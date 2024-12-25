https://sarabic.ae/20241225/حماس-إسرائيل-وضعت-شروطا-جديدة-مما-أجل-التوصل-لاتفاق-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096175731.html

"حماس": إسرائيل وضعت شروطا جديدة مما أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

"حماس": إسرائيل وضعت شروطا جديدة مما أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أكدت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل وضعت شروطا جديدة مما أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة". 25.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-25T12:51+0000

2024-12-25T12:51+0000

2024-12-25T12:51+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092626839_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41f4173176c62cefa440af8a0f40e3a9.jpg

وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي"، مؤكدة أنها أبدت "مسؤولية ومرونة".وأضافت الحركة أن "الاحتلال وضع قضايا وشروطًا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحًا".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، بأن حركة حماس الفلسطينية، "رفضت تقديم قائمة المحتجزين الأحياء والأموات، الذين سيفرج عنهم" في المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين الحركة وإسرائيل.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر مطلعة على المفاوضات، قولها إن "المحادثات لم تنهار رغم وجود تعقيدات كبيرة"، مشيرة إلى أن "رئيس حركة حماس في غزة، محمد السنوار، أظهر مواقف أكثر تشددا مقارنة بشقيقه يحيى السنوار".وأضافت المصادر أن "حماس تراجعت عن التنازلات، التي أدت لاستئناف المحادثات وعادت لتطالب بإنهاء الحرب"، مؤكدة أن "عودة الوفد الإسرائيلي كانت بهدف اتخاذ قرارات في إسرائيل، بشأن كيفية المضي قدمًا في المفاوضات".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أنه تم إحراز "تقدم معين" في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.وقال نتنياهو خلال جلسة للكنيست: "لقد تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات بشأن تبادل الرهائن، لكن من غير المعروف كم من الوقت سيلزم".وتابع: "هناك تقدم بشأن الصفقة سببه أمور، منها أن السنوار (يحيى) لم يعد بيننا، وكذا الضربات التي نوجهها لـ"حماس".وأضاف: "نتخذ إجراءات على كل المستويات لإعادة المختطفين، لن أكشف لكم عن تفاصيل المفاوضات والإجراءات التي نقوم بها".وتابع نتنياهو: "لن نتيح لأي إرهابي التمركز على حدودنا، وكما قلت، نحن نغير وجه الشرق الأوسط، وهذا أمر يسعد أصدقاءنا".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.

https://sarabic.ae/20241224/مسؤول-أممي-من-المستحيل-الآن-توصيل-المساعدات-إلى-غزة-1096098209.html

https://sarabic.ae/20241223/نتنياهو-يعلن-عن-إحراز-تقدم-في-المفاوضات-بشأن-غزة-والمحتجزين--1096090119.html

https://sarabic.ae/20241224/بعد-التفاؤل-لماذا-تأخر-الإعلان-عن-اتفاق-تبادل-الأسرى-ووقف-إطلاق-النار-في-غزة؟-1096136417.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي