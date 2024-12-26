https://sarabic.ae/20241226/خبير-في-الشأن-الإسرائيلي-إسرائيل-لن-تنسحب-من-غزة-ورسالة-نتنياهو-واضحة-لعدم-التوصل-إلى-اتفاق-1096215538.html
خبير في الشأن الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة ورسالة نتنياهو واضحة لعدم التوصل إلى اتفاق
خبير في الشأن الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة ورسالة نتنياهو واضحة لعدم التوصل إلى اتفاق
سبوتنيك عربي
أكد الخبير المتخصص في الشأن الإسرائيلي، فايز عباس، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لطالما كان يعيق محاولات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في... 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T12:58+0000
2024-12-26T12:58+0000
2024-12-26T12:58+0000
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وقال عباس لوكالة "سبوتنيك": "النقاشات داخل إسرائيل تركز بشكل أكبر على إطلاق سراح المحتجزين بدلاً من التوصل إلى هدنة. نتنياهو يتحمل مسؤولية فشل العديد من المساعي الهادفة للتوصل إلى صفقة مع حماس".وأوضح أن "إسرائيل، تحت إدارة نتنياهو، أفشلت العديد من المساعي للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى أو وقف إطلاق نار، متهمًا قادة "حماس" بالكذب في تصريحاتهم".وأضاف: "هذا التصريح يمثل رسالة واضحة من نتنياهو إلى المفاوضات الفلسطينية بأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق".ووفقا له، فإن "نتنياهو كان قد اقترح بنفسه المبادرة للتوصل إلى اتفاق، والتي قرأها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن بعد موافقة "حماس" على المبادرة، تراجع نتنياهو وأدخل العديد من الخطوط الحمراء". أبرز "هذه الخطوط كان الرفض القاطع للانسحاب من محور فيلادلفيا ومعبر رفح، فضلًا عن وضع "فيتو" على الإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بعشرات المؤبدات، بالإضافة إلى فرض شروط إسرائيلية صارمة على "حماس".وفي ما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، ذكر عباس أن "إسرائيل تمارس سياسة القتل والدمار في المنطقة ولن تنسحب من القطاع في المستقبل القريب".وأضاف عباس أن "إسرائيل تعمل على بناء بنية تحتية متطورة في قطاع غزة تشمل شبكات اتصالات وإنترنت وشوارع سريعة وواسعة في الأراضي الضيقة، مما يعني أن إسرائيل تخطط للاستمرار في تواجدها في غزة لفترة طويلة"، ولفت إلى أن "إسرائيل تنوي إقامة منطقة عازلة في شمال غزة، مع بدء الاستيطان في هذه المناطق قريبًا".وعن الداخل الاسرائيلي، قال إن "إسرائيل في الوقت الحالي تدار من قبل اليمين الفاشي، الذي يسعى لاستمرار السياسة العسكرية والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، مما يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".الأمم المتحدة تكشف في تقرير عن كارثة يتعرض لها سكان قطاع غزةبعد تهديدات حكومة نتنياهو... هل تشن إسرائيل هجوما شاملا على "أنصار الله" في اليمن؟
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حصري, تقارير سبوتنيك, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل
خبير في الشأن الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة ورسالة نتنياهو واضحة لعدم التوصل إلى اتفاق
حصري
أكد الخبير المتخصص في الشأن الإسرائيلي، فايز عباس، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لطالما كان يعيق محاولات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وقال عباس لوكالة "سبوتنيك": "النقاشات داخل إسرائيل تركز بشكل أكبر على إطلاق سراح المحتجزين بدلاً من التوصل إلى هدنة. نتنياهو يتحمل مسؤولية فشل العديد من المساعي الهادفة للتوصل إلى صفقة مع حماس".
وأوضح أن "إسرائيل، تحت إدارة نتنياهو، أفشلت العديد من المساعي للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى أو وقف إطلاق نار، متهمًا قادة "حماس" بالكذب في تصريحاتهم".
وأشار إلى أن "نتنياهو قد دخل موسوعة غينيس كأكبر كاذب"، مؤكدا أن "طاقم المفاوضات الإسرائيلي، الذي أشار بشكل غير مباشر إلى تصريحات نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس، أصر على أن السيطرة الأمنية في الأراضي الفلسطينية يجب أن تظل بيد إسرائيل".
وأضاف: "هذا التصريح يمثل رسالة واضحة من نتنياهو إلى المفاوضات الفلسطينية بأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق".
ووفقا له، فإن "نتنياهو كان قد اقترح بنفسه المبادرة للتوصل إلى اتفاق، والتي قرأها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن بعد موافقة "حماس" على المبادرة، تراجع نتنياهو وأدخل العديد من الخطوط الحمراء". أبرز "هذه الخطوط كان الرفض القاطع للانسحاب من محور فيلادلفيا ومعبر رفح، فضلًا عن وضع "فيتو" على الإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بعشرات المؤبدات، بالإضافة إلى فرض شروط إسرائيلية صارمة على "حماس".
وتابع عباس: "نتنياهو يصر على أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق إلا بشرط بقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية على منطقة فيلادلفيا ونتساريم"، وبين أن "هذه التصريحات تشير بوضوح إلى نية إسرائيل في الاستمرار في السيطرة على الأراضي الفلسطينية وعدم السماح بالتوصل إلى اتفاق حقيقي".
وفي ما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، ذكر عباس أن "إسرائيل تمارس سياسة القتل والدمار في المنطقة ولن تنسحب من القطاع في المستقبل القريب".
وأضاف عباس أن "إسرائيل تعمل على بناء بنية تحتية متطورة في قطاع غزة تشمل شبكات اتصالات وإنترنت وشوارع سريعة وواسعة في الأراضي الضيقة، مما يعني أن إسرائيل تخطط للاستمرار في تواجدها في غزة لفترة طويلة"، ولفت إلى أن "إسرائيل تنوي إقامة منطقة عازلة في شمال غزة، مع بدء الاستيطان في هذه المناطق قريبًا".
من جهة أخرى، أوضح ضيف "سبوتنيك" أن "المقاومة الفلسطينية في غزة ستواصل مواجهة الاحتلال رغم تراجع قدراتها نتيجة للضغوط العسكرية الإسرائيلية"، وحذر "إسرائيل من الانغماس أكثر في المستنقع الغزاوي"، مشيرا إلى أن "إسرائيل قد تواجه صعوبة أكبر في تحقيق أهدافها على المدى البعيد".
وعن الداخل الاسرائيلي، قال إن "إسرائيل في الوقت الحالي تدار من قبل اليمين الفاشي، الذي يسعى لاستمرار السياسة العسكرية والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، مما يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".