاع غزة، وخاصة في محيط مستشفيي العودة وكمال عدوان.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى".
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
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