https://sarabic.ae/20241226/خبير-في-الشأن-الإسرائيلي-إسرائيل-لن-تنسحب-من-غزة-ورسالة-نتنياهو-واضحة-لعدم-التوصل-إلى-اتفاق-1096215538.html

خبير في الشأن الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة ورسالة نتنياهو واضحة لعدم التوصل إلى اتفاق

خبير في الشأن الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة ورسالة نتنياهو واضحة لعدم التوصل إلى اتفاق

سبوتنيك عربي

أكد الخبير المتخصص في الشأن الإسرائيلي، فايز عباس، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لطالما كان يعيق محاولات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في... 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T12:58+0000

2024-12-26T12:58+0000

2024-12-26T12:58+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

قطاع غزة

العالم

العالم العربي

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094224056_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_87f3242ac6b73807ac0b244ad44aa59f.jpg

وقال عباس لوكالة "سبوتنيك": "النقاشات داخل إسرائيل تركز بشكل أكبر على إطلاق سراح المحتجزين بدلاً من التوصل إلى هدنة. نتنياهو يتحمل مسؤولية فشل العديد من المساعي الهادفة للتوصل إلى صفقة مع حماس".وأوضح أن "إسرائيل، تحت إدارة نتنياهو، أفشلت العديد من المساعي للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى أو وقف إطلاق نار، متهمًا قادة "حماس" بالكذب في تصريحاتهم".وأضاف: "هذا التصريح يمثل رسالة واضحة من نتنياهو إلى المفاوضات الفلسطينية بأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق".ووفقا له، فإن "نتنياهو كان قد اقترح بنفسه المبادرة للتوصل إلى اتفاق، والتي قرأها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن بعد موافقة "حماس" على المبادرة، تراجع نتنياهو وأدخل العديد من الخطوط الحمراء". أبرز "هذه الخطوط كان الرفض القاطع للانسحاب من محور فيلادلفيا ومعبر رفح، فضلًا عن وضع "فيتو" على الإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بعشرات المؤبدات، بالإضافة إلى فرض شروط إسرائيلية صارمة على "حماس".وفي ما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، ذكر عباس أن "إسرائيل تمارس سياسة القتل والدمار في المنطقة ولن تنسحب من القطاع في المستقبل القريب".وأضاف عباس أن "إسرائيل تعمل على بناء بنية تحتية متطورة في قطاع غزة تشمل شبكات اتصالات وإنترنت وشوارع سريعة وواسعة في الأراضي الضيقة، مما يعني أن إسرائيل تخطط للاستمرار في تواجدها في غزة لفترة طويلة"، ولفت إلى أن "إسرائيل تنوي إقامة منطقة عازلة في شمال غزة، مع بدء الاستيطان في هذه المناطق قريبًا".وعن الداخل الاسرائيلي، قال إن "إسرائيل في الوقت الحالي تدار من قبل اليمين الفاشي، الذي يسعى لاستمرار السياسة العسكرية والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، مما يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".الأمم المتحدة تكشف في تقرير عن كارثة يتعرض لها سكان قطاع غزةبعد تهديدات حكومة نتنياهو... هل تشن إسرائيل هجوما شاملا على "أنصار الله" في اليمن؟

https://sarabic.ae/20241226/مجلس-التعاون-الخليجي-نرحب-بقرار-حل-الفصائل-المسلحة-السورية-ونؤكد-على-احترام-سيادة-البلاد-1096213344.html

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل