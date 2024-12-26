https://sarabic.ae/20241226/الأمم-المتحدة-تكشف-في-تقرير-عن-كارثة-يتعرض-لها-سكان-قطاع-غزة-1096194389.html

الأمم المتحدة تكشف في تقرير عن كارثة يتعرض لها سكان قطاع غزة

الأمم المتحدة تكشف في تقرير عن كارثة يتعرض لها سكان قطاع غزة

سبوتنيك عربي

كشفت الأمم المتحدة، في تقرير لها، عن التداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم 447 من الحرب،التي بدأت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T04:59+0000

2024-12-26T04:59+0000

2024-12-26T06:00+0000

قطاع غزة

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094224056_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_87f3242ac6b73807ac0b244ad44aa59f.jpg

ويتحدث التقرير على الخسائر البشرية والنزوح لسكان القطاع والانهيار الكامل للتعليم والصحة وللبنية التحتية والخدمات الأساسية، الأمر الذي يضع سكان القطاع في أزمة إنسانية كبيرة لم يسبق لها مثيل.الخسائر في صفوف المواطنين والنزوح الجماعي، بحسب التقرير:وفي هذا السياق، قال مدير عام وزارة الصحة بغزة، إن "37 طفلًا استشهدوا جرَّاء سوء التغذية في قطاع غزة، كما أن الاحتلال يمنع إدخال اللقاحات، ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض المعدية".وفي وقت سابق، صرح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أن "إسرائيل استخدمت الجوع كسلاح ومن المحتمل حدوث مجاعة في شمال غزة. أهل غزة محرومون من الأساسيات بما في ذلك الطعام اللازم للبقاء على قيد الحياة".وأكدت الأمم المتحدة أن الوضع في غزة، تجاوز الحدود الإنسانية المقبولة، داعية إلى تحرك دولي عاجل لتخفيف معاناة السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.كاتس: السيطرة الأمنية على غزة ستبقى بيد الجيش الإسرائيلي"حماس": إسرائيل وضعت شروطا جديدة مما أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزةوزير الدفاع الإسرائيلي يعترف لأول مرة بمسؤولية بلاده عن اغتيال هنية

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى