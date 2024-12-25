https://sarabic.ae/20241225/خلافات-حول-آلية-تنفيذ-صفقة-التبادل-إسرائيل-تتهم-محمد-السنوار-بعرقلة-مفاوضات-هدنة-غزة-1096155980.html
خلافات حول آلية تنفيذ صفقة التبادل.. إسرائيل تتهم محمد السنوار بعرقلة مفاوضات هدنة غزة
خلافات حول آلية تنفيذ صفقة التبادل.. إسرائيل تتهم محمد السنوار بعرقلة مفاوضات هدنة غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حركة حماس الفلسطينية، "رفضت تقديم قائمة المحتجزين الأحياء والأموات، الذين سيفرج عنهم" في المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين... 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T09:37+0000
2024-12-25T09:37+0000
2024-12-25T09:37+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر مطلعة على المفاوضات، قولها إن "المحادثات لم تنهار رغم وجود تعقيدات كبيرة"، مشيرة إلى أن "رئيس حركة حماس في غزة، محمد السنوار، أظهر مواقف أكثر تشددا مقارنة بشقيقه يحيى السنوار".وأضافت المصادر أن "حماس تراجعت عن التنازلات، التي أدت لاستئناف المحادثات وعادت لتطالب بإنهاء الحرب"، مؤكدة أن "عودة الوفد الإسرائيلي كانت بهدف اتخاذ قرارات في إسرائيل، بشأن كيفية المضي قدمًا في المفاوضات".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أنه تم إحراز "تقدم معين" في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن.وقال نتنياهو خلال جلسة للكنيست: "لقد تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات بشأن تبادل الرهائن، لكن من غير المعروف كم من الوقت سيلزم".وأضاف: "نتخذ إجراءات على كل المستويات لإعادة المختطفين، لن أكشف لكم عن تفاصيل المفاوضات والإجراءات التي نقوم بها".وتابع نتنياهو: "لن نتيح لأي إرهابي التمركز على حدودنا، وكما قلت، نحن نغير وجه الشرق الأوسط، وهذا أمر يسعد أصدقاءنا".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
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https://sarabic.ae/20241223/نتنياهو-يعلن-عن-إحراز-تقدم-في-المفاوضات-بشأن-غزة-والمحتجزين--1096090119.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس
خلافات حول آلية تنفيذ صفقة التبادل.. إسرائيل تتهم محمد السنوار بعرقلة مفاوضات هدنة غزة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حركة حماس الفلسطينية، "رفضت تقديم قائمة المحتجزين الأحياء والأموات، الذين سيفرج عنهم" في المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين الحركة وإسرائيل.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر مطلعة على المفاوضات، قولها إن "المحادثات لم تنهار رغم وجود تعقيدات كبيرة"، مشيرة إلى أن "رئيس حركة حماس في غزة، محمد السنوار، أظهر مواقف أكثر تشددا مقارنة بشقيقه يحيى السنوار".
وأضافت المصادر أن "حماس تراجعت عن التنازلات، التي أدت لاستئناف المحادثات وعادت لتطالب بإنهاء الحرب"، مؤكدة أن "عودة الوفد الإسرائيلي كانت بهدف اتخاذ قرارات في إسرائيل، بشأن كيفية المضي قدمًا في المفاوضات".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أنه تم إحراز "تقدم معين" في المفاوضات
بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن.
وقال نتنياهو خلال جلسة للكنيست: "لقد تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات بشأن تبادل الرهائن، لكن من غير المعروف كم من الوقت سيلزم".
وتابع: "هناك تقدم بشأن الصفقة سببه أمور، منها أن السنوار (يحيى) لم يعد بيننا، وكذا الضربات التي نوجهها لـ"حماس".
وأضاف: "نتخذ إجراءات على كل المستويات لإعادة المختطفين، لن أكشف لكم عن تفاصيل المفاوضات والإجراءات التي نقوم بها".
وتابع نتنياهو: "لن نتيح لأي إرهابي التمركز على حدودنا، وكما قلت، نحن نغير وجه الشرق الأوسط، وهذا أمر يسعد أصدقاءنا".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.