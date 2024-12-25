https://sarabic.ae/20241225/كاتس-السيطرة-الأمنية-على-غزة-ستبقى-بيد-الجيش-الإسرائيلي-1096182761.html

كاتس: السيطرة الأمنية على غزة ستبقى بيد الجيش الإسرائيلي

كاتس: السيطرة الأمنية على غزة ستبقى بيد الجيش الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ستضمن وجود مناطق عازلة ومواقع سيطرة في قطاع غزة. 25.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-25T15:09+0000

2024-12-25T15:09+0000

2024-12-25T15:09+0000

حركة حماس

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/05/1094523067_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f7a55d80f9fa13e35e962cadb26c835.jpg

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن كاست خلال زيارته لمحور فيلادلفيا، أن الجيش الإسرائيلي ستكون له السيطرة الأمنية في قطاع غزة على أن تضمن وجود مناطق عازلة، بالإضافة إلى العمل على تحرير المختطفين وهزيمة حركة "حماس".وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن حماس لن توجد في غزة كقوة عسكرية وحكومة بعد الحرب.وفي السياق نفسه، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن حركة حماس الفلسطينية "تعمل على تعقيد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن من خلال التخلي عن الاتفاقات المتفق عليها بالفعل".وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "حركة حماس تكذب مرة أخرى، وترفض الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل، وتواصل خلق صعوبات أمام المفاوضات"، بحسب قوله. وأضاف البيان أن إسرائيل ستواصل بذل الجهود لإعادة جميع الرهائن.وفي وقت سابق من اليوم، أكدت حركة "حماس"، أن "إسرائيل وضعت شروطا جديدة مما أجّل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي"، مؤكدة أنها أبدت "مسؤولية ومرونة".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أنه تم إحراز "تقدم معين" في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.وقال نتنياهو خلال جلسة للكنيست: "لقد تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات بشأن تبادل الرهائن، لكن من غير المعروف كم من الوقت سيلزم".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.

https://sarabic.ae/20241224/بعد-التفاؤل-لماذا-تأخر-الإعلان-عن-اتفاق-تبادل-الأسرى-ووقف-إطلاق-النار-في-غزة؟-1096136417.html

https://sarabic.ae/20241225/حماس-إسرائيل-وضعت-شروطا-جديدة-مما-أجل-التوصل-لاتفاق-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096175731.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار