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نتنياهو يعلن عن إحراز تقدم في المفاوضات بشأن غزة والمحتجزين
نتنياهو يعلن عن إحراز تقدم في المفاوضات بشأن غزة والمحتجزين
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تم إحراز "تقدم معين" في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T17:03+0000
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وقال نتنياهو خلال جلسة للكنيست: "لقد تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات بشأن تبادل الرهائن، لكن من غير المعروف كم من الوقت سيلزم".وأضاف: "نتخذ إجراءات على كل المستويات لإعادة "المختطفين، لن أكشف لكم عن تفاصيل المفاوضات والإجراءات التي نقوم بها".وتابع: "لن نتيح لأي إرهابي التمركز على حدودنا، وكما قلت، نحن نغير وجه الشرق الأوسط،، وهذا أمر يسعد أصدقاءنا".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
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إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

نتنياهو يعلن عن إحراز تقدم في المفاوضات بشأن غزة والمحتجزين

17:03 GMT 23.12.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzoرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تم إحراز "تقدم معين" في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن.
وقال نتنياهو خلال جلسة للكنيست: "لقد تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات بشأن تبادل الرهائن، لكن من غير المعروف كم من الوقت سيلزم".

وتابع: "هناك تقدم بشأن الصفقة سببه أمور، منها أن السنوار لم يعد بيننا، وكذا الضربات التي نوجهها لـ"حماس".

وأضاف: "نتخذ إجراءات على كل المستويات لإعادة "المختطفين، لن أكشف لكم عن تفاصيل المفاوضات والإجراءات التي نقوم بها".
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وتابع: "لن نتيح لأي إرهابي التمركز على حدودنا، وكما قلت، نحن نغير وجه الشرق الأوسط،، وهذا أمر يسعد أصدقاءنا".

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
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